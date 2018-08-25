Газ в обход России: зачем Меркель ездила на Кавказ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель возвращается в Германию после длившегося три дня турне по странам Южного Кавказа, в ходе которого она посетила Грузию, Армению и Азербайджан.

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В Грузии лидер Германии провела переговоры со председателем грузинским правительства Мамукой Бахтадзе, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, а также встретилась со студентами Тбилисского государственного университета.

Главным итогом визита Меркель в Тбилиси является подписание двух соглашений на общую сумму в €193 млн. Первое соглашение было заключено между немецким банком KfW и министерством финансов Грузии и касается улучшения водоснабжения и системы канализации в округе Аджарии.

Правительство Германии выделит льготный финансовый ресурс в размере €40 млн, а также €3 млн в виде гранта. Сумма будет потрачена на ремонт системы водоснабжения и водосточную систему в селах района Хуло, Кеда, Шуахеви, Хелвачаури и Кобулети.

Однако намного важнее оформление кредитного соглашение на сумму €150 млн для строительства подземного газохранилища.

«В газохранилище будет накапливаться тот газ, который удовлетворит потребности населения в т.н. пиковый период зимнего сезона», — сказала замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Нино Энукидзе после подписания документа.

В политическом плане же важно отметить тот факт, что на встрече со студентами государственного университета Грузии в Тбилиси Меркель заявила, что считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».

С другой стороны, членство Грузии в НАТО во время визита Меркель в Тбилиси не обсуждалось. По мнению экспертов, это связано с позицией Берлина относительно вступления Грузии в альянс. «Следует понимать, что Германии невыгодно вступление Грузии в НАТО. Это в значительной степени обвалит отношения Германии с Россией, чего бы Берлину, конечно, не хотелось», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Меркель пробыла в Грузии два дня — 23 августа и первую половину следующего дня. После обеда, 24 августа канцлер Германии направилась в Ереван. В Армении у канцлера ФРГ были запланированы переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, избранным парламентом после недавней «бархатной революции» в стране. Однако каких-либо подробностей относительно этих переговоров не сообщалось до самого последнего момента. Вполне возможно, что это связано с тем, что договоренность о визите была достигнута с еще предыдущим главой Армении Сержом Саргсяном.

В результате итоги визита канцлера ФРГ в Армению носят протокольный характер. Стороны обменялись обоюдными любезностями, однако практических результатов встречи Меркель и Пашиняна не было.

«Рад, что наши переговоры с госпожой канцлер прошли весьма продуктивно, они касались армяно-германских отношений. По многим вопросам наши позиции совпадают, что доказывает, что в развитии наших отношений есть огромный потенциал. Мы питаем надежду, что масштабы наших отношений существенно изменятся. Мы пришли к заключению, что после этого визита у нас будет общая повестка по разным областям и мы будем ее осуществлять», — сказал Пашинян по итогам переговоров.

Меркель также заявила о готовности Берлина продолжать развивать отношения с Ереваном. Пожалуй главным заявлением на том визите стало обещание о возможности либерализации визового режима между ЕС и Арменией.

«Для граждан Грузии и Украины, которые подписали с ЕС ассоциативное соглашение, вопрос либерализации визового режима уже решен. Этот вопрос тесно связан с миграционной политикой. Мы надеемся на подвижки в этом вопросе, и со своей стороны Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении», — заявила канцлер.

На совместной пресс-конференции с Пашиняном Меркель также спросили, возможны ли практические шаги по налаживанию сотрудничества между ЕАЭС и ЕС.

Канцлер Германии, отвечая на вопрос, назвала Армению примером того, как можно хорошо сотрудничать с Россией и ЕС.

Тем не менее, по ее словам, в ближайшем будущем переговоры о сотрудничестве ЕАЭС и ЕС вряд ли будут. «Экономические возможности есть, но в формальном смысле, в ближайшем будущем переговоры между ЕАЭС и ЕС — вряд ли. Но пример Армении показывает, что можно на это пойти», — сказала Меркель.

Последней важной темой, поднятой на пресс-конференции с армянским премьер-министром было урегулирование карабахского конфликта. Меркель подчеркнула, что Германия готова содействовать урегулированию конфликта, будучи членом Минской группы ОБСЕ.

«Немецкая сторона и лично канцлер осознают, что урегулирование возможно исключительно мирным путем и для этого необходимо установить в регионе соответствующую атмосферу», — сказал Пашинян на пресс-конференции по итогам встречи.

Пообещав в Ереване, что Берлин готов взять на себя ответственность за урегулирование карабахского конфликта, Меркель отправилась в Баку.

Визит канцлера в Азербайджан был омрачен тем, что власти страны отказали во въезде депутату бундестага Альберту Вайлеру, который собирался сопровождать канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе визита в страны Кавказа.

Альберт Вайлер является представителем Христианско-демократического союза, в частности, парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья. Он входил в список членов делегации германского правительства и осуществил два визита в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику — в 2014 и 2016 годах. Именно из-за этих визитов Вайлер был внесен в «черный список» азербайджанского МИДа.

По данным немецкого издания Bild, МИД Германии на протяжении всего августа контактировал с посольством Азербайджана и пытался уладить ситуацию с визой для Вайлера, однако эти попытки не увенчались успехом. «Позиция азербайджанских властей вызывает сожаление и не способствует диалогу вокруг Нагорного Карабаха», — заявил во вторник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Тем не менее, для Меркель визит в Баку, возможно, является самой важной частью ее турне, считает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

«Грузия и Армения — это одно, а Азербайджан — это другое. В отличие от Грузии и Армении, Азербайджан — это ресурсная страна», — говорит эксперт.

В мае этого года в Азербайджане был запущен «Южный газовый коридор», предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

«И Меркель заинтересована, чтобы, как и когда-то через «Северный поток», через эту трубу пошел таджикский и иранский газ. Поэтому приоритет этой поездки — это энергетика», — отмечает эксперт.

Меркель и сама не скрывает своей заинтересованности в этом энергетическом проекте. «Германия готова оказать поддержу диверсификации азербайджанской экономики. Азербайджан также является большим фактором в вопросе диверсификации энергопоставок в Европу. Открытие проекта «Южный газовый коридор» сыграет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Меркель даже назвала Азербайджан «самым большим и самым главным торговым партнером Германии в регионе».

Алиев в свою очередь сообщил о скором успешном завершении переговоров с Евросоюзом по новому соглашению о стратегическом партнерстве. Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном ведутся с 2016 года. Новый документ должен заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

«Что касается отношений с ЕС, то в этом году подписан документ о приоритетах сотрудничества, в ближайшее время успешно завершатся переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, наступит новая эра в вопросе сотрудничества», — сказал Алиев.

Подводя итоги турне Меркель по Южному Кавказу, Владимир Брутер отмечает, что этим путешествием Меркель хотела определенным образом зафиксировать свой статус европейского лидера.

«А это сейчас невозможно без таких поездок. И в Закавказье хотят узнать, насколько они серьезно могут рассчитывать на Германию, в том числе, если возникнут некие проблемы в отношениях с США. Это, прежде всего, конечно, не касается нынешней Армении, а касается Азербайджана. Поэтому для Меркель это попытка еще раз показать себя как лидера. А для закавказцев это попытка узнать, какие от этого лидера идут прогнозы», — говорит эксперт.