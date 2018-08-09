«Цель — вызвать волнения»: по кому ударят новые санкции

Высокопоставленный представитель Госдепа США заявил, что второй пакет антироссийских санкций, который может быть введен через три месяца, может включать понижение уровня дипотношений между странами или их приостановку, передает РИА «Новости».

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Представитель внешнеполитического ведомства США рассказал, что в первую очередь новые санкции могут ввести запрет на банковские займы во всех американских банках или установить дополнительные ограничения на импорт и экспорт товаров.

«И они могут включать понижение уровня дипломатических отношений или их приостановку», — добавил чиновник Госдепа.

Также, по его словам, санкции могут предполагать ограничения на деятельность российских авиакомпаний — «Аэрофлоту» могут запретить летать в США.

Первый пакет санкций, вступление в силу которого предварительно намечено на 22 августа, также не выглядит безобидным.

Меры, которые предполагает предпринять Вашингтон, касаются запрета на экспорт в Россию товаров, связанных с нацбезопасностью: электронных устройств двойного назначения и их компонентов. Санкции США будут заключаться также в запрете на выдачу лицензий на поставку в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности.

Ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники. Также в законопроекте предусмотрены запреты на космическое сотрудничество с Россией и поставки титана из нашей страны.

«В конечном итоге очень сложно предсказать точный эффект от этих санкций», — прокомментировал планируемые ограничения против России представитель Госдепа.

«Санкции действительно очень серьезные, — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» президент Американского университета в Москве, профессор МГУ Эдуард Лозанский. — И это еще не конец. Дело в том, что сейчас вкладываются значительные средства в специальные новые мозговые центры, задача которых — разработка еще более «эффективных» санкций. Практически нет предела для ухудшения отношений».

«Здесь, скорее, моральный аспект. А моральный аспект в том, что риторика такова, что России стараются нанести удар, от которого экономика страны уже может не оправиться. Цель — это вызвать волнения, подобные тем, скажем, как в Иране. Пока там речь не идет о свержении власти. Но тут Вашингтон даже не скрывает, что цель этих санкций — это если не полное, то значительное разрушение российской экономики. Это говорится открытым текстом. И в этих условиях надо готовить себя к худшему варианту», — рассуждает эксперт.

В заявлении Госдепа утверждается, что новые санкции вводятся из-за использования нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти не раз заявляли, что Москва не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что

Кремль считает неприемлемой «увязку» новых санкций со стороны США с делом Скрипалей.

Песков также заметил, что ответ Великобритании по поводу совместного расследования инцидента так и не был получен. «И подобные рестрикции, собственно как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву», — сказал Песков.

Привязка законопроекта к «делу Скрипалей» настолько плотная, что второй раунд санкций, который может включать в себя понижение уровня дипотношений, может быть отменен в случае выполнения Россией поставленных условий.

Москва в течение трех месяцев должна предоставить гарантии, что не будет использовать химическое оружие, и дать согласие на допуск международных инспекторов на свои объекты, где это химоружие предположительно может производиться.

Член думского комитета по международной политике Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что, возможно, Россия даст США убедиться, что мы никого не травили и не использовали газ. «В этом щепетильном вопросе не хотелось бы строить догадок. Мы, может, вообще их удивим и дадим возможность убедиться, что мы никого не травили и газ не использовали! Они же от нас санкции ответные ждут, а не сотрудничества! Оно им как раз вообще не нужно», — заявила депутат.

В то же время в непосредственную связь между новыми санкциями и «делом Скрипалей» верят далеко не все. Так, член Совета Федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал заявление Госдепа «очередной антироссийской кампанией».

«Если бы не было дела Скрипалей, был бы найден другой повод или создан очередной «миф», — отмечает сенатор.

Его коллега, член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов заявил «Газете.Ru», что дело Скрипалей «развивает новую традицию». «Как с вмешательством в выборы. То есть мотив может быть любой, даже самый абсурдный. Даже лучше, если абсурдный. Так как тогда не нужно ничего доказывать», — заявил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «надуманным» предлог, под которым американская сторона намерена ввести антироссийские санкции. По словам Захаровой, разговор с российской стороной с позиции силы и при помощи языка ультиматумов является бесперспективным и бесполезным.

Она также добавила, что на фоне происходящего заявление о готовности США к улучшению отношений с Москвой является «неприкрытым лицемерием».

«Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона», — пообещала представитель МИДа.

Каким именно может быть российских ответ, неизвестно. Тем не менее, отечественные парламентарии уже ведут активную дискуссию по этому поводу.

«Разумеется, будет ответ. Какой? Говорить сейчас трудно. Но санкционные войны по закону жанра всегда предполагают ответные действия — симметричные или ассиметричные», — отмечает сенатор Олег Морозов.

Игорь Морозов считает, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара. «Конечно же, мы должны ответить и, в первую очередь, отказаться вместе с нашими партнерами по целому ряду экономических и интеграционных группировок от доллара и перейти на национальную валюту. Это то, о чем шла речь на последнем саммите БРИКС. Это будет не только наш ответ, но и всего мирового сообщества, против которого развязываются войны», — уверен Морозов.

Сенатор отметил, что мы уже начинаем торговать с Китаем и Ираном, используя национальную валюту, а на уровне БРИКС сформирован целый пул резервных национальных валют. По словам парламентария, это и является самым мощным раздражителем для США.