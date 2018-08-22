«Денег не дадим»: Кремль ответил прибалтийским республикам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на заявление Эстонии и Латвии о получении с России компенсации за «советскую оккупацию». По его словам, российская сторона не согласна с использованным в балтийских странах термином.

«Конечно же, не согласны вообще с термином «советская оккупация», это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — сказал Песков.

Он добавил, что не следует забывать о вкладе, который российская сторона внесла в развитие инфраструктурной, экономической и социальной сфер стран Балтии.

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О том, что министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс намерены взыскать ущерб с России за «советскую оккупацию», стало известно накануне. Их совместное заявление, сделанное после первого заседания правительств двух стран в Национальной библиотеке в Риге, было распространено пресс-службой эстонского минюста.

По итогам совместного заседания государства подчеркнули важность исторического наследия для поддержания демократии и безопасности. «В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к России как правопреемнику Советского Союза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также стало известно, что министры ознакомились с юридическим обоснованием дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права и на уровне ООН.

Заявления министров балтийских стран восприняли с негативом не только в Кремле, но также в Госдуме и Совете Фередации.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что политикам в Эстонии и Латвии стоит обратить внимание на то, почему «собственное население бежит из страны».

«Я бы сказал, скорее наоборот, это мы должны с них требовать компенсации», — сказал Затулин. Он пояснил, что во время вхождения стран в состав Российской империи и СССР все, что было построено на их территории, строилось на российские деньги.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов, в свою очередь, заявил, что

у латвийской и эстонской сторон нет правовых оснований, чтобы требовать с России компенсацию за «советскую оккупацию».

«Никаких правовых оснований под этим нет. Ибо не было факта оккупации», — сказал Морозов. Он отметил, что эти страны были регионами СССР с высоким уровнем жизни. Морозов подчеркнул, что с политической точки зрения, подобные заявления являются «пропагандистскими игрищами», которые отвечают присутствующим в этих странах русофобским настроениям.

Кроме того, по словам Морозова, подобные заявления не являются новостью, поскольку Латвия и Эстония пытаются «выцыганить» что-то у российской стороны с распада СССР.

Латвия, Литва и Эстония считают, что с 1940 по 1991 годы они были оккупированы СССР и требуют от российских властей компенсации «советского оккупационного ущерба».

В 2014 году министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве, в которой заявили о необходимости объединить усилия в предъявлении требований возмещения ущерба за пребывание бывших балтийских республик в составе СССР. Главы министерств юстиции трех стран договорились разработать единую методику оценки ущерба, после чего предъявить России требования о его возмещении.

В конце 2015 года премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас выступал с критикой планов стран Балтии требовать компенсации у России. Рыйвас заявил, что не понимает, что может получить его страна от соответствующего меморандума, подписанного министрами юстиции трех балтийских стран.

В марте прошлого года министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония будет продолжать попытки взыскания репараций с России за ущерб от «советской оккупации». При этом точная сумма предполагаемого денежного иска не сообщалась. По словам главы минюста Эстонии, ущерб может быть востребован «как в виде компенсации материального ущерба, так и в виде извинения».