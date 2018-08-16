Бывший руководитель следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк призвал украинские власти полностью перекрыть границу с Россией. Об этом он сказал порталу «Обозреватель».

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Такое предложение Вовк сделал, комментируя инициативу украинских властей по прекращению железнодорожного сообщения с Россией: министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял в начале августа, что на Украине рассматривают такой вариант.

«Давайте вообще отменим все отношения, любые переходы границы с Россией. Оно так и должно быть, если у нас война», — сказал Вовк.

Также генерал посчитал необходимым прекратить финансовые отношения с Россией и приостановить торговлю. Он подчеркнул, что украинские власти должны проработать вопрос прекращения отношений между странами и действовать «прямо и однозначно».

Разговоры как о прекращении тех или иных отношений с Россией ведутся на Украине регулярно. Тот же Омелян недавно заявил, что между Украиной и Россией нужно создать «санитарную границу».

«В первую очередь, речь идет о блокировании пассажирского железнодорожного сообщения. Это наша инициатива, которую мы предлагаем рассмотреть в правительстве в ближайшее время», — сказал Омелян.

По словам министра, он не понимает, что «украинцы могут делать в отсталой, феодальной стране». «Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности… В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница», — заявил Омелян.

Об окончательной готовности разорвать железнодорожное сообщение компания «Украинские железные дороги» сообщила неделю назад.

При этом железнодорожный оператор Украины отметил, что поезд Киев — Москва стал самым прибыльным направлением за 2017 год — он принес компании 150 млн гривен. Тем не менее, поезда дальнего следования в целом обернулись для компании только убытками — за прошлый год компания потеряла более 3,5 млрд гривен. С каждым годом, добавили в компании, сокращается число украинцев, покупающих билеты в Россию. За прошлый год оператор перевез 900 тыс. человек — это в пять раз меньше показателей 2013 года.

При этом число пассажиров продолжает уменьшаться — за семь месяцев текущего года билеты на поезд в Россию купили 454,1 тыс. украинцев, что на 16,4% ниже данных по аналогичному периоду 2017 года. Между двумя странами в настоящее время курсируют 13 пар поездов.

Инициативу о разрыве железнодорожного сообщения с Россией поддержал также первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов. В своем фейсбуке Гданов написал, что считает идею прекращения железнодорожного сообщения между Россией и Украиной «однозначно правильным решением» ведомства и выступил с идеей о необходимости «безотлагательного» рассмотрения возможности прекращения также автобусного сообщения между двумя странами.

«Такие шаги должен делать весь цивилизованный мир, чтобы Россия чувствовала последствия своего международного бандитизма», — заявил Гданов.

Министерство транспорта РФ уже разработало и подготовило ответные меры на случай прекращения Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, о чем рассказал глава ведомства Евгений Дитрих. При этом он выразил сомнение, что украинская сторона решится на такой шаг.

«В первую очередь такого рода меры повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта это ничего другого не повлечет», — приводит слова министра ФАН.

Критика подобных инициатив звучит не только из России, но и на самой Украине. Экс-депутат Рады Владимир Олейник увидел в действиях правительства желание ликвидировать Украину.

«Такое впечатление, что кабинет министров и отдельные члены этой шайки создали ликвидационную комиссию по Украине. Похоже, они хотят ликвидировать Украину как государство», — заявил Олейник. Он подчеркнул, что нынешнюю украинскую власть «совершенно не волнует», что данное решение противоречит национальным интересам Украины.

Киев полагает, что Россия вмешивается в конфликт на востоке Украины. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не оказывает материальной, финансовой и технической помощи ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.