Переговоры после свадьбы: встреча Путина и Меркель. LIVE

- 374501 просмотр Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Динамо» (Минск)
- 145500 просмотров Рекорды Евгении Медведевой и Алины Загитовой аннулированы
- 141898 просмотров Как это было: 17 августа 1998 года Россия объявила дефолт
- 138673 просмотра Путин заедет на свадьбу перед встречей с Меркель
- 124386 просмотров Путин посетил свадьбу главы австрийского МИДа
- 121626 просмотров «Атлетико» завоевал Суперкубок Европы
- 119404 просмотра Как прошел «Марш матерей» в Москве
Российский президент подчеркивает, что в ФРГ работает более 1500 предприятий с российским участием. Да и германия является одним из крупнейших покупателей российских ресурсов. В общем, лидерам наших стран, действительно, есть что обсудить.
Путин подчеркивает, что Россия уделяет большое внимание сотрудничеству с Германией, которая является одним из ведущих партнеров Москвы. Отмечает, что в прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 22%, а в этом году — еще на 25%.
Кроме того, канцлер Германии считает, что сейчас неплохое время для того, чтобы поговорить о сотрудничестве. Сейчас с Россией у Германии перекрестные годы, которые позволяют общаться на разные темы.
Дальнейшие темы — Сирия и Иране. В частности, Берлин хочет сохранить «ядерную сделку» с Тегераном.
Меркель коснулась и вопроса газового транзита по Украине. Считает, что важно сохранить транзит и после открытия «Северного потока — 2». Это значит, что Германия настроена решительно по вопросу ввода его в эксплуатацию.
Началось короткое обращение Меркель и Путина. Канцлер ФРГ говорит о том, что лидеры продолжат те разговоры, которые были начаты в мае в Сочи. Германия признает свою ответственность в сфере событий вокруг Украины, где до сих пор нет стабильного перемирия. Кроме того, Меркель отметила, что надеется, что перемирие с наступлением начала нового учебного года может установиться более устойчивым.
Замечают подобное положение дел и внутри самой Германии. В частности, представитель Христианско-демократического союза Германии Юрген Хардт заявил, что существует реальный шанс достигнуть консенсуса в сфере двусторонних отношений между ФРГ и РФ. При этом следует помнить и о том, что у Путина и Меркель уже довольно давняя история взаимной политической коммуникации. Несмотря на все разногласия, ни Меркель, ни Путин не позволяли скатиться диалогу между двумя странами на самое дно. Даже в период наибольшего обострения отношения из-за кризиса вокруг Украины, лидеры двух стран продолжали поддерживать диалог, а Меркель даже приезжала в Москву в дни празднования победы над фашистской Германией — 10 мая 2015 года.
При этом между двумя последними встречами глав России и Германии произошло еще одно важное внешнеполитическое событие. 12 июля в Хельсинки прошел первый саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. За это Трампа в Вашингтоне окрестили предателем, а его слова о том, что он доверяет словам Путина о непричастности России к так называемому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, спровоцировали настоящий скандал в политических кругах США.
В то же время до встречи с Путиным Трапмп посетил саммит стран НАТО, на котором он напрямую обвинил Меркель в зависимости от России (если быть точнее — от российского газа). При этом Меркель дала понять, что речь здесь идет, скорее, не о зависимости, а об экономической целесообразности.
В целом, личный конфликт Меркель и Трампа становится все более очевидным. Вероятно, именно этим можно объяснить, почему немецкие СМИ активно ищут причины сближения позиций Москвы и Берлина в действиях президента США.
Некоторые немецкие СМИ усмотрели причины сближения позиций Москвы и Берлина в политике американского президента Дональда Трампа. В частности, Handelsblatt пишет, что у России и Германии сохраняются разногласия, однако, несмотря на это, стороны стремятся найти точки соприкосновения по принципиальным вопросам мировой политики из-за действия главы Белого дома. Именно этим журналисты склонны объяснять то обстоятельство, что Путин и Меркель проводят переговоры столь часто.
К слову, Путин успел в аэропорту австрийского города Грац провести небольшую беседу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, пишут СМИ. Содержание разговора не разглашается.
Агентства сообщают, что несколько минут назад Владимир Путин прибыл в Берлин, где проведет переговоры с Ангелой Меркель. Очевидно, сама встреча начнется в ближайшее время.
Вместе с тем известно, что Россия и Германия в декабре 2018 года могут провести в Берлине заседание рабочей группы по стратегическому сотрудничеству в сфере экономики и финансов. Об этом говорится в материалах ко встрече Путин и Меркель. «Согласовывается дата следующего 38-го заседания группы, которое может пройти в Берлине в декабре 2018 год», — цитирует РИА «Новости» текст документа.
Путин и Меркель встречаются для двусторонних переговоров уже второй раз за последние три месяца. В мае фрау Меркель была гостьей российского президента в Сочи. Тогда на повестке дня стояли все те же вопросы — Сирия, Украина, строительство газопровода «Северный поток — 2» и американские санкции. Правда, тогда внимание журналистов было приковано даже не столько к содержанию беседы руководителей России и Германии, сколько к букету цветов, подаренному Владимиром Путиным Ангеле Меркель. Тогда появилось много инсинуаций на эту тему. «Газете.Ru» даже пришлось специально разъяснить, что мог означать этот подарок, который многие трактовали двусмысленно.
Примечательно, что сегодня не запланирована пресс-конференция для журналистов по итогам встречи. Однако с представителями СМИ Путин и Меркель все же встретятся и выступят с короткими заявлениями, но произойдет это до начала переговоров. А вот узнает ли общественность, к каким итогам придут лидеры России и Германии, неизвестно. DW пишет, что на соответствующий вопрос пресс-секретарь правительства ФРГ ответил уклончиво.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня у президента России насыщенный день. Сначала он в частном порядке прибыл в Австрию, где посетил свадьбу главы МИД этой страны Карин Кнайсль, и сразу после нее — направился в Германию для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ожидается, что лидеры двух стран обсудят американские санкции, конфликты в Сирии и на Украине, а также экономическое сотрудничество.
Мы будем следить за самыми важными моментами встречи лидеров двух стран и рассказывать вам в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.