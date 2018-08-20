Коржаков и Наина Ельцина встали на защиту первого президента

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина опровергла слова бывшего вице-президента страны Александра Руцкого о том, что ее муж во время августовского путча 1991 года все три дня беспробудно пил спиртные напитки и несколько раз порывался сбежать в американское посольство.

Реклама

«Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют», — сказала жена политика.

Она также указал, что переживала за мужа во время тех памятных событий как раз из-за его активного противодействия членам Государственного комитета по чрезвычайному положению, передает ФАН.

«Зная его [Ельцина] характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло!», — указала Наина.

При этом она сообщила, что позднее пришли сообщения о готовности сотрудников службы безопасности эвакуировать Ельцина в посольство США в Москве – при начале штурма Белого дома.

«Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя», — констатировала жена экс-главы государства.

Она назвала тех, кто говорит о «запое» Ельцина лжецами и сказала, что был бы жив ее муж – авторы кляуз ответили бы за это.

«Хотя, думаю, при нем бы они побоялись так нагло врать», — подытожила она.

Бывший руководитель службы безопасности Бориса Ельцина Александр Коржаков также назвал Александра Руцкого «брехуном» и опроверг его слова том, что в 1991 году Ельцин злоупотреблял алкоголем, передает сайт mk.ru.

«Ельцин все время спал. Когда Руцкой пишет, что он пьяный домой приходил — это он сам пил беспробудно! А Ельцин тогда выпивал немножко. Иногда лишь по рюмочке и спал одетый. Это было 27 лет назад, брехун Руцкой», — рассказал генерал-лейтенант КГБ в запасе.

Он добавил, что когда была угроза штурма Белого дома, который практически полностью был окружен баррикадами и танками, Ельцину было предложена два варианта: или спуститься в подвал и отсидеться, или принять предложение американского посольства укрыться у них.

«Я сопроводил Ельцина к машине. Тогда он меня спросил: «Куда мы собираемся ехать?» Я ему сказал, что или в посольство, или в подвал. Он сказал, нет, давайте я лучше здесь, со своими. Он хотел быть со своими», — цитирует Коржакова РИА «Новости».

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр), находящийся на родине экс=президента – в Екатеринбурге – также опровергли достоверность заявлений Руцкого и раскритиковали его слова, пояснив, что Ельцин не только не уходил в запой, но и активно противостоял ГКЧП.

«В августе 1991 года в стране была предпринята попытка государственного переворота.

Президент России, проявив исключительное личное мужество, возглавил сопротивление путчистам,

его поддержали не только сотни тысяч москвичей, которые вышли на защиту Белого дома, но и миллионы людей по всей стране. В результате путч был сорван», — указали в Центре.

При этом в фонде посетовали на то, что молодое поколение россиян по разным причинам имеет смутное представление о том, что происходило в стране в августе 91-го года.

«Два оппонента Бориса Ельцина – Александр Руцкой и Руслан Хасбулатов решили переписать историю, дав разным изданиям свои интервью об августовских событиях. И поскольку новое поколение россиян вряд ли начнет проверять первоисточники, эта попытка требует публичной оценки: заявления Руцкого и Хасбулатова — это бессовестная ложь», — заявили в Центре.

Там также уточнили, что, по свидетельству сотрудников охраны Ельцина, именно Хасбулатов и Руцкой рассматривали возможность эвакуации главы государства в американское посольство в случае начала штурма Белого дома.

«О причинах, заставивших Руцкого и Хасбулатова распространять клевету в адрес человека, с которым они в те дни были по одну сторону баррикад, можно только догадываться. Возможно, это болезнь памяти и адекватной самооценки, и им стоит лишь посочувствовать. Но скорее всего, это сознательная попытка опорочить Б.Н. Ельцина», — говорится в сообщении фонда.

Ранее бывший председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов также подтвердил, что Борис Ельцин во время путча 1991 года готов был сбежать в посольство США.

По словам Хасбулатова, Ельцин «уговаривал» его бежать вместе, так как опасался, что будет штурм и их всех убьют. После того, как председатель Верховного совета отказался укрываться в американском посольстве, Ельцин тоже бежать не решился, приводит слова политика НСН.