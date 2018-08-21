Все сначала: конгресс США изобретает санкции для РФ. LIVE

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Пока диалог сенаторов и докладчиков заходит в тупик. Конгрессмены пытаются выяснить, как санкции помогают «изменить поведение России», а представители госдепа и минфина в ответ говорят о падении рубля.
Вопрос задает Менендес. Его интересует, введет ли Госдеп новые санкции, если будет уверенность, что они нанесут ущерб Москве. Митчелл говорит, что санкции должны вводится осторожно. «У нас должны оставаться возможности для сохранения диалога», — говорит он. Сенатор явно недоволен таким ответом.
Председатель слушания сенатор Боб Коркер задается вопросом: почему меры, которые принимаются все эти годы, не работают? Митчелл не соглашается с постановкой вопроса и уверяет, что «политика России и Путина в частности меняется». Интересная точка зрения.
Биллингсли в своей речи сосредоточился на другом аспекте двусторонних отношений — мерах, которые США принимают в отношении России. В том числе он упоминает и новые санкции минфина, введенные полчаса назад. Он упоминает, что под ограничения попали суда под флагом России «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь».
Митчелл же ничего нового не сказал. Помощник госсекретаря описал все грехи, в которых обвиняют Россию, в том числе «вмешательство в американские выборы», «нападение на Скрипалей» и другие, призвав продолжить давить на Россию. Удивительно, но в такой речи нашлось место для того, чтобы заявить, что Вашингтон попрежнему открыт к диалогу с Москвой. Слово берет Маршалл Биллингсли из Минфина США.
Пока Митчелл делает подробное описания состояния российско-американских отношений за последние годы, Министерство финансов США ввело новые санкции.
На этот раз под ограничения попали шести российских судов, два гражданина России и четыре компании. Официальная причина заключается в их деятельности вопреки санкциям против КНДР, а также из-за деятельности России в киберпространстве.
Итак, заседание началось. Первое слово берет печально известный своей антироссийской позицией сенатор Роберт Менендес, который спешит представить помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Аарона Уэсса Митчелла.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал обвинения американской компании.
«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, мы не знаем, в чем заключается влияние на выборах. Из Америки мы слышим подтверждение о том, что никакого влияния на выборах не было. О ком именно идет речь, что является доказательствами, и на основании чего делаются выводы вот такой категории, мы не понимаем», — отметил Песков.
По его словам, в Кремле не видят конкретики в этих обвинениях.
«По-прежнему, мы не понимаем, на основании чего, что за Fancy bear, при чем тут военная разведка российская, на чем строятся эти обвинения, достаточно серьезные, они не могут звучать голословно», — заключил он.
Начальник юридического отдела Microsoft Брэд Смит заявил, что атака хакеров была нацелена на «подрыв демократии». В компании добавили, что хакеры планировали с помощью фишинга получить личные данные и пароли своих жертв, однако, по словам Смита, их попытки не увенчались успехом.
Microsoft не привела никаких более детальных доказательств, подчеркивает агентство Associated Press.
По иронии судьбы в день заседания компания Microsoft заявила, что якобы российские хакеры атаковали американские политические группы в преддверии осенних промежуточных выборов в США.
По данным Microsoft, группировка хакеров, «связанная с российским правительством», создавала фальшивые домены, которые маскировались под две американские консервативные политические организации: Hudson Institute и International Republican Institute. Кроме того, специалисты компании якобы нашли еще три фейковых домена, которые маскировались под сайт сената США.
Если в ходе заседания сенаторы придут к выводу, что Россия пытается вмешаться в грядущие ноябрьские выборы, то под вопросом встанет принятие законопроекта, который в январе внесли в конгресс член палаты представителей, демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. Их законопроект предполагает введение новых санкций на Россию в случае, если будет доказано, что Москва вмешивается в ноябрьские выборы в США.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в конгрессе США проходят слушания, посвященные российско-американским отношениям и «российскому вмешательству» в промежуточные выборы США, которые состоятся в ноябре этого года. Два комитета сената США заслушают доклады Маршалла Биллингсли из министерства финансов США и помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Аарона Уэсса Митчелла.
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