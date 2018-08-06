Черный день для Ирана: санкции возвращаются

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает восстановление санкций против Ирана, отмененных еще при экс-президенте Бараке Обаме санкций пройдет в два этапа.

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Первый пакет американских санкций против Ирана вступит в силу с 6 на 7 августа в 00.01 по вашингтонскому времени (7 августа в 07.01 мск). «Первый период, когда санкции были приостановлены, закончится сегодня в полночь. В этот момент будут восстановлены соответствующие санкции. В 00.01 завтра, 7 августа 2018, вступят в полную силу санкции…», — цитирует РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного сотрудника администрации США.

Санкции будут наложены на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами. Помимо этого, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции, а также сделки по приобретению коммерческих пассажирских самолетов.

Второй этап санкций, который планируется к реализации 5 ноября, включает в себя восстановление санкций в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора и финансовых учреждений.

По мнению американского чиновника, указанные меры позволят США оказать «беспрецедентное финансовое давление» на Иран.

Однако «давить» на Иран США придется в одиночку: в Евросоюзе уже заявили о намерении блокировать действие американских санкции против Тегерана.

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Мила Андреева. По ее словам, такие действия будут направлены для защиты европейских компаний.

«Во вторник утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит от воздействия американских экстерриториальных санкций европейские компании, которые ведут бизнес с Ираном», — сообщила европейский чиновник.

Смогут ли на самом деле эти меры противостоять американским санкциям, пока неизвестно. После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана только наметившиеся положительные изменения в экономике страны оказались под вопросом.

Хотя никто из других участников «сделки» (Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия и Иран) не поддержал выход Вашингтона из СВПД, а, напротив, заявили о приверженности ее соблюдению, крупные западные компании еще с весны начали уходить из Ирана, опасаясь вторичных санкций США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в мае на встрече с премьером госсовета Китая Ли Кэцяном признала, что «санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний волей-неволей будут вынуждены выйти из Ирана».

3 августа глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в своем твиттере, что обсуждал ядерную сделку с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, а также с президентом и главой МИД Сингапура, с главами МИД Китая, Новой Зеландии, Австралии и Индонезии.

«Пришли к четкому консенсусу о необходимости продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий», — говорится в сообщении.

За несколько дней до этого, Зариф также принял участие в первой встрече иранских послов с представителями частных компаний, во время которой заявил, что у Ирана достаточно сил, чтобы противостоять санкционному давлению со стороны США. «У нас хватит сил показать США, что им надо оставить свою пагубную привычку. Мы считаем, что мир пришел к выводу, что США должны побороть свою зависимость от санкций», — заявил Зариф.

Комментируя экономические разногласия между ЕС и США, глава иранского внешнеполитического ведомства заявил, что Ирану следует пользоваться «трещиной» в отношениях союзников. Он не питает иллюзий относительно того, чтобы вмешаться в конфликт, однако «мостом» между Европой и Америкой Иран, по его мнению, становиться не должен.

Несмотря на все это, международный бизнес постепенно уходит из страны. По данным Госдепартамента США, порядка 50 компаний уже заявили о намерении уйти из Ирана, чтобы избежать вторичных американских санкций.