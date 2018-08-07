«Украинцы должны вернуться домой бандеролью?»

Закрытие железнодорожного сообщения между Украиной и Россией ударит, прежде всего, по украинцам, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб хозяйству в стране, заявил депутат Верховной рады от Радикальный партии Игорь Мосийчук.

Реклама

Также он задался вопросом, как добраться до дома украинцам, проживание на территории России — «почтой, бандеролью?» — иронизирует депутат.

Мосийчук также отметил, что экономика Украины, «которая и так в стагнации благодаря нашим попрошайкам», окончательно рухнет.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией в ближайшее время. Об этом сообщает портал «Украинские новости». По его словам, окончательное решение по данному вопросу будет принято после его рассмотрения кабмином.

Железнодорожное сообщение — главный способ сообщения для тысяч украинцев, работающих в российских городах. По статистике украинского МИДа, в России находятся около 3 млн мигрантов с Украины, а, например, в Польше — до 2 млн.

Экономическая ситуация на Украине остается тяжелой. Депутат Верховной рады Юрий Павленко заявил, что повышение цен на газ может привести к дефолту на Украине. По его словам, из-за отсутствия финансирования на Украине сокращается множество социальных программ.

Он также добавил, что повышение цен на газ потребует дополнительных субсидий. Также Павленко подчеркнул, что для выделения данных субсидий придется «урезать очень многие расходы госбюджета».

По мнению депутата, это в конечном итоге приведет к дефолту на Украине из-за «обнищания народа».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман накануне заявил, что Украина должна стать энергонезависимой страной.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность», — написал Гройсман в фейсбуке.

На Украине на начало августа остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) составил всего 1,995 млрд гривен. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на Государственную казначейскую службу страны. При этом на начало июля остаток на счете составлял 9,388 млрд гривен.

По итогам первого полугодия бюджет Украины был сверстан с дефицитом в 9,78 млрд гривен. Доходы госказны, хотя и выросли на 14,7% к аналогичному периоду прошлого года, оказались на 3% ниже плана.

Стоит отметить, что бюджетные доходы запланированы на текущий год в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — в сумме 991,7 млрд гривен, предельный объем дефицита — 80,6 млрд гривен или 2,4% ВВП.

В настоящее время кредитная программа МВФ для Украины составляет $17,5 млрд, из которых уже перечислено $8,7 млрд. В 2018 году Киев рассчитывает получить транш в $1,9 млрд. Срок окончания программы — 2019 год.

Новый транш МВФ нужен для стабилизации денежной и бюджетной системы и успешного прохождения выплат по внешнему долгу. Во второй половине этого года правительство должно заплатить более $3 млрд кредиторам, в 2019 году — $7 млрд. В целом, за следующие четыре года Украина должна выплатить около $20 млрд.

Комментируя ситуацию в стране, украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что Украине не хватит резервов даже на выплату долгов за этот год, сообщает НСН.

«Резервов в стране меньше, чем надо в этом году выплатить. По обслуживанию внешнего долга, по процентам, и по выплате долгов. Как они считают, непонятно, видимо, по принципу «наш крокодил — как хотим, так и меряем». Статистика говорит, что им не хватает денег. Ситуация непростая, но, как видите, Украина как-то умудряется держаться за счет оттока населения за рубеж, за счет того, что закрываются предприятия и нет необходимости покупать газ в прежних объемах», — подчеркнул эксперт.