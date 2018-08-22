Тбилиси обвинил Россию в притеснении этнических грузин

Тбилиси подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) третий иск простив России, обвинив ее в оккупации территории и притеснении этнических грузин. Об этом сообщается на сайте грузинского министерства юстиции.

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Как считают в ведомстве, Россия продолжает на территории Грузии «политику массовых преследований, арестов, нападений и убийств». Отмечается, что эта тенденция усилилась после войны 2008 года, а «критической черты достигла в феврале нынешнего года во время «истязаний и убийства» Арчила Татунашвили — сотрудника силовых структур Грузии, которого, как утверждают в Тбилиси, до смерти пытали в Южной Осетии.

Москву обвинили в сокрытии виновных в гибели Татунашвили, произошедшей в Южной Осетии, а также якобы подтасовке результатов медицинской экспертизы, связанной с этим делом. Семья Татунашвили также подала отдельный иск против России в ЕСПЧ.

Грузия утверждает, что РФ нарушила целый ряд статей Европейской конвенции по правам человека — таких, как «право на жизнь», «запрет пыток», «право на свободу и безопасность», «право личной и семейной защищенности» и «право на эффективное средство правовой защиты».

Цель этих нарушений, считают в Тбилиси, — продолжать преследование и запугивание этнических грузин и препятствовать их возвращению в Абхазию и Южную Осетию.

Эти бывшие автономии в Тбилиси называют оккупированными территориями, сами республики провозгласили свою независимость.

Ранее Грузия на межгосударственном уровне вносила два иска против России. Тбилиси выиграл иск по депортации грузин из России в 2006 году. Второй иск касается событий пятидневной войны 2008 года. Как отметили в минюсте, Грузия «достойно предстала на заключительном заседании 23 мая 2018 года и ожидает объявления вердикта».

По мнению политолога Максима Жарова, в последнее время жаловаться на Россию в ЕСПЧ стало «модным» делом среди стран и отдельных граждан, желающих пополнить свой бюджет или личный карман.

«Пристрастность европейского суда по правам человека по отношению к России общеизвестна, поэтому Грузия тут не является законодателем мод. Перечень самых разнообразных обвинений разной степени давности, поданных в ЕСПЧ Грузией, говорит именно о желании грузинской стороны подзаработать. Однако вряд ли у этого иска против России будут какие-то реальные перспективы», — приводит слова Жарова ФАН.

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа, комментируя новость, напомнил, что после развала Советского Союза Грузия поменяла свою политику в отношении России. Руководство страны стало ориентироваться на Запад и пренебрегать дружескими отношениями с РФ. В числе причин смены курса внешней политики Губа, в частности, называет «политические амбиции национальных лидеров, таких как Эдуард Шеварднадзе».

«А к 2008 году Тбилиси уже был полностью под влиянием Вашингтона и блока НАТО. В 2008 году в Южной Осетии Россия защитила своих граждан и этнические меньшинства от геноцида со стороны грузинских вооруженных сил. И дала понять грузинским властям, что не даст попирать свои национальные интересы и безнаказанно убивать своих граждан», — заключил он.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заметил, что в августе 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили «совершил бесчеловечную военную акцию» против абхазов и осетин.

Бывший на тот момент президентом России Дмитрий Медведев предлагал сохранить единство Грузии в рамках конфедерации, но абхазы и осетины не согласились, опасаясь геноцида. Информацию об этом подтвердила абхазская сторона, напомнил эксперт.

Ранее экс-министр обороны России Сергей Иванов рассказал журналистам, что после того как Грузия вторглась в Южную Осетию в августе 2008 года, госсекретарь США Кондолиза Райс «в приватных беседах» уверяла его, что «американцы ни при чем, они не стоят за атакой Грузии», и «фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка».

В результате вооруженного конфликта в начале 1990-х годов Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвали добивался признания независимости республики, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию своей, предлагая осетинам лишь автономию.

Обстановка в зоне конфликта резко обострилась в начале августа 2008 года. В ночь с 7 на 8 число грузинские войска обстреляли из установок залпового огня «Град» Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей республики, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.

После пятидневной войны Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.