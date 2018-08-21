Все сначала: конгресс США изобретает санкции для РФ. LIVE

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал обвинения американской компании.

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем», — отметил Песков.

По его словам, в Кремле не видят конкретики в этих обвинениях.

«По-прежнему, мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy bear, при чем тут военная разведка российская, на чем строятся эти обвинения, достаточно серьезные, они не могут звучать голословно», — заключил он.