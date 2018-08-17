Доступ закрыт: как Трамп мстит за «русский след»

Президент США Дональд Трамп намерен наказать бывших силовиков, которые были причастны к «расследованию» «российского следа» в выборы в 2016 года. По некоторым данным, всего в списке девять человек, среди них — бывший глава ФБР Джеймс Коми и экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейб, а также бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер.

При этом эти чиновники и так потеряли доступ к секретной информации сразу после увольнения, отмечает The Washington Post. Однако Трамп все равно настаивает на их включении в список.

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WP пишет, что в списке немало тех, кого можно назвать противниками Трампа. Многие из них выступали в печати с критикой курса президента, а экс-глава ФБР Коми выпустил книгу мемуаров, где он в достаточно жестких выражениях отзывался о нынешнем главе Белого дома.

Кроме того, в списке находится и бывший офицер ФБР Питер Стрзок, который недавно был уволен из организации. Он известен тем, что обменивался со своей коллегой негативными сообщениями о Дональде Трампе — тогда еще кандидатом в президенты от Республиканской партии. Коллега Стрзока — юрист ФБР Лизой Пейдж — тоже находится в списке.

Экс-силовиков оставят за «вращающейся дверью»

У ушедших в отставку бывших руководителей разведывательного сообщества нет так называемого «активного допуска». Они лишаются его, уходя со службы, при этом обязуются не разглашать полученную ранее информацию.

В случае высокопоставленных экс-силовиков лишение права допуска означает, что бывших руководителей спецслужб не будут привлекать в качестве консультантов, а также использовать в качестве неофициальных представителей администрации для подготовки и проведения каких-либо переговоров.

С людьми, занимавшими крупные государственные посты, часто советуются их нынешние коллеги. Принцип перехода чиновников из администрации в бизнес и экспертное сообщество известен как принцип «вращающихся дверей». Он означает что человек, перешедший из государственной службы в бизнес или «мозговой центр», может затем вернуться на работу в правительство.

В случае потери допуска экс-руководители разведки также не смогут бывать в Белом доме, куда имеют доступ влиятельные отставники, что лишит их определенных возможностей. В американской системе при переходе в экспертное сообщество у них сохраняется определенный уровень допуска, хотя информация, которую они получают, как правило не несет в себе каких-либо секретов.

При этом им сообщают общие направления политики, шагов в отношении тех или иных проблем, что позволяет им быть ценным источником информации для журналистов, а также работать в сфере консалтинга.

Стоит отметить, что, комментируя ситуацию вокруг экс-главы ЦРУ, сенатор США Рэнд Пол высказал опасения, что Бреннан извлекает финансовую выгоду из своего доступа к засекреченной информации.

«Джон Бреннан монетизирует свой допуск к секретной информации? Не зарабатывает ли он миллионы долларов, разглашая секреты через средства массовой информации при своих атаках на Трампа?» — вопрошал сенатор в твиттере.

Трамп разведчиков не любит

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, который занимал этот пост при президенте США Бараке Обаме, прославился своей жесткой критикой в адрес Трампа, когда фактически обвинил последнего в «госизмене». Это произошло после встречи Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки в минувшем июле. Тогда Бреннан посчитал, что Трамп доверяет Путину в вопросе «вмешательства России» в выборы больше, чем собственной разведке.

К слову, Бреннан пал жертвой собственной беспечности.

В 2015 году, когда он работал руководителем ЦРУ, хакеры вскрыли его частную почту, с которой он отправлял и рабочие документы. Правда, документы были написаны им в то время, когда он работал в частном бизнесе.

После того как Белый дом объявил об отзыве допуска у Бреннана, коллективное письмо в его защиту написали несколько бывших директоров ЦРУ. В нем экс-чиновники протестуют против «необдуманного и беспрецедентного» решения Трампа.

«Мы все согласны с тем, что действия президента не имеют ничего общего с тем, кому следует или не следует сохранять право на доступ к секретным данным — и со всем, что связано с попыткой задушить свободу слова», — написали экс-чиновники в письме, копию которого получила редакция The Daily Beast.

Среди бывших директоров ЦРУ, которые подписали совместное заявление, — Дэвид Петреус и Леон Панетта. Отмечается, что документ также подписал и экс-директор ЦРУ Джеймс Клэппер.

«Решения о доступе к секретной информации должны основываться на соображениях национальной безопасности, а не на политических взглядах», — написали они в заключение.

Сам Клэппер заявил, что не намерен после этого молчать о Трампе и его администрации. «Я не планирую прекращать говорить, когда меня об этом спросят, о моих взглядах на эту администрацию [Трампа]», — заявил Клаппер.

Экс-глава ЦРУ известен своим неприязненным отношением к главе Белого дома. Правда, один из бывших сотрудников разведки США, работавший под началом Клэппера, считает, что тот «по-прежнему живет «холодной войной».

Американские СМИ связывают действия Трампа по отношению к бывшим силовикам с общей неприязнью американского президента к спецслужбам.

Трамп действительно неоднократно критически отзывался о деятельности разведывательного сообщества, причем публично — чего не позволяли себе другие президенты США. Единственным представителем разведсообщества, которого Трамп приблизил к себе, стал экс-командующий военной разведкой Пентагона генерал Майкл Флинн. На некоторое время он даже стал советником президента США, но позже был уволен с должности за то, что скрыл факт общения с послом России в США Сергеем Кисляком.

Ранее аналитик телеканала CNN Стефен Коллинсон отметил, что недоверие президента США к разведке основано на уверенности Трампа в существовании некоего «глубинного государства» — неформального сговора политиков и чиновников, пытавшегося организовать заговор против него и лишить победы на выборах 2016 года.

Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где он использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.