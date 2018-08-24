«Люди хотели»: в Раде рассказали о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник признал, что население Крыма хотело, чтобы полуостров вошел в состав Российской Федерации. Такое мнение парламентарий выразил в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — сказал нардеп. Винник добавил, что процесс воссоединения Крыма и России был обеспечен исключительно гуманитарными мероприятиями.

Напомним, 20 августа заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов выступил с заявлением, что киевские власти на данный момент не намерены пытаться вернуть Крымский полуостров с помощью военной силы.

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При этом чиновник призвал украинские государственные ведомства проработать вопрос реализации санкций против Российской Федерации, а также рассмотреть перспективы расширения санкционного списка.

«У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма, но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», — подчеркнул заместитель представителя Порошенко.

Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Киев итоги плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы «исторически закрыт» — в частност, в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

Напомним, что в марте 2018 года Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказались отправлять свои делегации в Крым для наблюдения за ходом президентских выборов в России.

В мае текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Евросоюза по отношению к крымчанам несправедлива. «Новые меры [санкции] Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся «наказать» тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове», — подытожила она.

При этом, по словам представителя российского МИДа, Европа полностью понимает непродуктивность ограничительных мер, направленных против России.

Крым вышел из состава Украины после государственного переворота в Киеве, ставшего «точкой кипения» для массовых протестов и столкновений с полицией и отрядами «Беркута». Сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан еще осенью 2013 года, организовав палаточный лагерь и установив баррикады в центре столицы. 22 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович был постфактум отстранен от власти и был вынужден бежать из Киева.

Верховная рада Украины решила, что «самоустранение» Януковича противоречило конституции Украины, и назначила временно исполняющим обязанности президента Александра Турчинова.

После расследования событий на майдане Дорогомиловский суд в Москве в 2016 году признал произошедшее в Киеве государственным переворотом. По словам допрошенного в рамках расследования экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якеменко, всем, что происходило на площади Независимости в Киеве, руководили официальные лица США.

В начале июня президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что на Украине нет военнослужащих российских Вооруженных сил. «Никаких российских армейских подразделений или военных инструкторов на юго-востоке Украины не было и нет», — сказал российский лидер в интервью французскому телеканалу TF1 и радиостанции «Европа-1».