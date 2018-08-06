«Трамп запутался»: американские СМИ подловили президента

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о том, что он обеспокоен из-за встречи его сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой.

«Фейковые новости, абсолютный вымысел, что я обеспокоен встречей, которую мой замечательный сын Дональд провел в Trump Tower. Эта встреча предназначалась для получения информации об оппоненте и была совершенно законной», — написал он в твиттере.

И этот твит стал очередной причиной для критики Трампа. Так, телеканал CNN пишет, что Трамп уже «запутался», пытаясь «оправдаться» за эту встречу, и задается вопросом: «Если Трамп не знал о встрече своего сына с российским адвокатом, то почему теперь он пишет, что это была встреча для получения информации о Клинтон?»

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Встреча, которая считается чуть ли не главным аргументом в пользу теории о «российском вмешательстве», состоялась 9 июня 2016 года. Известно же о ней стало ровно год спустя благодаря публикации The New York Times.

Трамп-младший, комментируя свою встречу с Весельницкой, утверждал, что главной темой встречи было обсуждение возможной отмены на запрет усыновления российских детей американцами.

«Это было короткое вводное собрание. Я попросил Джареда [Кушнера] и Пола [Манафорта] заглянуть. В основном, мы обсуждали программу по усыновлению российских детей, которая была популярна у американских семей несколько лет назад и была заблокирована правительством России. Но это (встреча. — «Газета.Ru») не касалось вопросов предвыборной кампании», — рассказывал Трамп-младший телеканалу CNN.

Однако такое объяснение не удовлетворило американскую прессу. Уже на следующий день появилась информация, что Трамп-младший, Кушнер и Манафорт встречались с Весельницкой, чтобы получить компромат на бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Отрицать эту информацию Трамп-младший также не стал. «Быстро стало ясно, что важной информацией она не обладала», — прокомментировал он ту встречу. При этом он добавил, что заявления Весельницкой были смутны и двусмысленны, детали или вспомогательная информация предложены не были.

Сам же президент США держался от этого скандала как можно дальше. Юристы Трампа утверждали, что их клиент «не был осведомлен и не принимал участия во встрече». Да и сам Дональд Трамп-младший заявил, что не рассказывал отцу о своей встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

«Я бы даже не вспомнил об этой встрече, если бы СМИ не начали раскапывать. Это было просто потеря 20 минут, за что мне стыдно», — сказал Трамп-младший.

При этом сын американского президента добавил, что все это было в рамках «оппозиционного расследования». Он признался, что не рассказывал о встрече отцу, поскольку «рассказывать было нечего».

Тем не менее, скандал не утихал. К расследованию этого эпизода быстро подключился спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий так называемое «российское дело».

Каждая новая подробность в этом деле представлялась как очередное доказательство существования «сговора Трампа с русскими». Последняя такая подробность — заявление бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, что Трамп-старший заранее знал о встрече между его сыном и российским адвокатом.

По словам Коэна, он слышал, как сын Трампа проинформировал отца о встрече с российскими представителями, якобы имеющими компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Коэн утверждает, что Трамп одобрил встречу, которая состоялась в Trump Tower и в которой участвовала Весельницкая.

В этом случае проблема заключается в том, что Трамп-младший, выступая под присягой в сенате, солгал, что его отец ничего не знал о встрече.

Именно на этом аргументе сейчас и акцентируют внимание американские СМИ, которые президент США регулярно обвиняет в подготовке «фейковых новостей». При этом Коэн сам говорит, что не может предоставить никаких доказательств в подтверждение своих слов.

Нынешний адвокат Трампа Рудольф Джулиани, в свою очередь, заявил, что Коэн «лжет всю неделю и лгал годами». «Потребуется подтверждение слов Коэна другими людьми, которые присутствовали в этот момент, но они этого не подтвердят, потому что этого не было. И в таком случае начнется соревнование между двумя или тремя свидетелями, которые говорят одно, а Коэн — другое», — сказал юрист.

В беседе с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин выразил мнение, что было бы сильным преувеличением сказать, будто после появления Коэна перед комиссией Мюллера вся подноготная Трампа станет достоянием общественности. Эксперт также отмечает, что если бы команда Мюллера располагала какой-то информацией о «Рашагейт», сговоре и компромате русских на Трампа, об этом давно стало бы известно.