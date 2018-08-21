На дают пройти: Киев недоволен политикой России в Азовском море

Россия задержала более 150 иностранных судов на пути их следования в украинские порты в Азовском море, заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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Как отметил политик, российская сторона очень долго предоставляет судам разрешение на прохождение по Керченскому проливу, и им приходится ожидать перед Крымским мостом по несколько суток. При этом, подчеркнул он, суда, следующие в российские порты «проходят фактически без задержек».

«У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты», — сказал Слободян в эфире «112 Украина».

По его словам, досмотры судов российской стороной проходят обычно в зонах, не доступных для патрулирования украинскими пограничниками.

В последние месяцы Киев регулярно обвиняет Россию в неправомерных действиях в акватории Азовского моря. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что российская сторона использует Крымский мост, а также военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить у кораблевладельцев желание заходить в украинские порты Бердянска и Мариуполя.

Он сообщил, что российские пограничники якобы вынуждают корабли простаивать перед проходом в Керченский пролив.

По словам министра, происходящее привело к тому, что в порты Бердянска и Мариуполя суда заходят на 10% реже, что выливается в прямые убытки, который составляют «сотни миллионов гривен».

Такими действиями Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, считает Омелян. Министр также подчеркнул, что Киев рассчитывает на помощь союзников в этом вопросе и уже работает с партнерами, «чтобы аналогичные меры были введены против российских черноморских портов».

В июле заминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк также заявил, что российские силовики постоянно досматривают украинские суда.

Он рассказал, что ведомство получает жалобы от капитанов судов, администраций портов и народных депутатов по поводу задержек судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска. С 29 апреля по 9 июля 2018 года береговая охрана ФСБ России осмотрела 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море, отметил политик. Все данные о задержании спецслужбами России судов для осмотра передаются министерством инфраструктуры Украины в МИД республики.

При этом Лавренюк заявляет, что российские власти не объясняют причины осмотра судов, чем создают «напряжение в регионе» и мешают «мирному судоходству в северо-восточной части Черного моря и Азовского моря».

«Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия России», — добавил Лавренюк.

В 2004 году Украина и РФ подписали договор о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе.

Согласно документу, Азовское море является акваторией для внутреннего пользования двух стран, поэтому обе стороны могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

В марте этого года ситуация в Азовском море обострилась после того, как украинские пограничники задержали крымское судно «Норд» и 10 членов экипажа, которые являются гражданами России. Моряков обвинили в «нарушении порядка въезда и выезда» с территории Крыма. Двое из них смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. Как подчеркнули в крымском погрануправлении ФСБ, проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж оценил подобные действия российской стороны как стремление «ползуче» захватить территорию Азовского моря и нанести экономический ущерб Киеву.

Он пожаловался на то, что соглашение о совместном использовании акватории Азовского моря является более выгодным для Москвы, а не для Киева, поскольку РФ обладает «чрезвычайно мощными вооруженными и военно-морскими силами». Таким образом, Россия имеет преимущество и решила не устанавливать никаких границ, считает Маломуж.

«Речь идет также об обесценивании нас как морской торговой державы — это удар по нашей торговле и дискредитация нас в глазах международных партнеров», – считает он.

По его словам, в Азовском море российские пограничники «постоянно останавливают, задерживают, осматривают» судна, в том числе постоянно есть угроза ареста. По его словам, это делается под предлогом защиты своих кораблей после ареста «Норда».