«Мы не собирались свергать правительство Грузии»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что причиной грузино-югоосетинского конфликта в 2008 году стали действия президента Грузии Михаила Саакашвили и его окружения.

«И мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», — заявил Медведев в интервью «Коммерсанту».

Медведев занимал пост президента РФ в момент военного конфликта между Грузией и Россией, который начался 8 августа 2008 года, из-за чего позже его назовут «войной восемь ноль восемь».

Реклама

Военные действия начала Грузия, обстреляв российских миротворцев, находящихся на территории Южной Осетии, в то время формально входившую в состав Грузии, но провозгласившей независимость. Стремясь силой вернуть Южную Осетию под юрисдикцию Грузии, Тбилиси начал силовую операцию на ее территории. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Российские военные получили приказ президента приступить к операции по «принуждению к миру» в Грузии.

В интервью Медведев также отметил, что «цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию» или «казнить Саакашвили».

Он подчеркнул, что цель заключалась в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок, а также предотвратить возможность дальнейших военных действий.

Медведев отметил, что считает, что правильно поступил, когда принял решение не форсировать дальнейшую эскалатором конфликта.

После кратковременной военной операции Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а дипотношения Москвы и Тбилиси были разорваны и не восстановлены до сих пор. Правда, после ухода со своего поста Саакашвили, отношения обеих стран начали постепенно улучшаться — между Грузией и Россией стал возобновляться диалог.

«Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали», — отметил Медведев.

Он также добавил, что Россия не будет возражать против восстановления отношений с грузинской стороной, если Тбилиси будет готов к этому. При этом Медведев обратил внимание на активизацию торгово-экономического сотрудничества и туристического общения между нашими странами.

Грузия — одна из самых популярных стран у российских туристов. Активно контактируют между собой бизнесмены, а также деятели культуры.

В последнее время грузинское руководство старается воздержаться от резких заявлений в адрес России. В недавнем интервью «Немецкой волне» мэр Тбилиси, в прошлом футболист Каха Каладзе уклонился от критики Кремля, несмотря на вопросы ведущей Жанны Немцовой.

Прогресс в отношениях между Россией и Грузией недавно отметила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В интервью телеканалу «Дождь» она заявила, что еще в 2012 году Россия «немедленно откликнулась» на инициативу партии «Грузинская мечта». «Начался процесс нормализации, за эти годы он принес всем известные позитивные результаты», — сказала Захарова.

Однако заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что политические отношения между нашими странами не улучшатся, пока Грузия «будет идти в НАТО».

Ранее Медведев отметил, что

«вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям»: «Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо», — сказал он.

При этом стоит отметить, что после российско-грузинского конфликта активность Тбилиси по вступлению в НАТО возросла и сегодня эту идею поддерживает большая часть грузинского общества. В то же время альянс пока воздерживается от принятия в альянс Грузии, хотя она и получила статус важного союзника вне НАТО.

На прошедшем в июле саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что Грузия в будущем станет членов военного блока, однако не обозначил никаких сроков.