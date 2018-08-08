«Сорвался с поводка»: кто развязал войну в Южной Осетии

Как рассказал Сергей Иванов, в 2007 году госсекретарь США Кондолиза Райс уверяла его, что занимавший на тот момент пост президента Грузии Михаил Саакашвили «не перейдет красную черту» в Южной Осетии.

Политик отметил, что после начала конфликта госсекретарь также указывала на вину Саакашвили в эскалации событий, однако не говорила об этом публично.

«Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», — заявил Иванов, у которого были достаточно хорошие личные отношения с тогдашним госсекретарем США.

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Об этом Иванов, в настоящий момент занимающий пост cпецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, рассказал «Коммерсанту». До 2007 года Иванов был министром обороны России, а в 2008 году занимал пост вице-премьера и курировал ОПК. Он также является членом Совбеза России.

О том, что Саакашвили мог понять, что США окажут ему поддержку при вторжении, ранее заявил и российский премьер Дмитрий Медведев, в то время занимавший пост президента России. Он напомнил о визитах в Грузию Кондолизы Райс, а также вице-президента США Ричарда Чейни.

Военные действия начала Грузия, обстреляв российских миротворцев, находящихся на территории Южной Осетии, в то время формально находившейся в составе Грузии, но провозгласившей независимость. Стремясь силой вернуть Южную Осетию под юрисдикцию Грузии, Тбилиси начал силовую операцию против Цхинвала. Грузинские военные вошли в столицу Южной Осетии, а затем были выбиты оттуда российской армией.

Российские военные получили приказ президента приступить к операции по «принуждению к миру» Грузии. В интервью «Коммерсанту» Медведев также отметил, что «цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию» и «казнить Саакашвили».

Он подчеркнул, что цель заключалась в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок, а также предотвратить возможность дальнейших военных действий.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, когда он был на посту президента. По словам премьера, при принятии данного решения он руководствовался тем, что стремился сохранить стабильность в Закавказье и добиться прочного мира на будущее. Медведев отметил, что Россия получила главное — мир, и смогла защитить своих граждан, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии.

Он добавил, что благодаря принятому решению в регионе в настоящее время «все понятно», а властям не нужно беспокоиться о безопасности граждан. Медведев подчеркнул, что позиция высшего политического руководства России в данном вопросе была единой, несмотря на дискуссии.

Нынешний президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что считает российскую сторону виновной в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года. Об этом он заявил в ходе своего выступления на круглом столе «Прочный мир и безопасность — российско-грузинская война 2008 года, 10 лет спустя», в котором также принимают участие министры Польши, Латвии, Литвы и Украины.

Он также выразил уверенность в восстановлении «территориальной целостности» Грузии, подчеркнув, что в Тбилиси планируют достичь ее мирным путем.

Американская сторона воспользовалась 10-летием конфликта, призывав власти России отвести войска с территории Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до событий 2008 года. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт.

После конфликта в Южной Осетии между Россией и Грузией были разорваны дипломатические отношения, которые не восстановлены до сих пор. При этом диалог между нашими странами продолжается, а экономические связи только нарастают. На сегодняшний день Россия является основным рынком сбыта для грузинских товаров, прежде всего, вина. За последние 10 лет экспорт из Грузии в РФ вырос в 13 с лишним раз.