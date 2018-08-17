«Это удар в спину»: в США призвали наказать Украину

Украинская компания «Мотор Сич» в 2016 году заключила с КНР контракт, согласно которому Украина поставит китайским партнерам 250 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10 на сумму $380 млн, пишет The Washington Times. Отмечается, что в 2016 году Украина уже отправила в Китай 20 таких двигателей — на оборудованных ими самолетах китайцы намерены учить своих летчиков садиться на авианосцы.

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Уильям Триплетт, бывший советник комитета сената США по международным отношениям, заявил, что украинские поставки помогают Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей. По его словам,

украинцы «берут деньги налогоплательщиков США, но при этом наносят удар в спину американскому флоту».

Продажа двигателей КНР связана с тяжелым экономическим положением Украины, а также разрывом связей с Россией в сфере ВПК после конфликта в Донбассе. В то же время Киев имеет высокие технологические заделы, которые интересуют такие страны, как Китай.

С Китаем Украина в военной сфере работала многие годы, однако ранее это не вызывало столь резкой реакции Вашингтона. В настоящее время Белый дом, который считает Китай «ревизионисткой державой», очень болезненно относится к подобному сотрудничеству.

В апреле 2018 года в ООН заявили о прямой или косвенной причастности Украины к созданию северокорейской ракетной программы. Двигатели, установленные на ракетах КНДР, которыми Пхеньян грозил Вашингтону, «с большой долей вероятности» были созданы на основе РД-250 производства украинского ПО «Южмаш», отмечали в организации.

Месяцем ранее Украина подтвердила, что двигатели межконтинентальных баллистических ракет КНДР могли включать элементы, произведенные на украинском предприятии «Южмаш». Об этом заявил эксперт группы ООН по санкциям Дмитрий Кику.

Скандалы с поставками оружия на Украине случались и в предыдущие годы. Один из них произошел во время президентства Леонида Кучмы и был связан с поставками комплексов «Кольчуга». В 2002 году Госдепартамент США предал огласке 16-страничный доклад, повествующий об исследовании американских и британских экспертов по факту продажи «Кольчуг» Ираку в нарушение санкций ООН.

Обвинения со стороны США в адрес Украины из-за сотрудничества с Китаем не могут стать предметом санкций, так как подобные действия с этой страной не запрещены. Однако оно может ударить по военному сотрудничеству США и самой Украины. Ранее сообщалось, что американский сенат одобрил новый оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине $250 млн на укрепление обороноспособности.

Это решение одобрили 87 сенаторов, десять проголосовали против, еще трое воздержались. Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, на что будут потрачены $250 млн военной помощи от США, сообщает «Би-би-си».

«Эту помощь мы получим в следующем году. Мы имеем соответствующие перечни. Речь идет о наращивании возможностей противовоздушной обороны, современных средствах радиоэлектронной борьбы, сфере медицинской помощи, а также других направлениях», — заявил он.

В апреле на Украину были поставлены переносные ракетные комплексы Javelin американского производства при этом количество единиц техники не уточнялось.

Правда, позже поставленные комплексы вызвали нарекания со стороны украинских военнослужащих, заявивших об их неисправности.

О намерении президента США Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине стало известно 23 декабря 2017 года. Об этом ABC News сообщало со ссылкой на источники в Госдепартаменте. По информации телеканала, Киеву должно быть поставлено 210 противотанковых ракет и 35 установок на сумму $47 млн. В эту партию вошли те самые противотанковые комплексы Javelin американского производства. К тому же Украине предоставят возможность приобрести дополнительные боеприпасы.