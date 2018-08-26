Медведев ищет мужчину: кто станет новым пресс-секретарем премьера

В летние месяцы премьер-министр России Дмитрий Медведев занимался поисками кандидатуры на должность пресс-секретаря, который заменит на этом посту Наталью Тимакову, сообщили сразу несколько осведомленных источников «Газеты.Ru».

При этом на позицию официального представителя Медведева рассматривают мужчину средних лет, имеющего опыт работы в digital-сфере.

Об этом рассказали один из федеральных чиновников и источник в аппарате правительства.

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Вместе с тем конкретной фамилии собеседники «Газеты.Ru» не называют, однако они утверждают, что кандидат на эту должность уже успел пройти личное собеседование у Медведева. Ожидается, что он сменит Тимакову уже нынешней осенью. Кроме того, один из источников добавил, что на позицию пресс-секретаря рассматриваются именно кандидаты-мужчины, чтобы впоследствии избежать сравнений с Тимаковой.

Сама Наталья Тимакова, которая продолжает работать в должности представителя главы правительства, публично о своем уходе пока не сообщала, однако еще в начале июля некоторые СМИ писали о ее грядущей отставке. Собеседники «Газеты.Ru» утверждают, что новое назначение произойдет уже скоро.

По одной из версий, в скором будущем Тимакова перейдет на работу во Внешэкономбанк в качестве зампреда и члена правления. Однако точной причины отставки никто из собеседников «Газеты.Ru» не назвал.

Кто вместо

Осведомленный источник «Газеты.Ru» рассказал, что

в качестве кандидата на должность пресс-секретаря премьер-министра, в частности, рассматривался директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

Это подтверждает и один из собеседников издания, близких к Кремлю, — по его словам, данного претендента называли в администрации президента.

До работы в «Ростехе» Бровко являлся гендиректором центра стратегических коммуникаций «Апостол Медиа». Его жена — известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки. Вместе с ней и журналистом Андреем Колесниковым в 2008 году он запустил проект «Нереальная политика».

В 2009 году в интервью изданию «Накануне» Бровко заявил, что Медведев входит в топ-5 людей, с которыми он бы хотел пообщаться.

Сам Бровко в разговоре с «Газетой.Ru», однако, сообщил, что ему ничего неизвестно о возможности своего назначения. Также он подчеркнул, что не занимается PR уже 2,5 года.

В качестве еще одного возможного кандидата источники называют Вячеслава Лащевского, председателя совета директоров коммуникационной группы АГТ («Агентство гуманитарных технологий»).

Собеседник, близкий к Кремлю, считает такой вариант логичным. АГТ считается одним из крупнейших игроков на рынке. По словам источника, оно уже активно работало с правительственными структурами и госкомпаниями.

«Данное решение принимается на уровне главы правительства, и я не готов его комментировать», — заявил сам Лащевский «Газете.Ru».

Ранее вероятным кандидатом на смену Тимаковой также называли Марину Волкову — основного спичрайтера премьера.

Кроме того, источники «Газеты.Ru» называли еще несколько фамилий возможных кандидатов. Среди них — руководитель департамента пресс-службы и информации аппарата правительства Михаил Бубен, его заместитель Светлана Гликман, бывший пресс-секретарь Минстроя Олег Ракитов и нынешняя заместитель Тимаковой Жанна Одинцова.

Впрочем, один из собеседников «Газеты.Ru» предположил, что просочившаяся информация о преемнике Тимаковой, возможно, связана с другим кандидатом.

«Скорее, напоминает намеренные «вбросы», призванные только поддержать интригу вокруг этого назначения.

При таком раскладе эту должность займет не самый заметный человек, который даже не у всех на слуху», — рассуждает источник, близкий к Кремлю.

Возвращение в повестку

Как бы то ни было, для представления нового пресс-секретаря, если таковой появится, Медведев должен залечить травму и вернуться к публичной политике. Ранее СМИ обратили внимание на то, что Медведев на протяжении почти двух недель не появлялся на мероприятиях. Вечером 28 августа информагентства распространили информацию, что премьер-министр провел встречу с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

До этого двухнедельное отсутствие Медведева в Кремле объяснили полученной главой правительства травмой во время занятий спортом, однако характер травмы уточнять не стали.

Действующий пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова пришла на госслужбу из журналистики. В 1998 году она окончила философский факультет МГУ. Параллельно с учебой работала политическим корреспондентом в МК. В 1997 году перешла в «Коммерсантъ», также успела поработать в информагентстве «Интерфакс».

В 1999 году стала и.о. пресс-секретаря председателя правительства Владимира Путина и заместителем директора департамента правительственной информации.

В начале 2000-х годов перешла работать в администрацию президента, именно здесь начался ее активный рост по служебной лестнице. С 2003 по 2008 годы администрацию президента возглавлял нынешний премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2008-м — после избрания Медведева президентом РФ — стала его пресс-секретарем, а в 2012-м — перешла в аппарат правительства.

В соавторстве с журналистами Натальей Геворкян и Андреем Колесниковым Тимакова написала книгу «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным».