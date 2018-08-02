«Сокрушительные санкции»: в США подготовили удар по России

Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий представили законопроект, который, по их словам, окажет давление на Россию в ответ на «вмешательство» Москвы в выборы в США.

Реклама

«Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие промежуточные выборы в 2018 году. Наша цель — изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские [войска] с Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Предложенный сенаторами законопроект предполагает введение санкций против российских политиков, бизнесменов. Ограничительные меры также могут коснуться транзакций по российскому госдолгу и инвестиций в энергетический сектор.

Сенатор-демократ Боб Менендез заявил, что новый законопроект может стать следующим шагом ужесточения политики в отношении России, «чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение».

Линдси Грэм предупреждал Россию о новых «адских» санкциях еще 29 июля. В интервью Fox News он пообещал внести законопроект с новыми санкциями против Москвы. «Это будут санкции прямиком из ада. Любая страна, которая пытается вмешаться в наши выборы, будет наказана таким же образом», — пообещал Грэм.

В интервью он также отметил позицию президента США Дональда Трампа по вопросу ужесточений антироссийских санкций. «Отдам должное президенту Трампу за более жесткую позицию в отношении России, чем была у Обамы. Армия на Украине, высылка дипломатов, введение более жестких санкций», — перечислил Грэм.

При этом в интервью американскому телеканалу сенатор подчеркнул, что действующие меры не работают, а Россия «по-прежнему пытается вмешаться в американские выборы».

1 августа вопрос «российского вмешательства» подняла глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстен Нильсен. Она предостерегла Россию и другие государства от попыток вмешательства в будущие выборы на территории Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты больше не потерпят вашего вмешательства. Вы будете разоблачены. И вы заплатите высокую цену», — заявила Нильсен во время форума по кибербезопасности в Нью-Йорке.

Она также поддержала усилия американских спецслужб по расследованию предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. По мнению главы МВБ, подобные действия со стороны России имели место, но не повлияли на результат выборов.

«Несмотря на то, что в 2016 году фактически голоса не изменились, любая попытка вмешаться в наши выборы является прямым нападением на нашу демократию, это неприемлемо, и это недопустимо», — сказала Нильсен.

В июле о будущем антироссийских санкций высказался и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять или отменять действующий в отношении Москвы санкционный режим. «Санкции по России останутся такими, как есть», — заявил Трамп в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте.

В то же время американский лидер уточнил, что выступает за дипломатические методы в отношении России, а также вновь назвал успешной встречу с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Кстати, вопреки ожиданиям, на первом полноценном двустороннем саммите Путина и Трампа не был затронут вопрос о снятии антироссийских санкций.

Об этом, в частности, рассказал посол России в США Анатолий Антонов. «Владимир Владимирович [Путин] никогда не поднимает вопрос о санкциях, никогда не просит, чтобы сняли санкции в отношении России.

Это было не наше решение, мы не признаем эти санкции и будем работать в тех условиях, которые на сегодняшний день есть», — подчеркнул дипломат.

29 января Соединенные Штаты начали применять против российских граждан и компаний санкции в соответствии с принятым в августе 2017 года законом «о противодействии противникам Америки с помощью санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), позволяющим вводить «вторичные санкции». «Черный список» пополнялся уже два раза. Сейчас в нем 12 организаций и 18 физических лиц.

Обвинения России во «вмешательстве» в американские выборы является предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, однако конкретных доказательств предоставлено не было. Россия неоднократно отвергала все подобные обвинения и даже предлагала совместно расследовать инциденты, связанные с «вмешательством», если таковые подтвердятся.