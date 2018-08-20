Хуже Маккарти: Трамп обвиняет прокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп вновь разразился критикой в отношении расследования «российского вмешательства» в американские выборы — на этот раз американский лидер заявил, что «злобные демократы-бандиты» из команды спецпрокурора Роберта Мюллера пытаются повлиять на промежуточные выборы в конгресс США, предстоящие в ноябре.

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Так Трамп прокомментировал сообщение газеты The New York Times о том, что за последние девять месяцев спецпрокурор Мюллер более 30 часов допрашивал главного юриста-консультанта Белого дома Дональда Макгана, пытаясь выяснить, «препятствовал ли президент Трамп правосудию» в рамках расследования «российского вмешательства».

«Опозоренный и дискредитированный Боб Мюллер и вся его команда злобных демократов-бандитов провели более 30 часов с советником Белого дома [Дональдом Макганом] только с моего согласия и в целях обеспечения прозрачности [расследования]», — написал Трамп в твиттере, добавив, что спецпрокурор знает, что никакого «сговора с русскими» не было, и «просто ищет неприятностей».

«Они наслаждаются разрушением жизней людей и отказываются смотреть на реальную коррупцию со стороны демократов — ложь, увольнения, удаленные письма и многое другое! Злобные демократы Мюллера хотят повлиять на выборы. Это национальный позор!» — заключил президент США.

Расследование Мюллера давно стало одной из самых популярных тем в твиттере американского президента. По мере приближения выборов в конгресс расследование спецпрокурора заметно активизировалось, а риторика главы США в отношении Мюллера и проводимой им «охоты на ведьм» ужесточилась.

Накануне Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в «маккартизме» — по словам президента США, сенатор Джозеф Маккарти, известный как главный «охотник на ведьм» времен «холодной войны», выглядит «ребенком» на фоне «Мюллера и его банды».

«Изучите позднего Джозефа Маккарти, потому что сейчас мы переживаем период, когда на фоне Мюллера и его банды Джозеф Маккарти кажется ребенком! Охота на ведьм!», — написал Трамп в твиттере.

В серии из нескольких сообщений, опубликованных 19 августа, американский президент припомнил Мюллеру «загубленные на пустом месте судьбы», охарактеризовав деятельность команды спецпрокурора как «маккартизм в худшем виде».

«Мюллер и его шайка демократов отказываются изучать настоящие преступления на другой стороне — СМИ [ведут себя] еще хуже», — негодовал Трамп.

Политическое течение в США периода «холодной войны», известное как «маккартизм», считают самой масштабной «охотой на ведьм» того времени. Оно получило свое название по имени сенатора Джозефа Маккарти, руководившего кампанией по противодействию «внедрению коммунистов» в американские государственные органы с 1950 по 1957 годы.

Деятельность Маккарти была направлена против левых и либеральных деятелей и организаций в США — сенатор руководил многочисленными расследованиями в отношении американских чиновников и военнослужащих, «симпатизирующих коммунистам». Кроме того, он выступал за усиление «холодной войны», принятие антидемократического и антирабочего законодательства. Все это привело к развитию антикоммунистической истерии в Соединенных Штатах и паранойе по поводу так называемой «красной угрозы».

К середине 1950-х годов, когда слушания в американском конгрессе начали транслировать по национальному телевидению, Маккарти стали обвинять в том, что он дискредитировал государственные органы США. Подкомитет американского сената по международным отношениям провел в его отношении отдельное расследование, по итогам которого его деятельность признали «мошенничеством и обманом». В 1957 году Маккарти был освобожден от руководящих постов.

Заявление Дональда Трампа, сравнившего спецпрокура Роберта Мюллера с Джозефом Маккарти, прокомментировал бывший директор Агентства национальной безопасности США Майкл Хайден. Он раскритиковал высказывания президента США, указав, что Маккарти был «демагогом», в то время как Роберт Мюллер не делал никаких громких публичных заявлений уже «более года».

«И я должен добавить, что адвокат Маккарти, Рой Кон, являлся личным адвокатом Трампа — адвокатом и ментором — на протяжении десятилетий. Я имею в виду, что ирония здесь просто потрясающая», — сказал Хайден телеканалу CNN.

Рой Кон тесно работал с Трампом, начиная с 1970-х годов. Более десяти лет он действительно представлял интересы нынешнего президента США при заключении сделок в сфере строительства, а также во время его судебного разбирательства с Национальной футбольной лигой.

Расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, возглавляемое Робертом Мюллером, тянется уже более года. Спецпрокурор и его команда пытаются установить, имел ли место сговор Трампа и его предвыборного штаба с Москвой. При этом Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в избирательную кампанию президента США в 2016 году. Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера продолжается, но конкретных улик, указывающих на вину РФ, так и не было представлено.

По словам президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского, гневные твиты Трампа отражают не только мнение самого президента США, но и мнение довольно большого количества экспертов, прежде всего, в Республиканской партии.

«Прошло уже достаточно много времени, истрачены огромные суммы, и никаких доказательств факта сговора нет, и Мюллер начинает переключаться на другие случаи — например, с Манафортом, какими-то сотрудниками, которые даже не имели отношения к избирательной кампании. То есть он ищет любые возможности, чтобы все-таки обвинить Трампа хоть в чем-нибудь», — считает Лозанский.

По словам эксперта, поиски сговора уже давно перестали быть главным направлением расследования: «Сейчас это попытки доказать, что Трамп препятствует правосудию, в том числе посредством своих твитов и выступлений». Кстати, если будет доказано, что Трамп действительно препятствовал правосудию, это также может привести к импичменту.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Домрин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что если бы Мюллер и его команда нашли связь Трампа с Россией, об этом бы стало известно уже давно.

«Трампу сейчас меньше всего нужно ограничивать возможности и полномочия этой комиссии. Все остальное — это судороги оппонентов Трампа в преддверии выборов в американский конгресс», — констатировал эксперт.

Эдуард Лозанский также выразил мнение, что расследование Мюллера не будет завершено в ближайшее время. «Деньги продолжают поступать, там огромный штат сотрудников. Все это говорит о том, что команда Мюллера считает, будто это может помочь демократам на выборах в ноябре. Они рассчитывают, что в таком случае демократы получат большинство хотя бы в одной палате конгресса, и тогда можно будет запустить процесс импичмента», — заключил американист.