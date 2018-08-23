Провал переговоров: Россия и Америка запутались в бумагах

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не смогли согласовать совместное заявление по итогам встречи в Женеве. Причиной стало несогласие российской стороны с использованными в документе формулировками.

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«По результатам встречи мы планировали подписать совместное заявление, но не подписали. Потому что американцы хотели, чтобы в нем было, что мы вмешивались в их выборы, по их мнению, а мы это отрицаем. То есть слабая сама тема обсуждения», — пояснил ситуацию Патрушев.

Секретарь СБ РФ отметил, что в ответ на внесение в документ положения о вмешательстве в выборы российская сторона предложила также дополнить его пунктом, в котором говорилось бы о недопустимости вмешательства США во внутренние дела других стран.

«Мы сказали, что если будет такая фраза, то надо вставить в документ, что американцы не должны вмешиваться во внутренние дела. Тогда они сказали, что вообще подписывать такое заявление не будут», — рассказал Патрушев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «абсурдом» требование американцев включить в итоговый документ встречи положение о «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года, а также выразила уверенность, что подобные заявления имеют своей целью решение внутренних задач.

«Если раньше все посмеивались, то сейчас уже все видят абсурдность этих обвинений — за несколько лет не предъявлено не то что никаких фактических доказательств — никаких даже сведений о нашем вмешательстве в электоральные процессы в США», — заявила дипломат в беседе с ФАН.

По словам Николая Патрушева, по завершении переговоров он пригласил американских коллег на новую встречу, предложив провести ее в Москве или другом городе России. Вопрос о сроках проведения подобной встречи еще не обсуждался, однако секретарь Совета Безопасности РФ отметил, что ожидает результативных переговоров.

Не исключено, что встречи, подобные нынешним переговорам двух чиновников в Женеве, могут стать постоянным форматом общения между двумя странами. Сегодня более или менее регулярные встречи на высоком уровне проводятся между высокопоставленными российскими и американскими дипломатами. Самый высший уровень двусторонних встреч, исключая президентский, существовал в 1990-е годы, когда Москва и Вашингтон осуществляли взаимодействие в рамках комиссии Гор-Черномырдин, названной так по именам ее председателей — вице-президента Альберта Гора и премьера Виктора Черномырдина.

В Швейцарии без твердой повестки

Встреча американского и российского представителей проходила в закрытом формате. Переговоры проводились в Швейцарии, которая была выбрана как нейтральное место встречи, поскольку Николай Патрушев находится под санкциями ЕС.

Накануне поездки секретаря Совета Безопасности РФ в Женеву пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что у сторон нет «твердо фиксированной повестки дня». Официальный представитель Кремля лишь уточнил, что главными темами переговоров Патрушева и Болтона станут двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике.

Хотя двусторонние отношения — обязательная тема для обсуждения на любых переговорах, пока трудно ожидать какого-либо прогресса в этом вопросе. В России не готовы идти на уступки США и выполнять условия американской стороны, чтобы добиться смягчения санкций. В то же время президент США Дональд Трамп сейчас сталкивается с серьезными проблемами у себя на родине — под удар правосудия попали его ближайшие соратники: бывший адвокат Майкл Коэн и политтехнолог Пол Манафорт.

Комментируя состояние двусторонних отношений перед встречей Патрушева и Болтона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что деградация продолжается, а также сказал о необходимости «нащупывать какие-то точки для взаимодействия».

Одной из возможных «точек соприкосновения» для России и США является ситуация в Сирии. Не исключено, что эта тема затрагивалась и на переговорах между Болтоном и Патрушевым. Последний, кстати, хорошо осведомлен о происходящем в САР, так как именно в Совбезе принимаются ключевые решения по Сирии.

В последнее время сирийский вопрос стал одним из ключевых в обсуждениях между США и Россией. Цель Вашингтона — добиться ухода Ирана из Сирии для обеспечения безопасности Израиля. Россия же сотрудничает с Израилем в сфере безопасности, отмечая при этом, что не может заставить Тегеран полностью вывести свои войска с территории САР.

Белый дом собирается оказывать на Иран давление посредством санкций, причем, по данным The Wall Street Journal, накануне встречи с Патрушевым в Женеве Джон Болтон заявил, что новые санкции против Ирана будут более жесткими по сравнению с теми, что действовали до заключения ядерной сделки.

Подарок влиятельного друга

The Wall Street Journal также отмечает, что в прошлом американские власти вводили исключения, чтобы «при некоторых условиях» компании США все же могли работать с Ираном. Новый же пакет санкций в отношении Тегерана предполагает, что подобных поблажек больше не будет. Тем не менее, Болтон и его представитель допустили, что «крайне ограниченные» исключения возможны. Они не стали уточнять, для каких именно компаний и сфер деятельности будут действовать эти исключения. Очевидно, данные заявления можно рассматривать как некий «пряник» в отношениях с Ираном.

Ситуация с Сирией, Ираном, КНДР, а также вопросы стратегической стабильности — это те самые узкие сферы, в которых Вашингтон будет продолжать сотрудничать с Москвой, не ослабляя при этом санкционное давление на Кремль.

Между тем Белый дом до сих пор не объявил о вступлении в силу нового пакета антироссийских санкций, связанного с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.

Предполагалось, что новые ограничительные меры будут направлены против российских госбанков, добывающих компаний и товаров двойного назначения. К последним относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях.

Изначально в Госдепе сообщали, что очередной пакет санкций вступит в силу «около» 22 августа, после того, как соответствующий документ будет опубликован в Федеральном реестре США. Однако документ до сих пор не был обнародован.

По словам ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН имени Примакова Сергея Ознобищева, тот факт, что новые санкции против России пока не вступили в силу, может быть связан с действиями президента США Дональда Трампа.

Эксперт не исключает, что вступление в силу санкций было отложено в результате договоренностей, заключенных между американским лидером и его сторонниками в конгрессе.

«Американская политика стала непредсказуемой, но мы исходим из того, что у нас есть один влиятельный друг, который считает, что с Россией надо сотрудничать и взаимодействовать, исходя из интересов Америки», — пояснил Ознобищев в беседе с «Газетой.Ru».