Россия зеркально ответит Греции

Россия вышлет греческих дипломатов в ответ на аналогичный шаг со стороны Афин, сообщило в понедельник 6 августа российское внешнеполитическое ведомство.

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«В МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан», — говорится в сообщении МИД России.

В прошлом месяце дипломатические службы Греции сообщили о высылке из страны двух российских дипломатов «за противоправные действия против национальной безопасности», еще двум запретили въезд на греческую территорию.

Как отмечалось, такие действия Афин являются ответом на незаконное вмешательство российских дипломатов во внутренние дела Греции.

«Среди обвинений Афин в адрес дипломатов — попытки сбора данных и распространения дезинформации, а также подкуп государственных чиновников», — говорилось в материале.

Также указывалось, что действия греческой стороны не являются «ударом грома с ясного неба», так как речь идет о якобы скоординированных действиях, которые должны были усилить влияние России на территории страны.

Кроме того, россиянам вменялось в вину вмешательство в митинги против сделки Греции с Македонией.

«Дипломатические источники отмечают, что решение Афин относится исключительно к действиям этих четырех человек, а не к общему хорошему отношению Греции к России», — писали местные СМИ.

В деле также фигурировало Императорское православное Палестинское общество — российская гуманитарная организация, возглавляемая первым директором ФСБ России Сергеем Степашиным и связанная с Русской православной церковью.

В этой связи официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в твиттере заявила, что Вашингтон поддерживает решение правительства Греции о высылке двух российских дипломатов.

«Греция выслала двух российских чиновников за попытку вмешательства в политику страны. Мы поддерживаем Афины, которые защищают свой суверенитет», — написала дипломат.

Она также добавила, что Москва должна прекратить «дестабилизирующие действия». Официальный же представитель МИД России Мария Захарова пообещала аналогичный ответ Москвы.

«Такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, высылка российских дипломатов из Греции не вносит дополнительного позитива в отношения Москвы и Афин. По мнению МИД РФ, за «антироссийским решением» правительства Греции стоит Вашингтон.

«Данное событие идет в русле политики Великобритании и США. Такая политика основана на бездоказательной риторике в отношении России. Греция не предоставила России «ни единого факта» по поводу обвинений в адрес российских дипломатов», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Афины же заявили, что Захарова в очередной раз выразила неуважение к стране-партнеру, и это уже стало характерной чертой российской дипломатии, передает ФАН.

Кроме того, как указали власти Греции, заявления официального представителя МИД РФ демонстрируют «отсутствие понимания современного мира», в котором государства способны проводить самостоятельную, «многогранную и демократическую» внешнюю политику вне зависимости от их размера.

Изначально греческие власти старались воспринимать действия российских дипсотрудников как «не имеющие отношения к официальной российской внешней политике».

Однако, как указывается в коммюнике Афин, Захарова, выражая свою нынешнюю позицию, фактически солидаризуется с этими людьми, демонстрируя желание легализовать их незаконную деятельность, убеждены в Греции.

«Российские власти очень хорошо знают, что делают их люди. Постоянное неуважение к Греции должно прекратиться, подчеркивается в заявлении МИД страны. Никто не имеет права и не может вмешиваться в ее внутренние дела», — заявили в Афинах.

Посол России в Греции Андрей Маслов назвал эти действия греческих властей «бездоказательными», передает НСН.

«Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырех российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения», — заявил дипломат.