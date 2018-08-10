Переворот в Черногории: агент ЦРУ оставил русский след

Согласно постановлению, которое процитировало телевидение Черногории, власти страны разыскивают Джозефа Ассада — американского гражданина, уроженца Египта. Он и его супруга Мишель работали в ЦРУ и занимались противодействием терроризму. О том, что Ассад якобы участвовал в попытке переворота в Черногории в октябре 2016 года, сообщил один из сотрудников ЦРУ.

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Подгорица обвиняет Россию в причастности к организации государственного переворота. Под судом сейчас находятся 12 граждан Сербии.

Под подозрение Ассад попал еще в 2017 году, когда посещал Черногорию незадолго до выборов президента страны.

Как писало в 2016 году издание The Wall Street Journal,

прокуратура Черногории выяснила, что Ассад обращался в расположенную в штате Флорида компанию Patriot Defense Group, справляясь там о специалистах, которые могли бы помочь «оппозиционным представителям» балканской страны.

Сам Ассад отрицает какую-то связь с попыткой переворота, его адвокат заявил WSJ еще в 2017 году, что его клиент находился в Черногории, чтобы оказать поддержку приятелю, который помогал вести кампанию оппозиционной партии.

При этом совсем недавно Ассад был героем американской прессы, когда помог организовать отъезд из Ирака почти 150 христиан, спасая их от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Северном Ираке. В то время Ассад уже работал не в ЦРУ, а в частной компании, связанной с услугами безопасности. Супруги помогли христианам из Ирака переехать в Словакию, которая согласилась их принять.

Джозеф Ассад родился и вырос в Египте, однако его родители были вынуждены бежать из страны в США из-за религиозных преследований: семья Ассада — христиане. Уже во Флориде Джозеф изучал политологию и теологию, а вскоре женился на девушке, которая родилась в США.

В биографии Мишель Ассад говорится, что она работала на ЦРУ на Ближнем Востоке более 10 лет, а после ухода со службы вместе с супругом создала компанию для помощи христианам в регионе. До зачисления на госслужбу она училась в Джорджтаунском университете в Вашинтоне, где получила степень по арабским исследованиям. В феврале 2018 года в США вышла книга Ассад «Срывая маску. Моя тайная жизнь в ЦРУ, и как она меня научила, за что стоит бороться».

«Я провела многие годы, работая на ЦРУ в отделе антитеррора. И из-за моего знания арабского мира большая часть моей работы проходила в регионе Ближнего Востока. Лучшая школа — это быть среди таких ребят. Но если бы они тебя встретили на улице, они бы тебе голову отсекли вместо разговоров»,

— с улыбкой рассказывала Ассад в интервью телекомпании CBN.

Ассад рассказала, что они с супругом пошли на работу в ЦРУ после 11 сентября и что ей помогала вера.

Супруги, очевидно, имея «легенду», работали вместе — в репортаже было немало совместных фото в разных точках Ближнего Востока. На одном из них Ассад изображена в темных очках с винтовкой в руке. Фото сделано в Ираке — позади арка-памятник «Мечи Кадисси» в Багдаде.

«Сильная и агрессивная» Черногория

О том, что некоторые «российские госорганы» якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в октябре 2016 года, заявлял ранее прокурор Черногории Миливой Катнич.

Прокурор сказал, что во главе группы, которая собиралась убить премьера страны Мило Джукановича, был российский гражданин Эдуард Широков, настоящая фамилия которого — Шишканов.

Целью переворота и устранения премьера якобы был срыв вступления Черногории в НАТО. Сам Джуканович, управлявший страной более 20 лет, в конце прошлого года ушел в отставку с поста главы правительства, однако фактически остается теневым лидером страны.

«День за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем опровергаем эти обвинения. В том числе мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речи о причастности официальной Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории», — так реагировал на обвинения в адрес Москвы пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Черногория вступила в НАТО в 2017 году. Москва изначально не скрывала, что выступала против членства Подгорицы в НАТО и поддерживала оппозиционные президенту Джукановичу партии страны.

Недавно президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что война может начаться из-за принципа коллективной обороны НАТО, согласно которому нападение на одного из участников альянса заставит остальные государства присоединиться к военным действиям. Ведущий задал президенту вопрос о ставшей в 2017 году членом НАТО Черногории: «Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?»

«Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, — поздравляю! — начинается Третья мировая война!» — заявил Трамп.