При чем тут Россия: кто стоит за акциями неонацистов в США

Сторонников ультраправых взглядов 12 августа в Вашингтоне собралось всего лишь около двух десятков в отличие от нескольких сотен их противников, сообщил телеканал CNN.

Представители правых националистов, у многих из которых часть лица была закрыта платками в виде американского флага, скандировали «Объединить правых».

Подобный же лозунг звучал и в Шарлотсвилле в 2017 году, когда во время столкновений двух демонстраций — националистов и их противников — пострадали более 35 человек, а одна женщина погибла. Она стала жертвой предумышленного наезда со стороны одного из ультраправых, который въехал в толпу протестующих на машине.

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Пока националисты с флагами с соответствующей символикой пытались пройти по центру Вашингтона, им вслед кричали их противники из различных антифашистских движений. Многие из них держали плакаты с лозунгами «Нет нацистам, нет Ку-клукс-клану, нет фашистским США». Как отмечает CNN, противники неонацистов показали лучшую организацию в подготовке своего протеста. В то же время представители ультраправых групп говорили журналистам, что многие из их сторонников просто побоялись приехать в Вашингтон.

Обе группы провели свои митинги в вашингтонском парке «Лафайет». При этом правопорядок охраняла полиция, создав кордоны, чтобы противники не смогли вступить друг с другом в стычки.

Накануне годовщины трагических событий в Шарлотствилле президент США Дональд Трамп заявил, что осуждает расизм и насилие.

«Беспорядки в Шарлотсвилле год назад привели к бессмысленной смерти и разделению. Мы должны собраться вместе как нация. Я осуждаю все виды расизма и акты насилия. Мир всем американцам!» — написал Трамп в твиттере.

При этом год назад глава Белого дома сам оказался под огнем критики за то, что возложил ответственность за инцидент в Шарлотсвилле на «все стороны», и выступил с конкретным осуждением ультраправых групп лишь после того, как в СМИ немного улеглась дискуссия по этому поводу.

В самом Шарлотсвилле в годовщину событий также прошли демонстрации, но сторонников националистов на них также было немного. Вероятно, сказалось, что власти штата объявили режим чрезвычайного положения 10—12 августа.

Накануне годовщины протестов американский конгрессмен-республиканец Том Гарретт заявил, что глава ФБР Кристофер Рэй связал крупные протесты ультраправых и беспорядки в городе Шарлотсвилле с «российским вмешательством» в дела США.

По информации CNN, Гарретт рассказал, что несколько месяцев назад он присутствовал на закрытом брифинге спецслужб, посвященном Шарлотсвиллю, и спросил, были ли связаны события в городе с предполагаемым вмешательством России. По словам депутата, Рэй ответил на этот вопрос утвердительно.

В свою очередь, в посольстве России в США отметили, что «переваливать ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением внутренних проблем». Как отметили дипломаты, заявлениям американских политиков о событиях в Шарлотсвилле, как и «российскому вмешательству» в выборы США, нет никаких доказательств.

В посольстве также добавили, что, несмотря на то что после отмены рабства в США прошло более 150 лет, межрасовая напряженность в стране, так и не изжита.

Согласно опросу телеканала CBS, 61% американцев считает, что расовые противоречия в стране лишь усугубились, в то время как противоположного мнения придерживается 10%.

События в Шарлотсвилле вызвали в США массовую волну сноса памятников участникам войны Севера и Юга 1861 — 1865 годов. В частности, в нескольких штатах протестующие сняли с постаментов статуи генерала Роберта Эдварда Ли, командующего армией южан.

Стоит отметить, что незадолго до событий в Шарлотсвилле американские спецслужбы предупреждали президента США Дональда Трампа об активизации расистских и неонацистских групп в США. Согласно аналитическому документу, подготовленному в мае 2017 года совместно министерством внутренней безопасности США и ФБР, обе службы ожидали, что «ультранационалистические группировки, объединяющие сторонников «превосходства белой расы», будут представлять собой «серьезную смертоносную угрозу в течение года».

Доклад появился на страницах Foreign Policy в августе 2017 года, и в нем приводился анализ различных преступлений, совершенных участниками неонацистских организаций в различных штатах США. Большинство преступлений — убийства представителей афроамериканского населения.

Согласно данным главного контрольного управления правительства США, которые анализировали статистику нападений, связанных с экстремизмом, с сентября 2001 по декабрь 2016 года в США произошло 85 различных преступлений террористического характера, в которых погибло 225 человек. Из них в 62 случаях от рук ультраправых экстремистов погибло 106 человек.