«Прощай, химоружие»: как удалось спасти Сирию 5 лет назад

В ночь на 21 августа 2013 года в Сирии было применено химоружие. Катарский телеканал Al Jazeera и саудовский Al Arabia распространили кадры любительской видеосъемки из пригорода Дамаска — оазиса Гута, который на тот момент удерживался сирийской оппозицией.

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На кадрах сотни мертвых людей без видимых повреждений на телах, среди них много детей и женщин. На одном из видео, размещенном в интернете после атаки, показаны мужчины и дети, лежащие на больничных койках, некоторые из них не двигались. Другим медсестры помогали дышать с помощью ручных насосов. У всех этих людей не было видимых травм, около десятка тел были завернуты в одеяла.

По различным оценкам, в ту ночь погибли от трехсот до почти двух тысяч человек. Сирийская оппозиция в тот день сообщала о 1300 погибших.

Оппозиция сразу обвинила правительственную армию в применении химического оружия. Сирийское государственное телевидение опровергло все сообщения о применении отравляющих веществ против мирного населения и вооруженной оппозиции. Позже с опровержением выступило министерство обороны Сирии: «Все эти обвинения являются попыткой спрятать от общественности растущие потери террористов в зонах боевых действий».

Атака совпала с приездом в Сирию международной группы экспертов. ООН и правительство Башара Асада после пяти месяцев дипломатических усилий урегулировали все спорные вопросы вокруг работы экспертов на территории страны, охваченной гражданской войной. Специалисты должны были проверить сообщения о применении химического оружия в разных частях страны, в том числе в пригороде Алеппо Хан-эль-Асаль, где, как утверждает правительство, оппозиция ранее использовала нервно-паралитический газ зарин.

При этом согласно резолюции, эксперты не вправе устанавливать, какая именно из воюющих сторон применяла запрещенное оружие. В задачи инспекции ООН входит только факт установления его применения.

Уже к вечеру 21 августа по инициативе западных стран было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. США, Великобритания и Франция уверяли в наличии у них неопровержимых доказательств причастности к атаке сирийской армии.

Эти страны провели анализ останков сирийских повстанцев и получили «неопровержимые доказательства» использования армией Сирии химического оружия. Сирия, Россия и Иран настаивали на том, что применение химического оружия было провокацией сирийской оппозиции. «Применив химическое оружие, или же имитировав его применение, повстанцы могли попытаться привлечь внимание к себе и вызвать иностранную интервенцию», — говорил в интервью «Газете.Ru» эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

Белый дом заявлял тогда, что правительство Асада перешло «красную линию», и санкционировал увеличение помощи сирийским оппозиционерам. Сирийские власти опасались, что выводы экспертов могут быть использованы в качестве предлога для военной интервенции, как это было сделано в феврале 2003 года в СБ ООН перед войной в Ираке.

Угроза западной интервенции в Сирию на тот момент казалась практически решенным вопросом. Американские чиновники активно призывали к нанесению авиаударов по территории САР, премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон уговаривал парламентариев санкционировать военную операцию, то же самое делал президент Франции Франсуа Олланд.

Однако на удивление сдержанную позицию тогда занял президент США Барак Обама. В интервью телеканалу CNN на следующий день после атаки он говорил, что хотя США сделают все возможное, чтобы добиться отстранения от власти Башара Асада, военная интервенция в Сирию не будет проведена без санкции Совета Безопасности ООН.

Это был редкий для того периода случай, когда позиции российского и американского президента совпали. Владимир Путин тогда написал колонку для The New York Times, в которой призывал воздержаться от военного вмешательства без санкции СБ ООН.

«Потенциальный удар Соединенных Штатов против Сирии, несмотря на сильное противодействие со стороны многих стран и крупных политических и религиозных лидеров, в том числе папы Римского, приведет к еще большему числу невинных жертв и эскалации, потенциальному распространению конфликта далеко за пределы Сирии. Нанесение удара увеличит насилие и развяжет новую волну терроризма. Это может подорвать многосторонние усилия по разрешению иранской ядерной проблемы и израильско-палестинского конфликта и дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока и Северной Африки. Это может вывести всю систему международного права и порядка из равновесия», — писал российский президент.

Пока международное сообщество вело споры, наносить удар по Сирии или нет, эксперты ОЗХО подтвердили факт применения химического оружия в Гуте. Результаты расследования показали, что в пригороде Дамаска было применено 350 литров зарина. Однако выяснять, кто виновен в этом инциденте, экспертная комиссия не стала — эксперты подчеркнули, что их задачей было установить факт применения отравляющих веществ, а не выявление виновных.

Тем временем, международное сообщество по предложению России приняло договоренность о присоединении Сирии к конвенции о запрещении химического оружия, передаче контроля над химическим оружием Сирии международному сообществу и уничтожению запасов химоружия Сирии к 2014 году. До этого Сирия оставалась одной из семи стран, которые еще не присоединились к Конвенции 1997 года, запрещающей применение химического оружия.

Удар по Сирии был отложен. США согласились с предложением России, хотя и оставили за собой право нанести удар в случае, если химоружие снова будет использоваться в САР.

Башар Асад в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что «берет на себя обязательства по реализации договоренностей», достигнутых по сирийскому химоружию Россией и США в Женеве. Он отметил, что Сирия согласилась претворять эти договоренности в жизнь не под угрозой военной акции со стороны США, а лишь откликнулась на российскую инициативу по данной проблеме.

Асад также признал наличие в Сирии химоружия, отметив, что «больше это не является секретом». На вопрос о готовности передать химическое оружие на уничтожение третьим странам он сказал, что готов передать его тем государствам, которые согласятся его принять.

Несмотря на миролюбивый характер решения американского президента, в США многие считали это главной ошибкой за все время его президентства. После того, как Россия начала военную операцию в Сирии, колумнист The New York Times Роджер Коэн писал, что политика США в регионе — только «слова», а на самом деле «музыку в Сирии заказывает» Владимир Путин ввиду отсутствия внятной политики американского лидера Барака Обамы.

По мнению обозревателя NYT, ситуация в Сирии является «позором» администрации Обамы, «фиаско таких масштабов, что оно перечеркнуло все достижения президента во внутренней политике».

«Сирия стала окровавленным кладбищем американских убеждений», — пишет Коэн, отмечая, что поворотным моментом был эпизод с химическим оружием. «Он подорвал доверие к слову Америки, вызвал продолжительный гнев суннитских стран-союзников из Персидского залива, укрепил позиции Асада и открыл Путину дорогу к определению судьбы Сирии», — утверждает автор материала.