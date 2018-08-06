Медведев: вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт»

Вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев. «Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо», — сказал он.

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Медведев также отметил, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который пришлось вступить России, можно было предотвратить. «Никакой неизбежности не было», — подчеркнул Медведев.

Политолог, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, комментируя слова Медведева, отметил, что вступление Грузии в НАТО необходимо руководству страны для силового захвата территорий, которые они считают своими, — независимые и частично признанные республики Южная Осетия и Абхазия.

«Учитывая последние маневры под названием «Достойный партнер» (военные учения, часть учений европейского командования США в регионе Черного моря. — «Газета.Ru»), <…> не сомневаюсь, что, вступив в НАТО, Грузия предпримет вторую попытку решить военным путем вопрос с Южной Осетией и Абхазией. Естественно, это приведет к скорому вмешательству России и неизбежной катастрофе для официального Тбилиси», — заметил политолог.

При этом, уверен Безпалько, если какая-либо из стран-членов НАТО спровоцирует Россию на масштабные действия, другие участницы альянса не станут оказывать поддержку.

«Я думаю, что именно это имел в виду премьер-министр России Дмитрий Медведев, предостерегая Грузию от непродуманных решений. Особенно в области военной безопасности... Грузия является страной, имеющей общую с Россией границу. То есть любое изменение ее статуса может затронуть наши национальные, государственные интересы, вопросы нашей военной безопасности», — приводит слова эксперта ФАН.

Политолог также напомнил, что для вступления в НАТО серьезным препятствием являются территориальные споры с соседями.

«По правилам Североатлантического альянса Грузия не может стать его членом. Но, думаю, руководство блока может предложить Тбилиси какой-то другой статус. Не непосредственного полноправного участника, а, скажем, младшего партнера. Но это тоже может вдохновить Грузию на определенного рода действия, тем более, если они будут сопровождаться масштабной экономической или военной помощью со стороны западных стран. Когда в 2008 году Грузия под руководством Михаила Саакашвили предприняла атаку на Южную Осетию, ей передали вооружение и предоставили финансовую поддержку на более чем полмиллиарда долларов. Для небольшой республики с небогатым населением это очень существенная сумма», — пояснил он.

В июле 2018 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам, что стремление Грузии войти в состав НАТО заметили в Брюсселе — и в будущем Тбилиси примут в альянс. Об этом он сообщил по итогам кратковременной встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили во время саммита НАТО в Брюсселе.

Он также похвалил Тбилиси за проведенные реформы в армии и призвал и дальше «идти по этому пути». Кроме того, Столтенберг поблагодарил Грузию за один из самых крупных воинских контингентов, на протяжении более чем десятилетия участвующих в операции НАТО в Афганистане.

Однако генсек альянса не стал уточнять, когда именно Грузия войдет в состав НАТО. Стоит отметить, что в 2018 году исполняется 10 лет с момента, когда представители альянса обещали Грузии и Украине скорое вступление в ряды альянса на румынском саммите в 2008 году.

Владимир Путин заявил, что Россия крайне негативно относится к вступлению стран-соседей в НАТО и будет вынуждена дать соразмерный ответ в случае, если альянс продолжит развертывать новые военные базы и инфраструктуру у российских границ.

Он также подчеркнул, что те, кто стремится включить Украину и Грузию в состав Североатлантического альянса, «играют на обострение». Президент призвал зарубежных коллег «подумать о возможных последствиях такой безответственной политики», поскольку эти действия представляют прямую угрозу безопасности России.

«Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит», — отметил Путин.