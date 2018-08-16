«Неожиданный гость»: на чью свадьбу едет Путин

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Путин намерен посетить свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам пресс-секретаря президента, Путин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии «по пути в Берлин». «Да, заедет по дороге в Берлин», — сказал Песков.

Как стало известно, помощник российского президента Юрий Ушаков также подтвердил намерение Путина посетить свадьбу в Австрии. Он сообщил СМИ, что глава австрийского МИДа «пригласила президента» во время визита в Вену, а в связи с предстоящей поездкой Путина в Берлин появилась такая возможность.

По словам Пескова, президент России «с удовольствием принял» приглашение на свадьбу.

Однако каких-либо подробностей о грядущем торжестве пресс-секретарь президента не сообщил. «Это частное мероприятие, там нет протокола», — сказал Песков, добавив, что кремлевский пул журналистов не будет сопровождать Владимира Путина на церемонии бракосочетания главы МИД Австрии.

На вопрос журналистов о том, что российский лидер подарит главе австрийской дипломатии, Песков обещал дать ответ позже. Вполне возможно, что это будет сделано уже после торжества, чтобы не испортить молодоженам сюрприз.

Кстати, по информации австрийских СМИ, Владимир Путин сам будет «сюрпризом на свадьбе». Газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники из политического окружения пишет, что российский лидер предстанет перед гостями праздника в качестве «неожиданного гостя».

Сама свадьба состоится 18 августа на юго-востоке Австрии, на одной из виноделен региона Южная Штирия. По данным Kronen Zeitung, выбор места свадьбы изначально пал на австрийский замок Гамлиц. Однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку замок уже был забронирован.

Визит российского президента станет причиной усиления безопасности на свадьбе австрийского министра. Охранять мероприятие будет элитное австрийское спецподразделение «Кобра».

Источник в сфере безопасности рассказал изданию, что для такого визита необходимы серьезные двусторонние договоренности. В частности, для обеспечения безопасности планируется задействовать снайперов, а также сопроводить Путина из аэропорта Грац-Талерхоф. Как стало известно изданию, «Кобра» провела уже серию встреч, на которых жениха и невесту проинструктировали по вопросам безопасности.

Приглашение российского президента на свадьбу главы австрийского МИД можно расценивать как очередной положительный сдвиг в отношениях России и Австрии, которые и без того складываются достаточно неплохо.

Так, Австрия стала одной из немногих стран, кто бойкотировал массовую высылку российских дипломатов после инцидента в Солсбери. Карин Кнайсль тогда заявила, что британский посол в Вене Ли Тернер пытался надавить на австрийские власти и добиться высылки российских дипломатов.

Тернер предпринял две попытки воздействовать на Австрию, однако Вена отказалась от высылки дипломатов. Кнайсль заявила, что «именно в критические моменты необходимо оставлять каналы [дипломатической связи] открытыми».

Министр иностранных дел Австрии заявила тогда, что ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает решительно невозможным диалог на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

При этом глава МИД Австрии отметила, что Вена готова стать посредником по урегулированию разногласий между Россией и Британией. «Посредник никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны», — отметила Кнайсль.

Австрия же, по словам министра, представляет участникам дипломатического конфликта возможность поддержать каналы для диалога. Она привела в качестве примера визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в Лондон — 30 июня он встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Глава венского МИДа также добавила, что Австрия «в 1995 году вступила в ЕС как государство с нейтральным статусом» и считает возможность для диалога критически важной задачей.