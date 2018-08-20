Киев хочет перенять опыт Моссада

Украинские силовики намерены доставить в Киев бывшего президента страны Виктора Януковича, если Оболонский киевский районный суд признает его виновным по делу о государственной измене, передает ФАН.

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Гособвинитель Руслан Кравченко в ходе судебного заседания рассказал, что специально для этого необходимо создать спецподразделение «вроде Моссада».

Он также пояснил, что попросил 15 лет заключения для обвиняемого, потому что «датой совершения преступления» является 1 марта 2014 года — на тот момент максимальная мера наказания за это было 15 лет. Однако позже были внесены изменения и теперь максимальная мера наказания по данной статье — пожизненное лишение свободы.

«Закон не имеет обратной силы, а, следовательно, мы не имеем права просить пожизненное заключение, потому что днем совершения преступления сторона обвинения считает 1 марта 2014 года. Если было бы возможно, то обвинение просило бы для Януковича пожизненный срок», — указал прокурор.

В прошлом месяце другой бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что накануне госпереворота на Украине в 2014 году неизвестные люди сообщали о подготовке покушения на действующего на тот момент главу государства Виктора Януковича.

«Незадолго до известных событий на Майдане ко мне поступил анонимный телефонный звонок на мобильный телефон, и автор телефонного звонка сказал, что готовится убийство Януковича.

Что где-то была создана так называемая «группа Чаушеску», и они намерены поступить с Януковичем так, как в свое время поступили с президентом Румынии Николае Чаушеску», — сказал Кравчук.

Кравчук, по его признанию, пытался выяснить у звонившего, откуда он располагает такой информацией, однако собеседник утверждал, что не может выдать своих источников. Когда Кравчук спросил, как звонившему удалось узнать его номер телефона, ему ответили, что это не является проблемой для того, с кем он говорит.

По завершении разговора Кравчук тут же попытался выйти на связь с самим Виктором Януковичем, однако тот не брал трубку. Тогда он позвонил бывшему тогда главой администрации президента Украины Андрею Клюеву, которому и сообщил о произошедшем.

В июне нынешнего года во время заседания суда по данному делу о госизмены бывший начальник его службы безопасности Виктор Павленко сообщил, что украинские активисты собирались убить Януковича в феврале 2014 года.

В разработке находилось два плана покушения. Первый предполагал убийство из огнестрельного оружия. Во втором же планировалось либо застрелить президента при выезде кортежа, либо сжечь его заживо, забросав «коктейлями Молотова».

Позднее было дано ложное сообщение о минировании Харьковского аэропорта, куда должен был приземлиться Янукович, прилетевший на съезд регионалов, передает НСН.

Также в июне президент Украины Петр Порошенко подал обращение в Конституционный суд Украины, в котором он оспаривает лишение Януковича статуса президента. На это обратил внимание украинский журналист Александр Дубинский.

В своем обращении украинский президент отметил, что решение лишить Януковича статуса президента было незаконным. По его словам, был нарушен ряд статей конституции. Порошенко заключает, что лишить президента поста можно только по процедуре импичмента.

По мнению Дубинского, украинский президент подал это обращение, поскольку боится потерять свой пост аналогичным образом — без процедуры импичмента.

«С учетом обостряющейся политической борьбы Порошенко сам боится лишиться звания президента таким же путем, как его лишился Янукович.

То есть без процедуры импичмента. Для импичмента требуется конституционное большинство в 300 голосов [депутатов]. Тогда как решение, аналогичное закону по лишению звания президента Януковича, можно принять простым большинством», — указал Дубинский.

Украинские политики также указали, что таким образом Порошенко пытается обезопасить себя от подобного сценария в будущем. В частности, об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Президент Порошенко оспаривает в Конституционном суде мой закон о лишении Януковича звания президента. Зачем он это делает?! Разве что примеряет на себя судьбу Януковича», — заявил Ляшко.