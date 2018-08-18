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Переговоры после свадьбы: встреча Путина и Меркель. LIVE

Путин и Меркель проводят переговоры в Берлине

В Берлине стартуют переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Встреча проходит в замке Мезеберг — правительственной резиденции. Эксперты не ждут прорывных решений, однако стороны обсудят важные темы двусторонних отношений — санкции, экономическое сотрудничество, ситуацию на Украине и в Сирии. «Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает о встрече лидеров двух стран.
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19:54

Российский президент подчеркивает, что в ФРГ работает более 1500 предприятий с российским участием. Да и германия является одним из крупнейших покупателей российских ресурсов. В общем, лидерам наших стран, действительно, есть что обсудить.

19:53

Путин подчеркивает, что Россия уделяет большое внимание сотрудничеству с Германией, которая является одним из ведущих партнеров Москвы. Отмечает, что в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 22%, а в этом году — еще на 25%.

19:52

Кроме того, канцлер Германии считает, что сейчас неплохое время для того, чтобы поговорить о сотрудничестве. Сейчас с Россией у Германии перекрестные годы, которые позволяют общаться на разные темы.

19:51

Дальнейшие темы — Сирия и Иране. В частности, Берлин хочет сохранить «ядерную сделку» с Тегераном.

19:50

Меркель коснулась и вопроса газового транзита по Украине. Считает, что важно сохранить транзит и после открытия «Северного потока — 2». Это значит, что Германия настроена решительно по вопросу ввода его в эксплуатацию.

19:48

Началось короткое обращение Меркель и Путина. Канцлер ФРГ говорит о том, что лидеры продолжат те разговоры, которые были начаты в мае в Сочи. Германия признает свою ответственность в сфере событий вокруг Украины, где до сих пор нет стабильного перемирия. Кроме того, Меркель отметила, что надеется, что перемирие с наступлением начала нового учебного года может установиться более устойчивым.

19:39

Замечают подобное положение дел и внутри самой Германии. В частности, представитель Христианско-демократического союза Германии Юрген Хардт заявил, что существует реальный шанс достигнуть консенсуса в сфере двусторонних отношений между ФРГ и РФ. При этом следует помнить и о том, что у Путина и Меркель уже довольно давняя история взаимной политической коммуникации. Несмотря на все разногласия, ни Меркель, ни Путин не позволяли скатиться диалогу между двумя странами на самое дно. Даже в период наибольшего обострения отношения из-за кризиса вокруг Украины, лидеры двух стран продолжали поддерживать диалог, а Меркель даже приезжала в Москву в дни празднования победы над фашистской Германией — 10 мая 2015 года.

19:22

При этом между двумя последними встречами глав России и Германии произошло еще одно важное внешнеполитическое событие. 12 июля в Хельсинки прошел первый саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. За это Трампа в Вашингтоне окрестили предателем, а его слова о том, что он доверяет словам Путина о непричастности России к так называемому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, спровоцировали настоящий скандал в политических кругах США.

В то же время до встречи с Путиным Трапмп посетил саммит стран НАТО, на котором он напрямую обвинил Меркель в зависимости от России (если быть точнее — от российского газа). При этом Меркель дала понять, что речь здесь идет, скорее, не о зависимости, а об экономической целесообразности.

В целом, личный конфликт Меркель и Трампа становится все более очевидным. Вероятно, именно этим можно объяснить, почему немецкие СМИ активно ищут причины сближения позиций Москвы и Берлина в действиях президента США.

19:06

Некоторые немецкие СМИ усмотрели причины сближения позиций Москвы и Берлина в политике американского президента Дональда Трампа. В частности, Handelsblatt пишет, что у России и Германии сохраняются разногласия, однако, несмотря на это, стороны стремятся найти точки соприкосновения по принципиальным вопросам мировой политики из-за действия главы Белого дома. Именно этим журналисты склонны объяснять то обстоятельство, что Путин и Меркель проводят переговоры столь часто.

18:54

К слову, Путин успел в аэропорту австрийского города Грац провести небольшую беседу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, пишут СМИ. Содержание разговора не разглашается.

18:45

Агентства сообщают, что несколько минут назад Владимир Путин прибыл в Берлин, где проведет переговоры с Ангелой Меркель. Очевидно, сама встреча начнется в ближайшее время.

18:44

Вместе с тем известно, что Россия и Германия в декабре 2018 года могут провести в Берлине заседание рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в сфере экономики и финансов. Об этом говорится в материалах ко встрече Путин и Меркель. «Согласовывается дата следующего 38-го заседания группы, которое может пройти в Берлине в декабре 2018 год», — цитирует РИА «Новости» текст документа.

18:30

Путин и Меркель встречаются для двусторонних переговоров уже второй раз за последние три месяца. В мае фрау Меркель была гостьей российского президента в Сочи. Тогда на повестке дня стояли все те же вопросы — Сирия, Украина, строительство газопровода «Северный поток — 2» и американские санкции. Правда, тогда внимание журналистов было приковано даже не столько к содержанию беседы руководителей России и Германии, сколько к букету цветов, подаренному Владимиром Путиным Ангеле Меркель. Тогда появилось много инсинуаций на эту тему. «Газете.Ru» даже пришлось специально разъяснить, что мог означать этот подарок, который многие трактовали двусмысленно.

18:25

Примечательно, что сегодня не запланирована пресс-конференция для журналистов по итогам встречи. Однако с представителями СМИ Путин и Меркель все же встретятся и выступят с короткими заявлениями, но произойдет это до начала переговоров. А вот узнает ли общественность, к каким итогам придут лидеры России и Германии, неизвестно. DW пишет, что на соответствующий вопрос пресс-секретарь правительства ФРГ ответил уклончиво.

18:20

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня у президента России насыщенный день. Сначала он в частном порядке прибыл в Австрию, где посетил свадьбу главы МИД этой страны Карин Кнайсль, и сразу после нее — направился в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят американские санкции, конфликты в Сирии и на Украине, а также экономическое сотрудничество.

Мы будем следить за самыми важными моментами встречи лидеров двух стран и рассказывать вам в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.