«Недружественные действия»: Киев выразил протест Будапешту

МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии в стране Ласло Папу ноту протеста из-за ряда «недружественных шагов официального Будапешта». Об этом сообщается на официальном сайте украинского МИДа.

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Отмечается, что Киев требует от венгерских властей предоставить объяснения в связи с учреждением в стране должности министра по развитию Закарпатской области. Под контролем министра, в частности, будет разрабатываться программа развития детских садов Карпатского бассейна. Как заявили в украинском МИДе, в зону интересов Венгрии попала «часть суверенной территории Украины».

Кроме того, «решительный протест» Киева был выражен в связи с недавними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые Киев счел неприемлемыми. Украина потребовала прекратить «недружественные шаги», «негативно влияющие на двусторонние отношения».

«Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии свидетельствуют о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямое вмешательство во внутренние дела Украины», — заявило внешнеполитическое ведомство.

Венгерский политолог Габор Шти, комментируя новость, заявил, что Венгрия не является врагом Украины и вовсе не стремится с помощью развития неких сепаратистских тенденций отторгнуть данный регион. «Все, чем мы занимаемся, — это защита национальных меньшинств, проживающих в Закарпатье», — заявил Штир в беседе с ФАН.

Если даже в Закарпатье идут сепаратистские процессы, то Киеву стоит задуматься, все ли он правильно делает, а не сваливать ответственность на соседей, считает эксперт.

В свою очередь, директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин отметил, что ползучий «парад суверенитетов» на Украине спровоцировал сам Киев.

Именно украинское руководство, проводящее политику унификации, неприемлемую для народов и этносов, населяющих данную территорию, виновно в грядущем неизбежном распаде некогда единого политического пространства, отметил он.

В последнее время отношения между Украиной и Венгрией становятся все более натянутыми. В мае Будапешт направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу документ, в котором венгерские влати заявили о «провале» попытки реформирования Украины и призвали альянс пересмотреть программу поддержки страны.

«Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь оно не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление», — цитирует документ «Украинская правда».

Кроме того, венгерское правительство приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье и разослало этот документ всем входящим в НАТО странам, а также генсеку альянса Столтенбергу.

Документ предлагает вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами-членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов.

В частности, Будапешт крайне не доволен украинским законом об образовании, принятом в 2017 году, который ограничивает возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.

Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать проведение заседания саммита Украина — НАТО, пока Киев не изменит принятый закон.

«Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, к указанному сроку не будет введен ни в какой форме и в течение этого периода Киев проведет необходимые консультации с венгерской общиной (в Закарпатье) и реализует то, что будет согласовано на этих переговорах», — заключил политик.

Стоит отметить, что саммит все же состоялся в середине июля, а напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией продолжает нарастать.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал мнение, что отношения двух государств в дальнейшем будут развиваться, скорее, «в минус».

«Но если учесть, что на Украине уже скоро президентские выборы, то существует вероятность, что что-то поменяется. Венгрия требует от Украины немногого — уважения прав венгерского меньшинства, отказа от безумной реформы образования и уважения того факта, что венгры Закарпатья являются исторически не меньшинством, а фактически равным (украинцам. — «Газета.Ru») и по возможностям, и по количеству этносом. Украина вполне могла бы это выполнить, если бы не безумный курс на безумный национализм», — пояснил Брутер в эфире радио Sputnik.