Жить дружно: американцы хотят улучшить отношения с Москвой

Более половины американцев желают улучшения отношений США и России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного агентством Gallup 1-12 августа среди более 1 тыс. жителей США.

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Респондентам задали вопрос, что важнее для Вашингтона: попытаться наладить отношения с Москвой или продолжать дипломатическое и экономическое давление на нее. За улучшение российско-американских отношений высказались 58% опрошенных, тогда как за продолжение конфронтации выступили 36% американцев.

Кроме того, респондентов спросили о якобы «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года.

По мнению 39% опрошенных, Москва вмешалась и повлияла на исход выборов, 36% считают, что Россия вмешалась, но не оказала никакого влияния на результаты, а 16% выразили уверенность, что вмешательства не было вообще.

При этом официальная Москва неоднократно отвергала все обвинения во «вмешательстве».

Между тем многие политологи и эксперты сходятся во мнении, что сегодня отношения США и России напоминают худшие годы «холодной войны». Июльский саммит в Хельсинки с участием Дональда Трампа и Владимира Путина был охарактеризован противниками американского президента в США как «провальный». При этом Трамп неоднократно заявлял о необходимости улучшения российско-американских отношений, однако в конгрессе по-прежнему выступают за продолжение санкционного давления на РФ.

Белый Дом также действует в рамках санкционной политики — 22 августа начнет действовать очередной пакет санкций в отношении России, принятый в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Новые санкционные меры подразумевают введение ограничений на торговлю высокотехнологичной продукцией с Москвой.

США также в течение нескольких недель могут объявить о санкциях против компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2», сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будет готов рассмотреть вопрос о снятии санкций, введенных в отношении России, в том случае, если российская сторона будет сотрудничать с Вашингтоном по ряду вопросов. В частности, подчеркнул Трамп, речь идет о вопросах, связанных с ситуацией на Украине и в Сирии.

Стремление к улучшению отношений с Вашингтоном есть и со стороны России. Об этом в понедельник, 20 августа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин по-прежнему настроен на налаживание диалога и хочет вывести отношения Москвы и Вашингтона из глубочайшего кризиса. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что если Россия не встретит со стороны Соединенных Штатов взаимности в стремлении достигнуть прогресса в двусторонних отношениях, никто в стране «не впадет в траур».

«Президент России все-таки хочет вывести наши двусторонние отношения из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся. Об этом он сам неоднократно говорил. Этот настрой сохраняется. Но в то же время никто не собирается впадать в какой-то траур в случае, если мы не встретим взаимности на этот счет от Вашингтона», — сказал Песков.

Тем временем Россия и США продолжают искать точки соприкосновения, чтобы наладить двусторонние отношения — 23 августа в Женеве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым для обсуждения вопросов, по которым могли бы сотрудничать российская и американская сторона.

«Мы согласились, что сможем на встрече в четверг обсудить широкий круг вопросов, которые могут быть открыты для обсуждения между Вашингтоном и Москвой, и попытаться спланировать его [этот диалог] на систематической основе», — сказал Болтон.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главными темами предстоящей встречи Болтона и Патрушева в Женеве станут двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике.

При этом он отметил, что пока «какой-то твердо фиксированной повестки дня нет».

«Конечно, в первую очередь, это двусторонние отношения и то состояние, в котором находятся эти двусторонние отношения. И также, конечно, обмен мнениями по наиболее острым международным проблемам», — заявил Песков.