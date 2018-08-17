Ехали казаки: что Путин подарит главе МИД Австрии

Президент России Владимир Путин, который в субботу, 18 августа, посетит свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, приедет в сопровождении 10 донских казаков, которые исполнят традиционные казачьи песни, сообщает издание OO Nachrichten со ссылкой на свои источники.

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По словам собеседников газеты, это и будет подарок новобрачным. Источники в дипломатических кругах австрийского издания OE24 также подтверждают эту информацию.

Стоит отметить, что в России информация о свадебном подарке от Путина пока не раскрывалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что сообщит о подарке позже. «Я пока не могу этого сказать, мы сообщим», — ответил Песков.

Песков сообщил также, что Путин получил свое приглашение во время последнего визита в Вену. «По дороге в Берлин президент совершит остановку в Австрии», — сказал Песков.

Он добавил, что в прошлом российский президент также бывал на частных мероприятиях за границей. Песков заметил, что свадьба министра Австрии будет частным мероприятием, на котором протокол не предусмотрен.

Предполагается, что примерно в 15:30 Путин покинет ресторан, а около 16:00 вылетит в Берлин, где должны пройти переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Церемония бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера состоится 18 августа в земле Штирия.

Ранее член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» Мишель Реймон попросил главу австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уйти в отставку из-за ее приглашения президента России Владимира Путина на свою свадьбу. По мнению политика, этот жест со стороны Кнайсль может навредить внешнеполитическому имиджу страны. Об этом политик он в своем твиттере.

«Бирюзово-голубое [коалиционное] правительство воспринимается как вытянутая рука российского режима в Евросоюзе и нехорошо влияет на репутацию нашей страны. Это не только австрийская, но и европейская проблема.

Министр иностранных дел Кнайсль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении», — написал 16 августа Реймон.

Свое заявление он обосновал тем, что свадьба главы МИД Австрии — это, в первую очередь, частный праздник, который не должен повлиять на внешнеполитическое позиционирование Австрии в целом.

Однако, представители внешнеполитического ведомства страны подчеркнули, что приезд Путина на свадьбу Кнайсль является частным визитом и, соответственно, не может рассматриваться с политическим подтекстом.

«Это в первую очередь приватное торжество и частный визит, и отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии», — сообщила пресс-секретарь австрийского МИДа.

Стоит отметить, что это не первая критика в адрес приглашения президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД. Ранее австрийский политолог Герхард Манготт также заявил, что визит российского президента «наносит ущерб» Австрии.

По его мнениюа, предстоящий визит «возбуждает подозрение» в том, что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Также Манготт высказал опасения, что это приглашение дает Путину возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в европейском обществе.

В то же время в России некоторые эксперты все же углядели политический подтекст предстоящего визита Путина в Австрию.

«Конечно, такие вещи случаются редко, очень редко. Так что приезд на свадьбу, скорее, политическая демонстрация хорошего отношения к Австрии, а свадьба — это повод, сказал РИА «Новости» замруководителя Общественной палаты РФ, в прошлом — заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.