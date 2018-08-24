Курсы валют$ 67.75 (-0.463) 78.38 (-0.283)
Пенсионный советник
Москва: +20°C
«Люди хотели»: в Раде рассказали о воссоединении Крыма с Россией

В Раде признали, что крымчане хотели воссоединения с Россией

Крымчане хотели воссоединиться с Россией, заявил депутат Верховной рады Иван Винник. По его словам, процесс становления Крыма «частью российского пространства» обеспечивался сугубо гуманитарными мероприятиями.

Депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник признал, что население Крыма хотело, чтобы полуостров вошел в состав Российской Федерации. Такое мнение парламентарий выразил в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — сказал нардеп. Винник добавил, что процесс воссоединения Крыма и России был обеспечен исключительно гуманитарными мероприятиями.

Напомним, 20 августа заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов выступил с заявлением, что киевские власти на данный момент не намерены пытаться вернуть Крымский полуостров с помощью военной силы.

Реклама

При этом чиновник призвал украинские государственные ведомства проработать вопрос реализации санкций против Российской Федерации, а также рассмотреть перспективы расширения санкционного списка.

«У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма, но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора», — подчеркнул заместитель представителя Порошенко.

Напомним, что Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года по итогам проведенного референдума. Киев итоги плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва настаивает, что референдум был проведен в полном соответствии международному праву. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма для Москвы «исторически закрыт» — в частност, в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита в Хельсинки в июле 2018 года.

Напомним, что в марте 2018 года Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказались отправлять свои делегации в Крым для наблюдения за ходом президентских выборов в России.

В мае текущего года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Евросоюза по отношению к крымчанам несправедлива. «Новые меры [санкции] Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся «наказать» тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове», — подытожила она.

При этом, по словам представителя российского МИДа, Европа полностью понимает непродуктивность ограничительных мер, направленных против России.

Крым вышел из состава Украины после государственного переворота в Киеве, ставшего «точкой кипения» для массовых протестов и столкновений с полицией и отрядами «Беркута». Сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан еще осенью 2013 года, организовав палаточный лагерь и установив баррикады в центре столицы. 22 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович был постфактум отстранен от власти и был вынужден бежать из Киева.

Верховная рада Украины решила, что «самоустранение» Януковича противоречило конституции Украины, и назначила временно исполняющим обязанности президента Александра Турчинова.

После расследования событий на майдане Дорогомиловский суд в Москве в 2016 году признал произошедшее в Киеве государственным переворотом. По словам допрошенного в рамках расследования экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якеменко, всем, что происходило на площади Независимости в Киеве, руководили официальные лица США.

В начале июня президент России Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что на Украине нет военнослужащих российских Вооруженных сил. «Никаких российских армейских подразделений или военных инструкторов на юго-востоке Украины не было и нет», — сказал российский лидер в интервью французскому телеканалу TF1 и радиостанции «Европа-1».