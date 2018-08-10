«Улучшить поведение»: как Россию воспитывают санкциями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила привести примеры, когда санкционный режим США привел к какому-либо эффекту.

«Хотелось бы пару примеров того, где и как этот «набор» сработал», — написала Захарова.

Она также добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в «набор инструментов» США. По мнению Захаровой, в частности, в этот «набор» могут входить скорпионы, бомбы, цепи и ножи.

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Так Захарова отреагировала на заявление официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, которая сообщила, что при помощи санкций Вашингтон пытается «улучшить поведение» России.

По словам Науэрт, президент США Дональд Трамп обсуждал с госсекретарем Майком Помпео отношения с российским правительством и говорил, что хотел бы улучшить их. При этом Россия и США — «большие страны», и у Москвы и Вашингтона есть много вопросов, вызывающих взаимное беспокойство.

«Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции — это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство [России] к лучшему поведению», — подчеркнула представитель Госдепа.

В ночь с 8 на 9 августа США объявили о новых санкциях против России, привязанных к так называемому делу Скрипалей. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери, предположительно, нервно-паралитическим веществом «Новичок». В причастности к данному инциденту Лондон и Вашингтон обвиняют Москву. Впрочем, конкретных доказательств так и не было представлено. Россия категорически отвергает подобные обвинения и настаивает на проведении совместного расследования, однако ответа на свое предложение не получила.

Рынок уже отреагировал на санкции. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, 10 августа, вырос на 3 руб. до 76,82 руб., курс доллара увеличился на 2,69 руб. до 66,28 руб., следует из данных ЦБ.

Первый пакет американских санкций вступит в силу 22 августа.

Запрет распространится на поставки в Россию ряда электронных устройств и их частей. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил поддержку новым антироссийским санкциям. «Приятно видеть, что Госдеп вводит новые санкции против России за химические атаки в Британии», — написал политик в своем твиттере. Также сенатор отметил, что Госдеп должен осуществлять «надзор» за тем, чтобы санкции реализовались «быстро и в полной мере».

В МИД РФ уже пообещали, что российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона.

При этом Вашингтон дает Москве 90 дней, чтобы предоставить заверения, что она не применяет химическое и биологическое оружие и не собирается делать это в будущем. В случае если они не будут получены, Россию может ожидать вторая волна санкций — она станет более жесткой и может привести к понижению дипотношений и запретам на полеты «Аэрофлота» в Америку. В этом случае не стоит сомневаться, что Москва ответит зеркально, и это может привести к еще большей деградации отношений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о возможных контрмерах России на новые санкции США, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Кремль ознакомлен с заявлением о новых антироссийских санкциях США.

«Пока говорить о каких-то контрмерах, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, разумеется, было бы неверно», — сказал Песков.