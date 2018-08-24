«Страшный вердикт»: Маккейн отказался от лечения рака мозга

Один из самых известных и возрастных американских сенаторов Джон Маккейн, представляющий Аризону, уже более года борется с раком мозга. В пятницу 24 августа его семья озвучила решение 81-летнего политика: он больше не будет лечиться от страшной болезни.

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Судя по всему, это может расценивать как знак того, что видный республиканец, ветеран войны во Вьетнаме, вступил в последний период своей жизни, пишет The New York Times.

«Прошлым летом сенатор Джон Маккейн поделился с американцами новостями, которые наша семья уже знала: ему поставили диагноз: глиобластома, и прогноз был неутешительным. В течение года Джон боролся, и его состояние превзошло все ожидания. Но прогресс болезни и неумолимое старение вынесли свой страшный вердикт», — говорится в заявлении семьи.

В тексте также подчеркивается, что решение прекратить лечение принадлежит самому Маккейну и является проявлением «его силы воли».

Маккейн проходил лечение с июля 2017 года и с декабря отсутствовал в Вашингтоне.

Семья Маккейна сейчас собралась в Аризоне, и близкие люди говорят, что его смерть неизбежна.

В мае нынешнего года Кэлли Сэдлер, советник президента США Дональда Трампа, при других коллегах — высокопоставленных американских политиках — отпустила шутку, касающуюся «умирающего» Джона Маккейна, чем вызвала неодобрение.

«Шутка» прозвучала на закрытом совещании по назначению главой ЦРУ Джины Хаспел. Сэдлер заявила, что ко мнению Маккейна можно не прислушиваться, поскольку он «все равно умирает».

Советник главы Белого дома ожидала, что все с юмором воспримут ее слова, однако присутствовавшие на совещании такую остроту не оценили. После этого Сэдлер позвонила дочери сенатора Меган Маккейн, чтобы извиниться.

В этой связи официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что Кэлли Сэдлер не была уволена с работы.

«Я не стану комментировать внутреннее собрание персонала (Белого дома)», — сказала Сандерс, однако отметила, что Сэдлер продолжает работать в президентской администрации.

Вскоре же источник в Белом доме сообщил, что неудачная шутница больше не работает в администрации Трампа, передает ФАН.

В конце апреля нынешнего года бывший вице-президент США Джозеф Байден отправился на ранчо Джона Маккейна, чтобы навестить больного друга.

После той встречи Байден рассказал, в частности, о том, что близкие Маккейна проинформировали Белый дом о плане похорон сенатора, если политику все-таки не удастся выбраться из трудной ситуации.

По словам родственников Маккейна, служба состоится в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Вашингтоне.

Нынешний вице-президент США Майк Пенс примет участие в церемонии. А вот президента США Дональда Трампа семья Маккейна приглашать не хочет из-за плохих отношений двух политиков.

Днем ранее телеканал CNN опубликовал фрагменты книги мемуаров Маккейна.

«Возможно, у меня будет еще пять лет, возможно, прогресс в онкологии позволит открыть новый способ лечения моего вида рака и продлить мне жизнь. Возможно, меня не станет до того, как вы услышите эти слова, мой прогноз скорее является непредсказуемым», — говорится в его трудах.

В середине апреля Джону Маккейну прооперировали кишечник. Об этом сообщалось на личном сайте политика.

Также в сообщении указывалось, что в последние месяцы политик проходил физиотерапию в собственном доме в штате Аризона — она потребовалась из-за лечения рака мозга. В послании также выражалась благодарность людям, которые оказывают сенатору медицинскую помощь.

Маккейн признавался, что ценит поддержку и молитвы людей по всей стране.

Также весной стало известно, что Маккейн станет героем документального сериала телеканала HBO «Джон Маккейн: По ком звонит колокол». Сенатор согласился на съемки незадолго после того, как ему диагностировали рак мозга.

Маккейн пять лет провел во вьетнамском плену, с 1987 года является сенатором от штата Аризона, в 2008 году претендовал на пост президента США. Взявшийся за проект продюсер Питер Кунхардт выражал уверенность в том, что с такой биографией Маккейн достоин интересной экранной истории.

«За долгие годы Джон заработал репутацию американского героя. В последней главе своей жизни он хочет напомнить современному поколению, на что может и должно быть похоже правительство», — указывал Кунхардт.

Премьера состоялась в мае. В телефильм вошли интервью с друзьями, коллегами и семьей Маккейна, а также видными политическими фигурами.

«Судьба меня испытывала, и не раз. Я не всегда поступал верно. Нет на свете того, кто был бы счастливее, чем Джон Маккейн», — говорит сам политик в фильме.

Дед и отец Маккейна были адмиралами Военно-морских сил США. Джон Маккейн пошел по их стопам и в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став летчиком палубной авиации. Ветеран Вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения.

В 1981 году Маккейн ушел в отставку с военной службы, а в 1982 году был избран в Палату представителей Конгресса США от Республиканской партии. В 1986 избран сенатором от Аризоны, переизбирался пять раз, передает НСН.

В 2000 пытался выставить свою кандидатуру в президенты США от Республиканской партии, но проиграл Джорджу Бушу-младшему на партийных выборах. На выборах 2008 года был кандидатом в президенты США от республиканцев (официальную поддержку Маккейну оказал тогдашний действующий президент Джордж Буш-младший), однако проиграл выборы кандидату от Демократической партии Бараку Обаме.