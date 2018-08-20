«Разрыв сообщения с Россией добьет Украину»

Украину «добьет» разрыв транспортного сообщения с Россией, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович. Ранее с такой инициативой выступило министерство инфраструктуры страны. Рабинович подчеркнул, что за первые полгода 2018 года в Россию на заработки уехали 238 тыс. украинцев.

Он добавил, что «миллионы [украинских граждан] работают в России», а экономика Украины потребляет от доходов гастарбайтеров «около 10 млрд, за счет чего держится хоть как-то на плаву».

Рабинович отметил, что если транспортное сообщение с Россией будет остановлено, то Украина будет отрезана от мировой экономики, потеряв множество денег от прекращения транзита. Депутат отметил, что «Шелковый путь пошел мимо, и так все пути пойдут вокруг нас».

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По словам парламентария, российско-украинские экономические отношения развиваются, и введение столь радикальных мер вызывает как минимум недоумение. После разрыва сообщения с РФ, отметил Рабинович, на Украине останется 10-12 млн человек, и она «окончательно превратится в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада».

Отметим, что ранее глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что после подписания им одного документа в Москву «будут ходить только медведи». Впоследствии украинский чиновник отметил, что в его ведомстве был разработан проект, прекращающий автобусное и железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Как сообщает ФАН, Омелян подчеркнул, что «нечего украинцам ездить в Россию».

Экономика Украины действительно во многом зависит от заработков украинцев, уехавших в Россию. В начале августа об этом же заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, подчеркнув, что экономическую ситуацию в стране спасают гастарбайтеры с Украины, переводящие деньги родственникам — всего за 6 месяцев 2018 года в бюджет страны было перечислено порядка 5 млрд евро.

Она также раскритиковала нынешнее руководство страны, которое живет «все лучше и лучше», в то время как украинцы живут «все хуже и хуже». Тимошенко отметила, что

власти не предпринимают конкретных шагов для улучшения ситуации, и предложила им съездить «на заработки» в другие страны.

Ранее с критикой в адрес предложения министерства инфраструктуры отменить поезда в Россию выступил и другой депутат Верховной рады — Дмитрий Линько от «Радикально партии». В случае если сообщение с РФ будет разорвано, то главный урон понесет именно Украина, убежден парламентарий. По мнению Линько, Киев действует как шахид — взрывая себя, чтобы навредить жертве.

То же самое делает, по словам депутата, и глава мининфраструктуры Владимир Омелян. Россия же особенно не пострадает, если с Украины перестанут приходить поезда и автобусы.

«Такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем», — подчеркнул Линько, добавив, что прекращение транспортного сообщения — неадекватная реакция. При этом он убежден, что необходимо вести пропаганду — чтобы люди переставали ехать в Россию.

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Виталий Милонов в ответ на украинскую инициативу заявил, что в экономическом плане транспортное сообщение с Украиной для России не представляет важности.

«Людей жалко. Украинцы ездят в Россию и обратно, чтобы наполнить дохлую украинскую экономику хоть какими-то деньгами», — отметил Милонов, добавив, что Киев «таким образом бомбит свои же города».

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько назвал политическим заявление Омеляна, который увидел плюсы в возможном прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.

Министерство транспорта России разработало и подготовило ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, рассказал глава ведомства Евгений Дитрих. При этом министр выразил сомнение, что украинская сторона решится пойти на транспортный разрыв. Дитрих подчеркнул, что этот шаг принесет только дискомфорт и неудобства — как для граждан России, так и для граждан Украины.