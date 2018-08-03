Африканский Крокодил: куда новый лидер поведет Зимбабве

За кандидатуру Эммерсона Мнангагвы проголосовали более 2,46 млн избирателей Зимбабве, в то время как его соперник — лидер оппозиции, священник и юрист Нельсон Чамиза — заручился поддержкой чуть более 2 млн человек. Подсчет голосов занял четыре дня, однако, несмотря на мечты оппозиции, второго тура не будет.

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Выборы стали первыми после ухода со своего поста 90-летнего Роберта Мугабе, который правил Зимбабве на протяжении многих лет. В последние годы режим Мугабе превратился в откровенную диктатуру, а сам президент начал мешать даже ближайшим соратникам. Весной Мугабе был свергнут при поддержке военных и руководства собственной партии, которая выдвинула своим лидером Мнангагву.

Стоит отметить, движимый неприязнью к своему оппоненту, Мугабе заявил, что поддержит на выборах главного соперника Мнангагвы — представителя оппозиционной партии «Движение за демократические перемены», которое возглавляет Чамиза.

Мугабе объяснил, что после того как по вине правящей партии оказался в таком положении, он не может поддерживать ее кандидатов. Он даже заявил, что ему импонируют выступления Чамизы и он будет рад встретиться с ним, если тот победит.

Впрочем, Мугабе дипломатично отметил накануне выборов, что желает «всего хорошего» любому победителю.

Выборная кампания проходила в сложных условиях. В конце июня на стадионе в VIP-секторе, где выступал на тот момент исполняющий обязанности президента Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв, передает Reuters. Инцидент произошел, когда глава государства сходил с трибуны после выступления. В результате покушения пострадали 50 человек, в том числе травму ноги получил вице-президент страны Кембо Мохади. Также легкие ранения получили экс-министр обороны страны Константино Чивенга с супругой.

Президент «второй республики»

После оглашения результатов Мнангагва выступил с примиренческой речью, назвав себя президентом «второй республики». «Мы можем быть разделены в своих политических предпочтениях, но нас объединяет мечта. Это новое начало, давайте объединим наши усилия, чтобы построить новое Зимбабве для всех», — сказал тогда он.

Мнангагва также заявил, что гражданам страны необходимо проявить терпение и спокойствие во время подведения окончательных итогов выборов главы государства. «Мы все должны продемонстрировать терпение и зрелость», — написал Мнангагва в социальных сетях.

Однако его главный оппонент Чамиза не признал результаты выборов, заявив, что обнародованные результаты являются «фальшивыми».

Эксперты отмечают, что неприятие результатов выборов со стороны оппозиции может привести к гражданскому противостоянию в Зимбабве. В некоторых частях города оппозиционные активисты, недовольные результатами выборов, вступили в вооруженное противостояние с военными, несколько человек были убиты.

В МИД России сразу после выборов выразили обеспокоенность «провокационными действиями представителей зимбабвийской оппозиции, приведшими к человеческим жертвам», и призвали стороны действовать в рамках конституции.

Несмотря на то, что Мнангагва — экс-силовик по прозвищу «Крокодил», открестился от наследия авторитарного президента, он полностью не порвал с прошлым политической системы страны.

У власти в Зимбамбве по-прежнему находится «руководящая и направляющая» сила режима Мугабе партия Zanu-PF (Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт). При этом руководство партии тактически отмежевалось от Мугабе и считает, что это даст возможность сохранить свою власть при новом президенте.

Став главой государства, Мнангава должен будет предложить пути для выхода из тяжелой экономической ситуации. Одному 75-летнему президенту сделать это будет тяжело, и экономические реформы будут проводиться командой из молодых технократов, которых не так много среди нынешнего руководства страны.

При этом действовать надо без промедления — экономика богатой ресурсами страны на грани коллапса. Как отмечает издание The Washington Post, для улучшения экономической ситуации руководству страны необходимо добиться снятия экономических санкций, которые были введены ЕС и США против нескольких ключевых лиц правительства Мугабе и правящей партии Zanu-PF.

Чтобы это произошло, руководство страны должно убедить мировую общественность, что выборы в стране прошли демократически.

Как отмечает дипломатический корреспондент британского издания The Guardian Патрик Винтур, прошедшие выборы посетило большое число наблюдателей, среди которых — сенатор от американского штата Аризона Джеф Флейк, бывший дипломат Эндрю Янг, представители ЕС.

Улучшение обстановки в Зимбабве выгодно и России, где эту богатую природными ископаемыми страну считают перспективной для инвестиций. Президент РФ Владимир Путин уже успел пообщаться с лидером Зимбабве в кулуарах саммита БРИКС в ЮАР, однако завоевать серьезные экономические позиции в этой стране Москве будет тяжело — главный инвестор в Зимбабве сегодня Китай, и руководство этой африканской страны опирается на поддержку Пекина.

Китайские проекты в Зимбабве оцениваются приблизительно в $1 млрд. Западная пресса обвиняла Пекин в том, что он способствовал отстранению Мугабе. Переворот произошел почти сразу после визита главы минобороны африканской страны генерала Чивенги в столицу КНР. Именно он был одним из главных участников заговора против Мугабе.