Переговоры после свадьбы: встреча Путина и Меркель. LIVE

При этом между двумя последними встречами глав России и Германии произошло еще одно важное внешнеполитическое событие. 12 июля в Хельсинки прошел первый саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. За это Трампа в Вашингтоне окрестили предателем, а его слова о том, что он доверяет словам Путина о непричастности России к так называемому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, спровоцировали настоящий скандал в политических кругах США.

В то же время до встречи с Путиным Трапмп посетил саммит стран НАТО, на котором он напрямую обвинил Меркель в зависимости от России (если быть точнее — от российского газа). При этом Меркель дала понять, что речь здесь идет, скорее, не о зависимости, а об экономической целесообразности.

В целом, личный конфликт Меркель и Трампа становится все более очевидным. Вероятно, именно этим можно объяснить, почему немецкие СМИ активно ищут причины сближения позиций Москвы и Берлина в действиях президента США.