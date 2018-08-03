«Куда делась Меркель?»: в Германии потеряли канцлера

Обычно в это время года канцлер Германии Ангела Меркель находится в отпуске и по традиции отдыхает с супругом в итальянских Альпах, однако этим летом Иоахим Зауэр — муж германского лидера — отдыхает в одиночестве. На это обстоятельство первым обратил внимание таблоид Bild, а на сайте появилась статья под названием «Где прячется Меркель?»

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Журналисты даже предположили, что у четы Меркель — Зауэр мог случиться «семейный кризис», или же канцлер занята какой-то «секретной миссией».

При этом британская The Telegraph отмечает, что

«никто не знает, где находится госпожа Меркель и с кем она проводит свободное время». Издание добавляет, что представители правительства отказываются давать информацию о частной жизни канцлера.

Подобным же вопросом задается и агентство Reuters, которое отмечает, что последний раз Меркель и ее супруга видели вместе 25 июля в Баварии во время посещения фестиваля Ричарда Вагнера. Супруги вместе уже 20 лет и любят концерты классической музыки. Сам Зауэр по специальности — профессор-химик, как и Меркель в прошлом, — на публике появляется редко.

СМИ констатируют, что интрига вокруг Меркель разрешится 20 августа, когда должна состояться ее встреча руководства Христианско-демократической партии.

Вероятнее всего, канцлер обдумывает, что она скажет однопартийцами, учитывая, что ее положение не назовешь блестящим.

Согласно опросу Bild, рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС канцлера Германии упал до минимума за последние 12 лет и в настоящий момент составляет 29%.

При этом рейтинг Социал-демократической партии составил 18%, а партии «Альтернатива для Германии» — уже 15%.

Кроме того, оппоненты Меркель в последнее время достаточно жестко критикуют канцлера. В частности, глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер настаивает, что срок полномочий федерального канцлера необходимо ограничить восемью или десятью годами.

«Девочка Коля»

Меркель, действительно, один из главных политических долгожителей Европы. На своем посту она находится с 2005 года, и стала первым руководителем в новейшей истории ФРГ, рожденном в другом государстве. Меркель, бывшая гражданка ГДР, которая после объединения Германии попала в поле зрения тогдашнего канцлера Гельмута Коля.

Патриарх германской политики стал политическим ментором Ангелы Меркель, а ее саму называли «девочкой Коля». Правда, впоследствии отношения политиков испортились.

Последние выборы для Меркель стали тяжелым испытанием — она еле-еле смогла договориться о создании правящей коалиции, после того как войти в кабинет отказались социал-демократы.

Однако, несмотря на то что правительство все же удалось сформировать, в нем вновь начались разногласия — камнем преткновения стал миграционный кризис. При этом обращает на себя внимание, что конфликт разгорелся внутри традиционного германского политического блока — ХДС/ХСС. В июне — после срыва обсуждения стратегии по преодолению миграционной проблемы (Masterplan Migration), которую разрабатывал глава МВД страны Хорст Зеехофер, — он заявил, что «больше не может работать» с Ангелой Меркель.

Глава МВД Зеехофер является председателем баварского Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую коалицию с «Христианско-демократическим союзом» (ХДС) — партией, возглавляемой Меркель.

Jesco Denze/Reuters Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп (в центре) на саммите G7 в Канаде

Не сложились у Меркель и отношения с президентом США Дональдом Трампом, который потребовал от Германии на саммите НАТО увеличить траты на оборону до 2% Он также всячески демонстрировал пренебрежение к германскому лидеру во время личного общения с ней. В этой связи за канцлера даже вступилась глава бундесвера Урсула фон дер Ляйен.

По мнению министра, такое поведение Трампа предполагает, что это может быть связано со старомодными представлениями Трампа о женщинах. По словам фон дер Ляйен, такая женщина, как немецкий канцлер Ангела Меркель, уважаемая и имеющая большой опыт, в его картине мира, видимо, до сих пор не встречалась.

Правда, потом глава бундесвера пошла на попятную и сообщила, что Трамп исправился.

«Сначала он (Трамп — «Газета.Ru») даже не хотел подать ей (Меркель — «Газета.Ru») руку. Сейчас он относится к ней с уважением, слушает ее внимательно», — заявила фон дер Ляйен.

Сергей Гунеев/РИА «Новости» Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи, 18 мая 2018 года

По иронии судьбы комфортным партнером для переговоров для Меркель стал президент России Владимир Путин. Несмотря на сложные отношения между двумя странами, у Путина и Меркель «хорошие рабочие отношения», говорил «Газете.Ru» российский германист Владислав Белов. Сам Путин называет Меркель по имени — «Ангелой» — и даже рассказал, что она привозит ему его любимое восточногерманское пиво, а он дарит ей копченую рыбу. Известно, что Путин многие годы проработал в ГДР и хорошо знаком с восточногерманской культурой и бытом, который окружал и Меркель в то время.