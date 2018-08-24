Путин отправил в Белоруссию нового посла

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича. Кроме того, Бабич назначен на должность спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

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Ранее Бабич служил полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Информация о его новых назначениях опубликована на официальном портале правовой информации.

Другим своим указом Владимир Путин освободил от должности посла в Белоруссии Александра Сурикова, бессменно руководившего российским представительством в Минске с 2006 года.

В этот же день президент встретился с Михаилом Бабичем в своей резиденции в Ново-Огарево. В ходе разговора с новым послом Владимир Путин заявил, что рассчитывает на позитивное влияние нового назначения на развитие российско-белорусских отношений.

Президент подчеркнул, что крайне важно взаимодействовать «с главным союзником и партнером» [РФ] — Белоруссией». Путин добавил, что для России белорусское направление работы очень важно — ведь две страны объединяет не только общая граница, но и особые отношения, «исторические, этнические, языковые и экономические».

Кроме того, Путин отметил членство Минска в ЕАЭС и ОДКБ. Он также напомнил, что Белоруссия и Россия строят вместе «совершенно особый формат — Союзное государство», поэтому спектр направлений для совместных действий очень широк.

Президент подчеркнул, что

Михаил Бабич назначен на должность не только чрезвычайного посла, но и специального представителя в сфере торговли и экономики. Президент РФ рассчитывает на обширный опыт посла в работе в государственной сфере, и «этот ответственный участок будет в <…> надежных руках».

По словам российского лидера, он намерен регулярно встречаться с Бабичем и получать от него доклады по ходу работы в Минске. В свою очередь, новый посол поблагодарил Путина за оказанное доверие и пообещал на деле реализовать все достигнутые Москвой и Минском договоренности.

Он добавил, что полномочия торгово-экономического спецпредставителя позволят гораздо более эффективно работать с белорусскими коллегами. «Масштаб поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие», — заверил Михаил Бабич, сообщает НСН.

По словам посла-спецпредставителя, Республика Беларусь — важнейший геополитический и военный союзник Российской Федерации. Кроме того, нельзя недооценивать и объемы экономического партнерства: в 2017 году товарооборот между двумя странами превысил 2 трлн рублей.

Бабич подчеркнул, что белорусы «являются братским народом для россиян», а Союзное государство охарактеризовал как «высшую форму интеграции, существующую между Россией и Белоруссией».

В беседе с ФАН политолог Игорь Рябов выразил мнение, что назначение Бабича открыло новую страницу в отношениях между РФ и Белоруссией. По словам политолога, Россия может попробовать опереться на Минск в отношениях со странами Прибалтики и Польшей.

Михаил Бабич родился в Рязани в 1969 году, закончил Рязанское высшее военное командное училище связи. В 1998 году получил юридическое образование на юрфаке Московского института экономики, менеджмента и права. В 2000 году Бабич закончил Государственную академию управления, позже прошел переподготовку и переквалификацию в Военной академии Генштаба.

С 1986 по 1995 год Бабич служил в рядах сначала советской, а потом и российской армии. После службы занимался мясомолочным бизнесом. С 2002 по 2003 год Бабич руководил правительством Чеченской республики.

После 10 лет работы депутатом Госдумы от «Единой России» Бабич был назначен на пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе, возглавляя при этом Государственную комиссию по химическому разоружению. При нем Россия окончательно избавилась от всех запасов химического оружия, уничтожавшихся с 1998 года.

Стоит отметить, что в 2016 году Бабича прочили на должность посла России на Украине. Назначение было подтверждено в Кремле, но Украина отказалась выдать агреман, поскольку в Киеве Бабича восприняли как «КГБ-шника и посла войны».