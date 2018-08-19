«После нападок США Меркель нужен диалог с Путиным»

Агентство Reuters вышло по итогам встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель с заголовком, констатирующим, что стороны «не достигли соглашения» по итогам встречи. Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что стороны не собирались заключать договоренностей, а лишь «сверяли часы» по текущей ситуации.

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Обозреватель издания Spiegel Online Себастьян Фишер считает, что определенные подвижки есть. «Меркель и Путин, которые уже 13 лет встречаются на мировой арене, держатся вежливо, но отстраненно.

Высказывания друг друга слушают безо всякого выражения на лице, шуток для разрядки обстановки тоже нет. Но у переговоров есть перспектива, заметно желание продвигаться вперед по общим темам — не замалчивая противоречия. В некотором роде дипломатическая обыденность. Уже прогресс»,

— цитирует журналиста радиостанция «Немецкая волна».

В свою очередь, издание Westdeutsche Allgemeine Zeitung как положительный знак закрытых переговоров указывает, что продолжались они достаточно долго — три часа.

На тот факт, что Путин и Меркель избрали путь прагматических отношений между собой, намекает и заголовок The New York Times — «Путин и Меркель выдают прагматичные ноты после нескольких лет напряженности». Издание дает анализ германо-российских отношений за многолетний период и отмечает, что в них были и взлеты, и падения.

«Аналитики видели встречу как шанс установить отношения между Берлином и Москвой на более прагматичной почве после многих лет напряженности. Г-н Путин, казалось, предлагал то же самое в своих комментариях, заранее заявив, в частности, что он хотел помощи Германии в восстановлении инфраструктуры Сирии, чтобы беженцы могли вернуться в разоренную страну», — пишет газета.

Говоря об этой ситуации, экс-глава МИД Швеции Карл Бильд оценивает встречу со скепсисом: «Путин хочет, чтобы Европа заплатила за восстановление Сирии. Россия не намерена помогать в этом, и Асад отчаянно нуждается в деньгах», — так он оценил встречу в комментарии в твиттере.

Йозеф Дэннинг, старший политический деятель Европейского совета по международным отношениям в Берлине, отметил в интервью агентству Bloomberg, что Меркель пытается использовать контакты с Путиным, когда диалог с США ухудшился.

«После того встречи Трампа с Путиным, нападок [со стороны главы Белого дома ] на Меркель и немецкую экономику канцлеру Германии нужно иметь свой собственный диалог с Путиным. Она не хочет отказываться от возможности удержать Путина в пределах допустимых границ», — отмечает Дэннинг.

По словам главы комитета по международным делам Константин Косачева, российско-немецкие переговоры являются событием мирового масштаба, поскольку диалог между Россией и ФРГ для международной повестки важен не меньше, чем российско-американские отношения.

«В таких условиях от лучшего понимания друг друга России и Германии может зависеть не меньше, чем российско-американские отношения», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Известно, что одним из пунктов переговоров был вопрос «Северного потока — 2». Этот газопровод нужен Германии, однако против его строительства возражают США. Вашингтон в ближайшие несколько недель может ввести новые санкции в отношении компаний, принимающих участие в данном проекте, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

Издание уточняет, что, помимо российской компании «Газпром», в проекте также участвуют европейские партнеры — Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA. Как сообщил один из источников, новый пакет санкций разрабатывался Белым домом, Госдепом, министерствами торговли и энергетики.

Пока нерешенным остался лишь вопрос, вводить ли санкции только против компаний, которые прокладывают трубопровод через Балтийское море, или применить их еще и к спонсорам строительства.