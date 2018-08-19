Хотел, как во Франции: парад ушел от Трампа

Недавно президент США Дональд Трамп вновь похвастался в твиттере, что у него был «хороший телефонный разговор» с главой Франции Эммануэлем Макроном. Однако несмотря на приятельские отношения, американскому президенту пока остается лишь завидовать французскому коллеге, которому, как утверждают американские СМИ, он часто звонит без повода. Мечтам главы Белого дома устроить осенью 2018 года военный парад в Вашингтоне, «как во Франции», похоже, не суждено сбыться.

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Традиционный военный парад, которым так восхитился Трамп, прошел в Париже 14 июля 2017 года в честь национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Ежегодно в этот день Франция проводит военный парад. В прошлом году Трамп, чей официальный визит в Париж был приурочен к 100-летию вступления США в Первую мировую войну, стал почетным гостем мероприятия. В параде участвовали французские и американские военные подразделения, звучали гимны Франции и США, а также были растянуты флаги обеих стран.

В Пентагоне, тем не менее, приняли решение перенести военный парад в Вашингтоне, который намеревался организовать американский президент Дональд Трамп по образу и подобию того, что он наблюдал в Париже.

В заявлении военного ведомства говорится, что изначально проведение парада планировалось на 11 ноября нынешнего года, однако теперь рассматривается возможность его переноса на 2019 год.

Комментаторы телеканала ABC предположили, что перенос парада связан с негативной реакцией на удорожание его организации. Изначально предполагалось, что он будет стоить в районе $12 млн, однако впоследствии появилась информация о цене в $92 млн. В частности, об этом писала The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, смета расходов была составлена именно на эту сумму и еще не была одобрена министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Провести военный парад на манер такого, который каждый год проходит во Франции, давно стало для Трампа идеей-фикс. Сам президент США никогда не служил в армии, однако учился в кадетском училище и всегда с удовольствием демонстрировал свое фото в форме во многих книгах.

«Люди в погонах — те, к кому Трамп испытывает глубокое уважение», — пишет автор книги о Трампе «Огонь и ярость» Майкл Волф. Автор отмечает, что именно эта привязанность заставила Трампа так долго защищать своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна,

трехзвездочного генерала и бывшего командующего военной разведкой США, который лишился своей должности из-за расследования российского следа в кампании нынешнего президента.

Парад по-французски

«Распоряжения по параду были такие: я хочу парад, как во Франции», — рассказали журналистам сотрудники Белого дома, знакомые с идеей Трампа. По их словам, работу по выполнению требований американского лидера проводило высшее руководство армии США.

Трамп выдвинул это требование на встрече в Пентагоне 18 января, в которой, в частности, принимали участие министр обороны США Джеймс Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Пентагон первоначально планировал провести военный парад в Вашингтоне 11 ноября в День ветеранов, однако без участия танков. Он должен был включать в себя только «колесные транспортные средства».

Танки не пройдут по улицам американской столицы, поскольку могут нанести ущерб инфраструктуре города, говорилось в документе Пентагона. Для подготовки парада изучался опыт различных городов, где проходят парады такого типа — в том числе Парижа, Москвы и Пекина.

В США последний крупный военный парад прошел почти 30 лет назад — в июне 1991 года. Он был приурочен к победе американских сил в войне в Персидском заливе. Распоряжение о проведении парада принял тогдашний президент США Верховный Главнокомандующий Джордж Буш-старший.

Стоит отметить, что, согласно данным социологической службы Pew Research Center, большая часть американских ветеранов — 7,1 млн человек — это ветераны «войны в Заливе», среди них как участники первой кампании против Ирака 1991 года, так и участники войны в Ираке 2003 года. Еще около 6,8 млн ветеранов — те, кто принимал участие в войне во Вьетнаме, среди них, например, бывший госсекретарь США Джон Керри и сенатор Джон Маккейн. Есть и 771 тыс. участников Второй мировой войны.

Несмотря на полученные награды, уважение близких, а также льготы, жизнь американских ветеранов не всегда складывается наилучшим образом. Согласно статистике, в бедности живут 1,5 млн ветеранов. Частой причиной этого являются психологические проблемы и алкоголизм, вызванный депрессией.

Представители влиятельной ветеранской организации США American Legion критически отнеслись к проведению парада, сказав, что «средства будут потрачены гораздо эффективнее, если направить их на поддержку министерства по делам ветеранам, а также обеспечить наших военных и членов их семей».

Недавно президент США подписал оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2019 год. Согласно документу, траты на оборону станут рекордными в истории и по сравнению с 2018 годом возрастут на $20 млрд.