«Нельзя назвать мужественностью трехсуточный запой Ельцина»

Во время августовского путча в 1991 году в Москве Борис Ельцин, на тот момент занимавший пост президента РСФСР, все три дня злоупотреблял алкоголем и несколько раз порывался сбежать в посольство США. Об этом рассказал бывший вице-президент страны Александр Руцкой в интервью порталу mk.ru. Политик опроверг данные о решительном и уверенном поведении Ельцина в той ситуации.

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«Различного рода писак-экспертов предостаточно по осквернению патриотов и героизации предателей и негодяев. Как можно назвать «исключительной мужественностью» трехсуточный запой с неоднократной попыткой сбежать в американское посольство?!», — рассказал генерал.

При этом он отметил, что те, кто подписывал Беловежское соглашение — о прекращении существования СССР — или безбедно живут и поныне, или память о них является предметом почестей.

«[Станислав] Шушкевич, [Леонид] Кравчук ныне здравствует, и неплохо. Ельцин умер — память о нем увековечили, назвав библиотеки, улицы, построили гигантский памятник, центр Ельцина в Екатеринбурге…», — посетовал Руцкой.

Он также косвенно указал на связь всей политики Ельцина в те годы с американскими властями.

«8 декабря 1991 года — подписание Беловежского соглашения об упразднении СССР и создании СНГ. Приехали: Союза Советских Социалистических республик больше нет. Есть впоследствии развалившееся СНГ, о чем бодро, с энтузиазмом, сразу же после подписания договора Ельцин доложил президенту США Бушу-старшему», — напомнил Герой России.

Также политик раскритиковал дальнейшую кадровую политику Ельцина.

«Как можно было поручить в целом экономику страны, финансы, промышленность, приватизацию [Егору] Гайдару, возглавившему правительство с должности заведующего экономическим отделом газеты «Правда», владельцу кооператива по продаже цветов [Анатолию] Чубайсу, младшему научному сотруднику [Андрею] Нечаеву! В конечном итоге к 1998 году «мальчики» довели страну до полного экономического краха и полному разграблению национального достояния», — резюмировал Руцкой.

Несколькими днями ранее сообщалось: более половины россиян убеждены, что во время августовского путча 1991 года обе стороны были неправы. Это показали результаты опроса, который провели специалисты «Левада-центра».

53% респондентов выразили мнение, что в событиях августа 1991 года были неправы и ГКЧП, и окружение Бориса Ельцина. При этом действия ГКЧП поддержали 1% россиян, а Ельцина — 10%.

Примерно четверть респондентов (23%) убеждены, что члены ГКЧП пытались укрепить занимаемые позиции, еще 19% участников опроса предположили, что у них не было четкой программы. Столько же (19%) человек заявили, что в ГКЧП хотели предотвратить распад Советского союза.

9% россиян уверены, что организаторы путча хотели сохранить власть КПСС, еще 8% — восстановить порядок в стране.

38% участников исследования «Левада-центра» считают, что события 1991 года имели гибельные последствия для страны. Победой демократической революции их назвали лишь 6% опрошенных. Еще примерно треть респондентов (36%) полагают, что это была борьба за власть.

Чуть ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что попытки вмешательства в дела России со стороны Вашингтона имеют богатую историю.

«США вмешиваются в выборы президента всегда. Это было в 1996 году, когда Ельцина переизбрали на второй срок. Он проиграл коммунистам в первом туре, и от американцев и их приспешников обрушилась целая волна. Они вмешивались в 2012 году, когда избрали Путина.

США выражали недовольство. Не стесняются ничего и делают, что хотят», — заявил сенатор.

Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев, в свою очередь, напомнил, что во время президентства Ельцина у самых секретных подразделений Вооруженных сил и разведки попросту терялись важнейшие документы, например, картографические материалы.

«Интерес к секретным картам проявлялся всегда, он будет проявляться, в том числе, спецслужбами НАТО, США, так что работа ведется постоянно. На моей памяти было несколько случаев предотвращения утечек. К сожалению, были и потери карт, в период ельцинской истории нашей страны», — указал бывший разведчик.