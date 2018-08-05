Кто вы, мистер Q: новая теория заговора в США

На митингах в поддержку президента США Дональда Трампа стало появляться все больше человек, одетых в майки, на которые нанесена латинская буква «Q», пишет Associated Press. Агентство отмечает, что о таинственной букве было впервые упомянуто в статье «Затишье перед бурей», которую анонимный пользователь разместил на сайте 4Chan.

Автор материала, который представляется как Qanon, утверждает, что он якобы знает о планах Трампа бороться против так называемого «глубинного государства» — тайной власти политиков и спецслужб, которая хочет уничтожить президента США.

Кроме того, автор намекает, что он находится в близком окружении президента США и даже путешествует с ним на президентском самолете Air Force One. В доказательство своих слов он публиковал посты с изображением островов юго-восточной Азии, которые, как он утверждает, автор наблюдал с самолета во время визита Трампа.

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Также он заявил, что настоящей целью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера является не «российское вмешательство», а деятельность бывшего кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон и экс-президента Барака Обамы. Поверив постам анонимного автора, его поклонники начали распространять данные публикации в социальных сетях, а также носить на майках изображение буквы «Q».

Среди тех, кто заинтересовался значением странной буквы, а также ее создателя — популярная в США актриса Розан Бар.

В мае 2018 года популярный комедийный сериал с ее участием «Розанна», который любил президент Трамп, был закрыт Disney из-за того, что Бар позволила себе расистский комментарий в адрес сотрудницы Белого дома.

Поклонники Qanon и буквы Q помещают его и на майке, которая напоминает те, что носили поклонники президента США Барака Обамы, только вместо портрета экс-главы США на силуэте красуется надпись Q, а вместо надписи Hope (англ. — надежда) — Qanon.

Президенты на майках

Майка с изображением Обамы, которую использовали в качестве основы поклонники конспирологических теорий в стиле «Q», появилась на свет в 2008 году и стала самой продаваемой в США.

Правда, после первого года президентства «обамамания» начала сходить на нет, и футболки стали распродавать по цене $5 за штуку — их покупали, в основном, стойкие сторонники президента, которые надевали их на митинги.

Что же касается президента США Дональда Трампа, то он предпочитает, чтобы его сторонники надевали в его поддержку не майки, а красные кепки «MAGA» — сокращенные от предвыборного слогана Make America Great Again (англ. — вернем Америке величие).

Правда, как выяснила британская The Independent, красные кепки-бейсболки о возвращении величия Америке продает в США канадская компания.

В целом, в западных странах носить футболки с портретами президентов не особенно принято. Исключение — период избирательных кампаний, когда изображения в поддержку кандидата носят волонтеры и сторонники.

Правда, такие майки все же пользуются спросом. Корреспондент «Газеты.Ru» стал свидетелем, как во время партийного съезда демократов в США разыгралась настоящая битва между желающими получить бесплатную розовую майку с изображением Хиллари Клинтон — некоторые хватали по две, а то и по три.

В то же время за рамками избирательных кампаний футболки с портретами политических лидеров могут использоваться оппонентами в своих личных целях. Так, карикатурные изображения премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер пользовались большим спросом у ее противников. Однако спустя несколько десятилетий после ее смерти майки с портретом Тэтчер пользуются спросом — на них она часто изображается в образе революционера Эрнесто Че Гевары, на других ее изображение увенчано надписью Iron (англ. — железо) с отсылкой к устойчивому выражению «железная леди».

В США в 2003 году один из американских старшеклассников Бреттон Барбер пришел в школу в штате Мичиган в майке с портретом президента США Джорджа Буша-младшего и надписью «Международный террорист».

Майку он надел в знак протеста против войны в Ираке, тогда школьное начальство потребовало ее снять, пригрозив, что в противном случае не пустит Барбера в школу. Однако суд встал на его сторону заявив, что школа нарушает его право «на свободу слова».

Стоит отметить, что первым советским лидером, которого охотно стали носить на майках, был тогдашний глава ЦК КПСС, а потом и президент страны Михаил Горбачев. Благодаря политике «перестройки», Горбачев приобрел огромную популярность на Западе. Мода на майки и сувениры с Горбачевым стала пользоваться популярностью и в СССР — футболки с ним тысячами стали печатать кооператоры. Причем генсек на одежде был улыбающимся, а на его лбу было родимое пятно, которое ретушировали на официальных портретах. Сейчас сторонники президента России Владимира Путина также могут появиться в футболках с изображением российского лидера.

Другие популярные российские политики, которые тоже встречаются на футболках, — это глава МИД РФ Сергей Лавров, а также глава Минобороны Сергей Шойгу.