Момент истины: сможет ли Европа остановить Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые американские санкции против Ирана будут жесткими.

«Это самые жесткие санкции, которые когда-либо были наложены, и в ноябре они поднимутся на новый уровень. Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не сможет вести бизнес с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!»

— написал Трамп в твиттере 7 августа.

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Это высказывание главы Белого дома прозвучало в ответ на решение ЕС, а также отдельных стран Европы не придерживаться экстерриториальных санкций США в отношении Ирана. Для этого Евросоюз задействовал защитный механизм, который дает возможность европейским компаниям не подчиняться решениям американских судов.

Механизм, о котором идет речь, был утвержден ЕС в 1996 году. Фактически он позволяет европейским компаниям не подчиняться действиям ограничений со стороны США. Также он дает возможность фирмам, которых коснутся американские санкции, получать компенсации и подавать в суд на американские компании.

Правда, европейцам при этом придется доказывать, что действия Вашингтона наносят ущерб их бизнесу.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выпустили совместный комментарий касательно новых санкций США в отношении Ирана.

В документе стороны выразили сожаление из-за введения санкций США против Ирана и заявили о приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, или — «ядерной сделке» с Тегераном.

Европейских участников сделки — Германию, Францию и Великобританию — поддерживают Россия и Китай, которые также заявили о приверженности соглашению.

В действие пока не вступили самые жесткие ограничения со стороны США — энергетические санкции, которые начнут работать в ноябре 2018 года. Они подразумевают запрет на сделки с нефтегазовым сектором Ирана, а также запрет на покупку у Тегерана нефти.

Если эти ограничения все же вступят в силу, цены на нефть взлетят вверх, что лишит европейцев возможности диверсификации в энергетической сфере.

Как отмечает профессор МГИМО, специалист в области европейского права Николай Топорнин, для европейцев наиболее серьезную опасность представляет второй пакет санкций, и у них есть три месяца, чтобы обдумать свои действия. Несмотря на то что ЕС обязался защищать их, отмечает Топорин, большинство крупных европейских компаний энергетического сектора «имеют серьезные интересы в США» и вряд ли пойдут на риск.

Пока неясно, смогут ли европейцы противостоять администрации Трампа в ее отношениях с Ираном.

Большой надежды на ЕС как наднациональную структуру нет — его громоздкая бюрократия не так маневренна как американская.

К тому же, европейцам есть что терять, так как Вашингтон — главный экономический партнер ЕС. В 2017 году объем товарооборота США и ЕС составил €631 млрд, или почти 17%.

Трубы горят

Опыт экономического противостояния у европейских стран с США по экономическим вопросам есть. В начале 1980-х годов Германия смогла выдержать давление Вашингтона, который всячески препятствовал сделке «трубы в обмен на газ» с СССР.

Тогда речь шла о поставках в СССР труб большого диаметра в обмен на поставки в Европу газа. Экономическое противостояние вылилось в политическое.

В СССР об этом был даже снят фильм «Контракт века», где роль главы советской делегации в ФРГ, которому строят козни ЦРУ, сыграл известный актер Олег Борисов.

Руководителем ФРГ в то время был канцлер Вилли Брандт, который отошел от политики своего предшественника Конрада Адэнауэра и пошел на заключение соглашений с СССР.

Сегодня, как констатируют эксперты, в ЕС нет лидеров, способных бросить вызов США в вопросе иранских санкций. Позиции канцлера Германии Ангелы Меркель — несомненного лидера ЕС — слишком шатки внутри собственной правящей элиты.

Президент Франции Эммануэль Макрон также не имеет той поддержки, которая была многие годы назад у его предшественника — оппонента США — генерала Шарля Де Голля. «Тогда были яркие фигуры, а сегодня поколение если не конформистов, то рационалистов, которым не хочется конфликтовать с США», — говорит профессор МГИМО Топорнин.

В этих условиях Брюссель мог бы рассчитывать на поддержку России, с которой по Ирану у ЕС есть полное совпадение позиций, однако противоречия по вопросу Украины мешают этому.

К тому же, как отмечает Топорнин, сейчас Москва, сама находящаяся под санкциями как ЕС, так и США, имеет меньше возможностей для маневра, чем СССР. «Мы выступаем здесь, скорее, в роли наблюдающего», — говорит эксперт.

КНДР, например

В США не скрывают, что стремятся «удушить» Тегеран экономическими рычагами, направив народное недовольство на правящий режим. Это — возможность избежать военного конфликта с Ираном, на который Трамп идти не хочет. Специалист в области международной безопасности Виктор Мизин считает, что

в отношениях с Ираном Трамп хочет использовать ту же самую стратегию, что и с КНДР, принудив санкциями к переговорам. Сам Трамп заявил, что хочет предложить Ирану другую — «хорошую» — сделку.

Параллели между Ираном и КНДР проводят многие страны, хотя эти государства и находятся в разных весовых категориях. Экономика Ирана гораздо сильнее северокорейской, а общество, несмотря на теократический режим, более свободно.

К тому же, Иран, в отличие от КНДР, имеет более тесные отношения с европейскими странами — главным образом, с Францией и Германией. Во времена противостояния СССР и США они занимали более прагматичную позицию по отношению к Ирану.

В Тегеране хорошо помнят, что именно Париж дал в свое время приют лидеру исламской революции, аятолле Хомейни. ФРГ также активно сотрудничала с Ираном в различных областях.

Поддержка европейцев крайне важна для Ирана в условиях, когда Тегеран вновь находится на пороге новой изоляции. Об этом свидетельствует факт постоянных встреч президента Ирана Хасана Роухани, а также главного иранского дипломата Мохаммада Джавад Зарифа с европейскими руководителями. На этих встречах дипломаты ЕС в один голос заверяют иранских коллег, что намерены придерживаться условий сделки.

Правда, в Иране дают понять, что не слишком верят новым европейским друзьям. Как отметил Роухани, по итогам недавней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в пакете предложений стран ЕС «не хватает практических решений и конкретного метода для продолжения сотрудничества».

Он также добавил, что данный пакет предложений «вызывает разочарование».

Учитывая эти обстоятельства, заведующий сектором Сектор стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин считает, что европейские обещания вряд ли будут реализованы в сложившихся условиях. «Им сложно будет реализовать объявленную идею компенсации для своих фирм, договориться с Трампом об исключении из режима санкций.

Скорее всего, закончится тем, что европейцы уйдут из Ирана, СВПД развалится, и мы окажемся на грани нового крупного регионального конфликта»,

— сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».