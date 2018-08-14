За сталь ответите: Турция бойкотирует электронику из Штатов

Попытка экономического давления на Турцию со стороны США не увенчается успехом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu. По словам турецкого лидера, Вашингтон пытается навредить турецкой экономике, так как она — одна из сильнейших в мире — 17-я по объему ВВП и 13-я по паритету покупательной способности.

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«Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», — заключил Эрдоган.

Заявление о запрете на ввоз американской электроники — еще один шаг в противостоянии между союзниками по НАТО США и Турции. Обострение отношений началось вскоре после ареста Анкарой американского проповедника Эндрю Брансона. Турецкие власти таким образом стремились надавить на США в деле религиозного деятеля Фетхуллаха Гюллена, которого в Турции обвиняют в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.

При этом прокуратура Анкары сообщила на своем сайте о начале официального расследования по факту начавшегося в стране финансового кризиса.

Представители прокуратуры заявляли, что действия в рамках данного расследования будут направлены в отношении лиц и СМИ, которые могут представлять угрозу экономической безопасности Турции.

В министерстве внутренних дел Турции вместе с тем сообщили о начале расследования в отношении 346 аккаунтов, которые занимались «провокацией роста обменного курса», сообщает CNN Turk.

О начале расследования в отношении «лиц, распространяющих фальшивые новости» о состоянии экономики, также сообщило управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK), передает Sabah.

Экономическая ситуация в Турции между тем ухудшается. Ранее власти США объявили о двукратном увеличении пошлин на ввоз стали и алюминия из Турции. Данное решение привело к обвалу турецкой лиры. Эрдоган заявил, что американские партнеры нанесли Турции «удар в спину».

«С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера. Мы не можем это принять», — заявил турецкий лидер.

В свою очередь, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт связал падение курса турецкой валюты с отходом от демократии. Об этом он заявил в эфире телеканала MSNBC.

По словам Хассетта, падение курса национальной валюты на 40% указывает на то, что в стране не в порядке многие основные экономические показатели. «Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда не знаешь точно, что случится с экономикой дальше», — заявил Хассетт.

Он добавил, что американские пошлины затрагивают сталь, а эта отрасль является «очень небольшой частью» турецкой экономики. Хассетт также заметил, что в США внимательно следят за курсом лиры.

Не исключено, что за давлением могут последовать предложения, которые турецкая сторона будет вынуждена принять. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Белом доме с турецким послом в США Сердаром Кылычем. Во время переговоров речь шла об отношениях между странами, а также о содержании под стражей в Турции пастора Эндрю Брансона.

Эрдоган пока не склонен уступать — он дал понять, что не собирается останавливаться, и предупредил Вашингтон, что политика США может привести к тому, что им придется искать новых союзников.

«В последние годы наше партнерство испытывалось разногласиями… Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что понимают опасности, угрожающие нашей стране, то партнерство может оказаться под угрозой», — отмечается в недавней статье Эрдогана, опубликованной в The New York Times.

Правда, в понедельник, 13 августа, он заявил, что Анкара призывает Вашингтон вернуться в «правовое русло». По его словам, Турция действует, «исходя из норм международного права».