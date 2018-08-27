Никаких почестей: Трамп запретил называть Маккейна героем

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава аппарата администрации Джон Келли и другие советники Трампа в Белом доме настаивали на том, чтобы выпустить заявление, в котором отмечается героизм Маккейна во время войны во Вьетнаме, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом Доме.

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Черновик такого сообщения был готов еще до кончины сенатора и доработан после его смерти. Тем не менее Трамп запретил публиковать его. Вместо этого американский президент ограничился постом в своем твиттере.

Нежелание воздавать посмертные почести Маккейну выглядит как своеобразный ответ Трампа покойному сенатору, который сказал близким, что не хочет видеть президента на своих похоронах.

Маккейн признавался, что испытывает неприязнь Трампу, которого он вначале поддерживал и в ком потом разочаровался. В своей последней книге «Неуемная война» Маккейн также обрушивается с критикой на Трампа, который не обращал внимания, что «цель Путина не борьба с кандидатом или партией. Он хочет победить Запад».

«Мы должны бороться с Владимиром Путиным так же решительно, как он борется с нами. Мы остановим его, когда перестанем позволять нашим разногласиям подвергать опасности интересы нашей безопасности и целостность нашей демократии», — писал сенатор.

Фоторепортаж: Джон Маккейн скончался __is_photorep_included11924557: 1

В своей книге он также констатировал, что был «встревожен российским вмешательством в выборы» и считал, что Трамп, как кандидат в президенты, был «наивен» в своем «восхищении Путиным». При этом Маккейн признается, что «скептически» отнесся к тому, что Трамп и его команда могли взаимодействовать с Россией.

Недавний саммит Трампа и Путина в Хельсинки Маккейн назвал «трагической ошибкой», а также «одним из позорнейших выступлений американского президента». «Заманчиво назвать эту пресс-конференцию жалким разгромом, иллюстрацией того, как опасна неподготовленность и отсутствие опыта. Но речь идет не об ошибочных твитах политика-новичка. Это был сознательный выбор президента, который, похоже, решил реализовать свои галлюцинации о теплых отношениях с режимом Путина», — заявил Маккейн.

Он также обрушился с критикой на Трампа, когда тот поздравил российского президента Владимира Путина с победой на выборах. Об этом Маккейн написал на своем сайте. «Американский президент не может вести за собой свободный мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах. Поздравив Владимира Путина, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому было отказано в праве на честный голос», — написал сенатор.

Трамп тоже не стеснялся в выражениях в отношении Маккейна. Во время предвыборной кампании он заявил, что его считают «героем только потому, что он был в плену». «А мне нравятся люди, которые в плену не были», — добавил президент. Стоит отметить, что сам Трамп ни дня не служил в армии.

Принять такое оскорбление Маккейну было тяжело, рассказывали люди, знавшие сенатора. Сын адмирала, Маккейн стал военным летчиком и воевал во Вьетнаме. В этом году исполняется 40 лет со дня, когда самолет Маккейна был сбит над Ханоем, а сам он попал в плен к бойцам Северного Вьетнама.

Во вьетнамском плену он провел пять лет и писал в своих воспоминаниях, что условия содержания в тюрьме, которую американские военные называли «Хилтоном», были тяжелыми. «Когда они хотели меня наказать, то просто отводили в помещение, где не было ни москитной сетки, ни кровати, никакой одежды. На протяжении четырех дней разные охранники избивали меня по два-три часа. Рука и ребра у меня были сломаны», — писал будущий сенатор в своих воспоминаниях, опубликованных в 1973 году в журнале US News and World Report.

Маккейн смог примириться со своими противниками. В 2012 году он даже побывал в той самой тюрьме, где провел пять лет. На месте, где катапультировался Маккейн, стоит памятник, изображающий летчика с поднятыми руками. Маккейн осмотрел его и даже сфотографировался на его фоне.