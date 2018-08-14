Каждому свое: ждет ли Косово новый раздел

Президент Сербии Александар Вучич заявил во вторник, 14 августа, что его встреча с премьер-министром Косово Хашимом Тачи в Брюсселе, которая пройдет в сентябре, обещает быть интересной, однако это не значит, что сделка с Приштиной произойдет в течение ближайших месяцев.

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В настоящее время между Сербией и де-факто самостоятельным бывшим сербским краем Косово идет переговорный процесс. Обе стороны пытаются решить проблему на прямых переговорах, но каждая из сторон преследует свои цели.

Для Вучича решение проблемы Косово — это возможность вступления в ЕС, для Тачи — превращения Косово в полноценное государство, вступления в ЕС, а, возможно, и в НАТО.

Переговоры между Белградом и Приштиной ведутся давно, но в последнее время к ним появился больший интерес СМИ в связи со слухами, что лидеры якобы договорились «о разделе» Косово. Как отмечает издание Le Monde, Сербия и Косово «упоминают об обмене территориями», что является «рискованной ставкой» на Балканах.

Издание напоминает о недавнем заявлении Тачи о том, что в рамках мирного соглашения с Сербией могут быть произведены «пограничные корректировки». В свою очередь, сам Вучич отметил, что «благосклонно относится к разграничению с албанцами». Также он отметил, что территория, где неясно, кому что принадлежит, «является источником потенциального конфликта».

Как объясняют наблюдатели, из этих слов можно понять, что руководители могут договориться о каком-то обмене территории, чтобы решить проблему таким образом.

Перспективы подобного развития событий уже вызвали критику со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила в понедельник, что «территориальная целостность государств Западных Балкан установлена и неприкосновенна». Канцлер отметила, что «снова и снова делаются попытки говорить о границах, а мы не можем этого делать».

Вучич, в свою очередь, отметил, что канцлер Германии неоднократно выступала с подобными заявлениями, что не мешает ему «бороться за Косово».

Сербский президент также напомнил роль Запада в истории Косово. «Она говорит, что никакого изменения границ, но она изменила все так, что Косово сейчас отторгнуто от Сербии…» — сетовал Вучич.

Сербский президент добавил, что большая часть Запада рассматривает его как «суверенное образование, принадлежащее албанцам. «С их стороны вопрос закрыт», — подчеркнул сербский лидер.

Косово было отторгнуто от Сербии в результате военной операции НАТО против Югославии в 1999 году.

Возможность какого бы то ни было разделения Косово — непопулярная идея как в Белграде, так и в Приштине. Для многих жителей Сербии Косово остается местом, где находятся православные монастыри, а также часть истории Сербского государства. Именно на Косовом поле сербский воин Милош Обелич убил во время битвы 15 июня 1389 турецкого султана Мурада.

В настоящее время большинство населения в Косово — а здесь проживают 2 млн человек — составляют албанцы. Количество сербов при этом около 100 тыс. человек, их национальный центр находится в Косовской Митровице.

Комментируя позицию президента Вучича, ведущий эксперт Института Славяноведения РАН Георгий Энгельгардт отмечает, что политик «находится в уязвимом положении». «Он лежит на прокрустовом ложе и пытается вырваться, но это рывки отчаяния», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Энгельгардт объясняет, что, стремясь уложиться в сроки, поставленные ему ЕС для урегулирования конфликта, «он должен взять ответственность за историческое поражение».

Согласно новой стратегии ЕС на Балканах, в случае с Сербией речь идет об урегулировании отношений с Косово — некогда автономной республики еще в составе единой Югославии. В стратегии ЕС говорится, что от Сербии ждут «всеобъемлющего, юридически обязательного нормативного соглашения» с Косово.

Энгельгардт отмечает, что Вучич мог бы не идти на прямые переговоры с Тачи, который как бывший командир косовских сепаратистов не пользуется симпатиями у сербов: «Предшественники нынешнего сербского президента избегали прямых контактов с Тачи», — говорит эксперт.

В начале августа сам Вучич пообещал согражданам не идти на «секретные» договоренности с Косово и заявил, что все договоры будут иметь открытый характер. При этом он отметил, что до компромиссного решения вокруг Косово «дойти тяжело или почти невозможно».

Ситуация осложняется и тем, что с 1 января 2019 года Албания собирается упразднить пограничный контроль с Косово, что даст возможность части населения этой страны беспрепятственно выезжать в соседнее частично признанное государство. Сербы опасаются, что албанцы таким образом полностью вытеснят сербов из края.

В свою очередь, в ЕС критикуют Косово за высокий уровень преступности и коррупции, что, впрочем, не помешало европейским чиновникам заявить, что косовары могут в скором будущем получить возможности для безвизовых поездок в ЕC сроком на 90 дней.

Как отмечает Энгельгардт, ЕС не заинтересован в каком-либо разделе Косово, поскольку опасается, что это может стать прецедентом для других государств. При этом он указывает на Дейтонское соглашение 1995 года, которое фактически разделило республику Боснию и Герцеговину на Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины.

Эксперт считает, что в случае если Косово и Сербия придут к решению ситуации, которая удовлетворит обе стороны, Белграду необходимо получить «полномасштабную обязывающую нейтрализацию» от Косова, чтобы не допустить его вступления в НАТО.