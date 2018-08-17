Свадебный переполох: как в Австрии ждут Путина

Член Европарламента от Австрии, депутат из фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс» Мишель Реймон попросил главу австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль уйти в отставку из-за ее приглашения президента России Владимира Путина на свою свадьбу. По мнению политика, этот жест со стороны Кнайсль может навредить внешнеполитическому имиджу страны. Об этом он написал в своем твиттере.

«Бирюзово-голубое [коалиционное] правительство воспринимается как вытянутая рука российского режима в Евросоюзе и нехорошо влияет на репутацию нашей страны. Это не только австрийская, но и европейская проблема.

Министр иностранных дел [Карин] Кнайсль несет за это ответственность и должна немедленно уйти в отставку, чтобы предотвратить нанесение ущерба Австрии. Если она не пойдет на это добровольно, федеральный канцлер должен сегодня выйти с предложением к президенту о ее увольнении»,

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— написал 16 августа Реймон.

Свое заявление он обосновал тем, что свадьба главы МИД Австрии — это, в первую очередь, частный праздник, который не должен повлиять на позиционирование Австрии в целом.

Однако представители внешнеполитического ведомства страны подчеркнули, что приезд Путина на свадьбу Карин Кнайсль является частным визитом и, соответственно, не может рассматриваться с политическим подтекстом.

«Это, в первую очередь, приватное торжество и частный визит, и отсюда не вытекает никакого изменения внешнеполитического курса Австрии», — сообщила пресс-секретарь австрийского МИД.

В МИД Австрии подчеркнули также, что все расходы на визит Путина берет на себя Москва.

Стоит отметить, что это не первая критика в адрес приглашения президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского МИД. Ранее австрийский политолог Герхард Манготт также заявил, что визит российского президента «наносит ущерб» Австрии.

По мнению политолога, предстоящий визит «возбуждает подозрение», что Австрия является «троянским конем России в ЕС». Также Манготт высказал опасения, что это приглашение дает Путину возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а напротив, ему рады в европейском обществе.

Свадьба главы австрийского МИД Карин Кнайсль состоится в субботу, 18 августа.

О приглашении Владимира Путина на свадьбу рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил также, что это произошло во время последнего визита Путина в Вену. По словам Пескова, российский лидер с удовольствием принял приглашение на свадьбу. «По дороге в Берлин президент совершит остановку в Австрии», — сказал Песков.

Он добавил, что в прошлом российский президент также бывал на частных мероприятиях за границей. Песков заметил, что свадьба министра Австрии будет частным мероприятием, на котором протокол не предусмотрен. Он также уточнил, что информация о подарке будет известна позже.

«Я пока не могу этого сказать, мы сообщим», — ответил Песков журналистам на вопрос о подарке.

В то же время в России некоторые эксперты все же углядели политический подтекст предстоящего визита Путина в Австрию.

«Конечно, такие вещи случаются редко, очень редко. Так что приезд на свадьбу, скорее, политическая демонстрация хорошего отношения к Австрии, а свадьба — это повод, сказал РИА «Новости» замруководителя Общественной палаты РФ, в прошлом — заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Известно, что на церемонию бракосочетания Путин заедет перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая пройдет в Берлине.

Сама свадьба Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Об этом 17 августа сообщило австрийское издание Kurier. По данным журналистов, пара отправится из гостиницы Gasthof Wrascko в Гамлице. Однако владелец гостиницы Йоханн Врачко отказался комментировать эту информацию.