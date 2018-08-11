«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье для издания The New York times предупредил США о возможном ухудшении двусторонних партнерских отношений.

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«Соединенные Штаты неоднократно и последовательно выражали непонимание и неуважение в отношении проблем турецкого народа. И в последние годы наше партнерство было ознаменовано разногласиями. К сожалению, наши усилия по устранению этой опасной тенденции оказались бесполезными.

Если Соединенные Штаты не начнут уважать суверенитет Турции, наше партнерство может оказаться под угрозой», — указал турецкий лидер.

При этом он напомнил богатую историческую подоплеку дружбы Анкары и Вашингтона.

«В течение последних шести десятилетий Турция и Соединенные Штаты были стратегическими партнерами и союзниками по НАТО. Наши две страны стояли плечом к плечу против общих проблем во время «холодной войны» и ее последствий. После терактов 11 сентября, когда Вашингтон призвал своих друзей и союзников нанести ответный удар против зла, мы отправили наши войска в Афганистан, чтобы помочь выполнить там миссию НАТО», — написал Эрдоган.

Кроме того, он указал на болезненные точки в американо-турецких отношениях. Прежде всего – в плане реакции Белого дома на военный путч — события, произошедшие с вечера 15-го по утро 16 июля 2016 года, когда часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране.

«Турецкий народ ожидал, что Соединенные Штаты недвусмысленно осудят нападение и выразят солидарность с избранным руководством Турции. Однако этого не произошло. Реакция Соединенных Штатов была далека от удовлетворительной. Вместо того, чтобы встать на сторону турецкой демократии, официальные лица Соединенных Штатов осторожно призвали к «стабильности и миру и преемственности в Турции», — посетовал Эрдоган.

В заключение он призвал Вашингтон отказаться от «однополярного» характера сотрудничества с Анкарой.

«В то время, когда зло продолжает усиливаться во всем мире, односторонние действия против Турции со стороны США, нашего союзника, будут только подрывать американские интересы и безопасность. Пока не поздно, Вашингтон должен отказаться от ошибочного представления о том, что наши отношения могут быть асимметричными.

Невозможность обратить вспять эту тенденцию односторонности и неуважения вынудит нас искать новых друзей и союзников», — заключил турецкий лидер.

Днем ранее официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил что повышение пошлин на алюминий и сталь президентом США Дональдом Трампом нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит вред отношениям между двумя странами.

«Невозможно согласовать решение президента Трампа о введении дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия с правилами Всемирной торговой организации. США должны знать, что они не смогут добиться каких-либо результатов такими санкциями и давлением», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что все действия, направленные против Анкары, получат ответ и отметил, что турецкая сторона всегда была сторонником решения проблем путем дипломатии, диалога, доброй воли и взаимопонимания.

Ранее США ввели персональные санкции против главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу и главы минюста Абдулхамит Гюля. Они связаны с нежеланием Анкары выпустить арестованного в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Брансон находится под арестом с 2016 года, его обвиняют в связях с турецким проповедником и общественным деятелем Фетхуллахом Гюлленом, который в настоящее время проживает в США, и которого Анкара обвиняет в организации как раз военного переворота 2016 года, передает ФАН.

В ответ на нежелание США сотрудничать с Турцией в данном расследовании Эрдоган заявил, что Анкара заморозит активы министра юстиции и министра внутренних дел США в Турции.

Есть у стран проблемы и касательно иранского вопроса. Так, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что Турция будет продолжать покупать иранский газ, несмотря на санкции США, которые Анкара не признает легитимными, передает НСН.

«Для нас энергетическая безопасность очень важна, у нас есть газовый контракт с Ираном, срок его действия — до 2026 года. По нему мы покупаем 9,5 млрд кубометров газа в год. Поскольку у нас нет желания оставлять наших граждан в холоде и без электричества, то реализация контракта будет продолжена», — сказал чиновник.