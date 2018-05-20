Это еще цветочки: что не так с букетами Путина

«Путин ясно показал Меркель, кто в доме хозяин не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — это довольно громкие слова немецкого Bild о флористической композиции из розовых, белых и чайных цветов.

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Таблоид даже полагает, что президент России Владимир Путин якобы «оскорбил достоинство» Меркель, подарив ей букет цветов на встрече. По мнению автора статьи, политики уровня глав государств должны приветствовать друг друга только рукопожатием. Журналисты указывают, что букет был преподнесен с целью подчеркнуть, что канцлер — женщина.

Но есть ли скрытое мистическое сообщение, которое хотел передать глава российского государства?

Скорее всего, нет — он и раньше дарил Меркель букеты при личной встрече, но для всех цветов есть свое место и время.

Флористы называют типаж подобных букетов «свадебным» — из-за доминирующих в нем светлых и нежно-розоватых оттенков роз, эустом и пионов. Упаковку нейтрального зеленого оттенка выбирают для того, чтобы подчеркнуть эстетику композиции — она не отвлекает внимание от цветов.

Если говорить о цветочной символике, то стоит сказать, что белые цветы олицетворяют чистоту, невинность и истинную любовь. Розовый цвет символизирует новое начало в отношениях и намек на скорое примирение, а вот персиковые цветы часто дарят в честь успешного завершения дел.

Международный дипломатический протокол, скорее, приветствует дарение подарков, в том числе, и цветов. В этом деле, как и в любом ритуале, существует свой набор правил, некоторые из них варьируются в различных странах. К примеру, у немцев не принято звать официальных лиц к себе домой, как сделал это Путин, когда пригласил Меркель в свою резиденцию в Сочи.

Красные розы в Германии дарят только в том случае, если гость питает к хозяйке дома романтические чувства.

Негласные международные правила обращения с цветами во время официальной встречи сформировались из соображений практичности и безопасности. Например, громоздкие букеты дарить не стоит, потому что они неудобны в транспортировке, от цветов с сильным запахом тоже лучше воздержаться — существует риск аллергической реакции. На входе в дом цветы не дарят в упаковке, хотя букет, по крайней мере, не был завернут в целлофан.

Можно с точностью сказать, что кто бы ни составлял композицию для Меркель в 2008 году, с этими правилами он явно не был ознакомлен.

10 лет назад Путин подарил Меркель куда более смелый букет на Международный женский день.

Владимир Родионов/РИА Новости Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в Ново-Огарево, 8 марта 2008

На встрече в Ново-Огарево экзотическая композиция из абсолютно не сезонных цветов произвела сильное впечатление на канцлера Германии. Очень экзотичный букет из орхидей, антуриума, гортензии, сирени, глориозы и пионов резко контрастировал со строгим нарядом Меркель. Дорогая, яркая и женственная композиция почему то не вызвала тогда всплеска негативных эмоций со стороны случайных защитников прав женщин.

Подобные букеты чаще всего дарят зрелым женщинам, но и здесь нет злого умысла — в руках молодой девушки он бы смотрелся нелепо.

Красный антуриум, который выделялся в букете-2008, преподнесенном Ангеле Меркель на 8 марта, считается ярким, необычным, а главное, мужским цветком – его обычно дарят коллегам по работе, начальникам, членам официальных делегаций или женщинам, обладающим яркой индивидуальностью.

Этот цветок – родом из дальних стран: он растет в Андах и Кордильерах на двух американских континентах.

Подходит он для букетов богатых, экзотичных – собственно, именно такой и вручил российский президент. Впрочем, если анализировать язык цветов, на котором говорил букет, который получила тогда Ангела Меркель от Владимира Путина, то может показаться, что сообщение он в себе нес весьма противоречивое. С ярким мужественным антуриумом соседствует зеленая гортензия – цветок скромности. А еще она символизирует искренность и надежду.

Ангела Меркель не единственный иностранный лидер, получивший букет из рук президента России Владимира Путина. В октябре 2017 года в той же сочинской резиденции российский лидер встретил с цветами президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, прибывшую на переговоры.

Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Wire Президент РФ В. Путин провел встречу с президентом Хорватии К. Грабар-Китарович в Сочи

Тот букет тоже был выполнен в «свадебном» духе: основу цветочной композиции составили кремовые розы. Флористы утверждают, что светлые розы – лучший способ выразить теплое дружеское отношение и дарить их друзьям можно, не опасаясь того, что они прочтут в нем скрытое сообщение.