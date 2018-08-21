«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности отменить антироссийские санкции — если Москва пойдет на сотрудничество с американскими властями. В интервью агентству Reuters

Трамп подчеркнул, что правительству РФ стоит вместе с США решать вопросы в Сирии и на Украине.

Американский президент отметил также, что Кремлю «стоит что-нибудь сделать и в интересах [США]» — без этого шага Трамп не будет рассматривать отмену санкций. Кроме украинской и сирийской тем хозяин Белого дома выделил вопрос принадлежности Крыма, национальную безопасность Израиля и торговый конфликт вокруг строительства трансбалтийского газопровода «Северный поток — 2».

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Отметим, что часть наложенных на Россию санкций были введены в соответствии с принятым конгрессом США законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», и могут быть отменены лишь с согласия законодательного органа. Тем не менее, часть санкций накладывает лично президент США, и снять их он также может своим указом, сообщает ФАН.

США начали вводить полномасштабные антироссийские санкции в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. После этого в Вашингтоне неоднократно обновляли пакеты санкций и принимали новые рестрикции под самыми разнообразными предлогами: за мнимое вмешательство Москвы в президентские выборы в 2016 году и за нарушение российским государством прав человека.

8 августа администрация США анонсировала новые санкции против России в связи с якобы причастностью Москвы к химической атаке в британском Солсбери. Новый пакет санкций вступает в силу уже 22 августа — под ограничения попадают поставки в Россиию продукции двойного назначения.

К товарам двойного назначения относятся отдельные виды сырья, материалов, оборудования, а также те технологии, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях, например, для создания ядерного оружия.

Пакет санкций, подготовленный Госдепартаментом, подразумевает прекращение оказания России иностранной помощи со стороны США, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, «чувствительных с точки зрения национальной безопасности» Америки.

«Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки всех «чувствительных» товаров и технологий сферы национальной безопасности, которая контролируется министерством торговли США в соответствии с правилами экспортного контроля», — добавил официальный представитель Госдепа в ходе брифинга для прессы.

В контексте скандала вокруг дела Скрипалей власти Великобритании собираются попросить Белый дом и Конгресс усилить санкции в отношении России. С таким предложением министр иностранных дел Соединенного королевства Джереми Хант собирается выступить в Вашингтоне в ходе своего первого визита в США.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, новые американские санкции навредят всей международной торговле. Песков отметил, что в Москве хорошо изучили текст проекта закона об ограничительных мерах и расценили его как недружественный и незаконный с точки зрения международного права шаг. Как сообщает НСН,

Песков попросил «не забегать вперед» в ответ на вопрос о возможном ответе Кремля на санкции.

Однако в США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций для того, чтобы минимизировать ущерб от них для глобальной экономики. Действия конгресса США по предупреждению потенциального вмешательства России в американские промежуточные выборы в ноябре, вероятно, будут изменены, чтобы свести к минимуму непреднамеренные последствия для глобальной экономики от жестких «автоматических санкций» против Москвы, сообщает издание Bloomberg.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об условиях для снятия антироссийских санкций. Об этом он рассказал RT.

По словам эксперта, слова американского президента можно трактовать скорее как ультиматум, нежели как предложение о сотрудничестве. Также Безпалько отметил, что Трамп, вероятно, пытается поднять свой рейтинг у американцев перед предстоящими выборами в конгресс.