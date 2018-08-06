Как отдыхает Порошенко: президента нашли в ресторане

Президента Украины Петра Порошенко заметили в ресторане в Киеве, где он проводил время с семьей в минувшее воскресенье. Ранее украинские СМИ обратили внимание, что глава государства «без вести пропал» более семи дней назад.

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Снимок Порошенко в окружении родных разместил в фейсбуке политический аналитик Ярослав Макитра. По его словам, он заметил «неожиданного посетителя», когда ужинал с приятелями в киевском ресторане. «Петр Порошенко с семьей. Возможно, не совсем корректно, но все-таки сделал фото. Место все-таки публичное: киевский ресторан Manu», — написал он.

Публикацию лайкнули многие политтехнологи, приближенные к Порошенко или администрации президента, пишут украинские СМИ.

Советник главы минобороны Украины Юрий Бирюков также опубликовал снимок Порошенко в указанном заведении, отметив, что журналистам «больше нечем заняться». В конце поста Бирюков подтвердил, что глава страны действительно проводил время в ресторане со своей семьей.

Ранее украинские журналисты сообщали, что Порошенко не появляется на рабочем месте больше недели. Глава государства якобы «пропал» после крестного, приуроченного к 1030-летию Крещения Руси.

Представители СМИ предположили, что он решил отправиться в отпуск и высказали несколько версий, куда именно он отправился. Среди возможных назывались путешествие на яхте в Средиземном море у берегов острова Сардиния, а также отдых на своей вилле в Испании или на Украине, в тайном месте.

Однако позже журналисты сообщили, что глава государства все же находится на территории страны.

Отдых украинского президента не в первый раз становится объектом внимания СМИ. В январе 2018 года украинские журналисты сообщили, что стоимость отдыха президента Украины и его семьи на Мальдивских островах составила около $500 тыс. Всего на острове находились восемь взрослых и два ребенка.

В ходе расследования журналисты украинского портала zn.ua выяснили, что Порошенко летал на отдых на самолете Falcon 7X турецкой компании Setair, что обошлось в €154 тыс.

На Мальдивах Порошенко жил в пятизвездочном отеле Chevan Blanc Randheli под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine), что обошлось отдыхающим в $276 тыс.

Президент Украины потратил на активный отдых $18,7 тыс. и чуть меньше на питание — $18,5 тыс., сообщило издание.

Вскоре после того как стоимость отдыха Порошенко стала известна общественности, первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал главу государства за то, что его роскошный отдых плохо соотносится с жизнью большинства граждан страны.

«Во-первых, есть ли у президента возможность так роскошно отдыхать? Конечно, он очень богатый человек и может себе позволить отдыхать так, как считает нужным. Но не как президент, а как просто богатый человек. Потому что когда речь идет о президенте, то сразу всплывает на поверхность вопрос безопасности», — написал Кравчук в своей газетной колонке.

По его мнению, президент не является человеком, который принадлежит только себе, и любые «неожиданные ситуации» с ним окажут серьезное влияние на безопасность государства. Кравчук считает, что на Порошенко «много охотников», желающих «укоротить ему жизнь».

Именно поэтому, считает первый президент Украины, Порошенко нельзя было «использовать чартерный самолет без обороны».

Кравчук отметил, что на Порошенко могли повлиять парламентарии, а окружение и СБУ — «пойти на крайние шаги», так как «президент не имеет права так путешествовать».

«И последний вопрос — морально-этический. <…> Когда страна в войне, а 60% людей побираются, я не думаю, что такой роскошный отдых координируется с жизнью большинства народа», — написал Кравчук.

Однако первый президент страны отметил и тот факт, что «Порошенко поступил благородно, потому что использовал свои средства».

Позже источник в администрации Порошенко заявил, что президент распорядился после скандала с его отпуском на Мальдивах подыскать место отдыха на украинской территории, сообщили украинские СМИ.

Как отмечалось, «достойное место» для отдыха президента на Украине в августе поручили найти руководителю Государственного управления делами Ивану Куцыку. По словам источника, такое решение Порошенко принял для «пиара под выборы», а также чтобы «народ не злить в очередной раз».

Также критику на Украине вызывали поездка делегации Порошенко в Вену и его участие в Венском балу. Как сообщалось на сайте Единого портала использования публичных средств, транзакция об авиаперелете делегации во главе с президентом по маршруту Киев — Вена — Киев была оплачена второго февраля. Обошлось это бюджету Украины в 800 тыс. гривен (почти $30 тыс.).